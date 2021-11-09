Кавазашвили: «Заболотный нетехничный, дубоватый футболист»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал вызов в сборную России на заключительные отборочные матчи ЧМ-2022 нападающего ЦСКА Антона Заболотного.
Я очень сильно удивился, когда услышал фамилии Заболотного, Сергеева и Смолова в окончательном списке сборной России. Не хочу обижать Антона, но он нетехничный, дубоватый футболист. Центральный нападающий должен быть хладнокровным.
Мы можем осуждать, не осуждать Дзюбу. Но то, что дала ему природа, не отнимешь. Он пластичный, эластичный, умеет обращаться с мячом, может в единоборстве с соперниками прикрыть, распорядиться мячом, отдать четкий пас или несильно ударить в дальний угол и забить. Он может всё. Да, Дзюба может быть не готовым, как надо, но даже в таком состоянии он был бы полезен сборной России. Но вы сами знаете взаимоотношения двух грандов.
какая бы не была хорошая защита и опытная полузащита, всё внимание сконцентрированно на людях которые делают результат и даже без помощи
товарищей по команде, на грамотных нападающих! А назовите мне хотя трёх,
центр-левый-правый, нападающих сборной после Аршавинской оттепели 2008 года?????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Достойных, а не всех подряд!!!
какая бы не была хорошая защита и опытная полузащита, всё внимание сконцентрированно на людях которые делают результат и даже без помощи
товарищей по команде, на грамотных нападающих! А назовите мне хотя трёх,
центр-левый-правый, нападающих сборной после Аршавинской оттепели 2008 года?????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Достойных, а не всех подряд!!!
Но выбор Карпин сделал, ждем решающих игр.
Болеем за наших , а там как бог даст.
Всем здоровья.
Но выбор Карпин сделал, ждем решающих игр.
Болеем за наших , а там как бог даст.
Всем здоровья.
Платичный и эластичный
Платичный и эластичный
это сильно сказал
это сильно сказал
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А чьи фамилии хотел услышать Анзор? Или он считает, что было бы достаточно одной фамилии ДЗЮБА?
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А чьи фамилии хотел услышать Анзор? Или он считает, что было бы достаточно одной фамилии ДЗЮБА?