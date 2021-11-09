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Ловчев: «Зимой Виторию надо убирать из „Спартака“»

вчера, 16:12

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике работу главного тренера красно-белых Руя Витории.

Что касается игры, то её у «Спартака» нет совсем. Не просматривается какой-то рисунок, какая-то мысль.

Раньше я говорил, что Витории надо дать поработать. Сейчас думаю, что тренера пора менять. Были аргументы в защиту португальца, что ему никого не купили. Да, не купили, но все равно хороший тренер должен уметь наладить игру команды. А игры нет.

А что мы видим: Джикия сдал, Понсе сдал, Соболев сдал, Ларссон вообще никакой. И самое главное – игры нет. Думаю, до зимней паузы его не уберут, чтоб не будоражить команду на оставшуюся часть сезона. А зимой надо менять. И сожалеть об уходе Витории не буду.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:02
Ловчев, такой Ловчев, мастер спорта по переобуванию.
Особенно повеселило про то что Понсе сдал. Семафорыч, Понсе травмирован, а до травмы был лучшим в составе. Вот кто угодно сдал, кроме Понсе.
Такое ощущение, что Ловчем футбол в утюге смотрит.
Сп62
Сп62
вчера в 21:33
Руя надо было убирать ещё вчера. Можно сказать о любой команде РПЛ, какую игру в ней хочет видеть тренер и к чему стремиться. Кто- нибудь из защитников Витории может объяснить, что хочет он построить в Спартаке? 60 лет болею за футбол, сам играл когда-то, но футбол португальца понять не могу. Буду благодарен, если знатоки разъяснят мне бестолковому.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:16, ред.
Витория ищет, в поиске, и это заметно. По последним играм заметно. Дайте человеку работать, но невозможно прийти, увидеть, победить сразу, тем более если это Спартак. Вот говорят, что он там не повлиял на кого-то во внутренних дрязгах. Да вы что? Серьезно? Глупость.
И будет ещё большей глупостью, если Руя уберут сейчас.
quinn-se
quinn-se
вчера в 19:28
Очень верно подметил 25процентный: "Понсе читает это и недоумевает" (с))
морозз
морозз
вчера в 19:27
А потом опять будет скулить о быстрой смене главных тренеров клуба! - Ловчев напоминает мне полную истеричку, несущую постоянную чушь!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:03
Можно всех убрать,но начинать надо с гнилой головы.Только как???
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:46
Еще один про "Понсе сдал" у которого с сентября травма, и до весны вряд ли выйдет на поле! В 7-и играх 4 гола и один ассист - это "сдал"?!
Aris
Aris
вчера в 18:33
Дело не только в тренере! К команде нет единства и духа! Полный хаос! Игроки видя все это уже помышляют, куда им перебраться! В ближайшее время будут массовые побеги .......
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:24
Боюсь дело совсем не в Витории, дайте ему поработать.
ДСА
ДСА
вчера в 17:37
Убирать уже можно сейчас.
ABir
ABir
вчера в 17:33
В обороне наметились относительные организация и порядок, неплохо играют фланги. Ну а в нападении, если бы не травма Понсе, думаю тоже было бы не так все печально
makkie
makkie
вчера в 17:29
То, что Виторию уберут зимой - ясно как божий день.
Единственная причина, почему этого может не произойти, если руководство не успеет найти тренера на замену. Тогда Руя оставят как минимум до лета.

Ну а с такими флюгерами как Ловчев давно всё понятно ))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:22
Больше полутора лет в Спартаке не работают. Так что подошел срок расставания и с Вмтюшей.
4RT
4RT
вчера в 17:16
Витория играет не по шаблонам, каждый матч по разному.Тебе не понять 😁
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 17:09
убирут руя . подпишут контракт ещё на два года с кем то и летом тоже уберут. может под руя игроков лучше купить? какие ему нужны
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:05
Ловчева тоже уже пора убирать!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:56
В "Спартаке" надо массу чего поменять. И Руй Витория в числе претендентов на смену занимает явно не первое место. Ну что поделать, если того, кого надо поменять- не удается придется менять Руя на тренера, способного работать в экстремальной обстановке, так сказать, с несколькими линиями фронта.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:44
Конечно пора,хотя нужно было уже на второй день поменять..(((
Сколько уже поменяли?Может пора уже,что-то в консерватории поменять?(
mat73
mat73
вчера в 16:42
Интересно, Ловчев сам бы потянул? Наверное нет. И если нет, как отмазывался бы?))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:39
А кого заместо него поставить Ловчева?
Bombardier
Bombardier
вчера в 16:29
Жека переобулся в воздухе)))
ermak6848
ermak6848 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:29
видимо подсидеть хочет парня...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:17
Жека целыми днями возится вокруг Витории.
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