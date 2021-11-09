Ловчев: «Зимой Виторию надо убирать из „Спартака“»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике работу главного тренера красно-белых Руя Витории.

Что касается игры, то её у «Спартака» нет совсем. Не просматривается какой-то рисунок, какая-то мысль.

Раньше я говорил, что Витории надо дать поработать. Сейчас думаю, что тренера пора менять. Были аргументы в защиту португальца, что ему никого не купили. Да, не купили, но все равно хороший тренер должен уметь наладить игру команды. А игры нет.

А что мы видим: Джикия сдал, Понсе сдал, Соболев сдал, Ларссон вообще никакой. И самое главное – игры нет. Думаю, до зимней паузы его не уберут, чтоб не будоражить команду на оставшуюся часть сезона. А зимой надо менять. И сожалеть об уходе Витории не буду.