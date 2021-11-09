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Кавазашвили: «Заболотный нетехничный, дубоватый футболист»

вчера, 10:22

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал вызов в сборную России на заключительные отборочные матчи ЧМ-2022 нападающего ЦСКА Антона Заболотного.

Я очень сильно удивился, когда услышал фамилии Заболотного, Сергеева и Смолова в окончательном списке сборной России. Не хочу обижать Антона, но он нетехничный, дубоватый футболист. Центральный нападающий должен быть хладнокровным.

Мы можем осуждать, не осуждать Дзюбу. Но то, что дала ему природа, не отнимешь. Он пластичный, эластичный, умеет обращаться с мячом, может в единоборстве с соперниками прикрыть, распорядиться мячом, отдать четкий пас или несильно ударить в дальний угол и забить. Он может всё. Да, Дзюба может быть не готовым, как надо, но даже в таком состоянии он был бы полезен сборной России. Но вы сами знаете взаимоотношения двух грандов.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:25
...чтобы мы здесь не говорили, господа присяжные заседатели, вердикт один,
какая бы не была хорошая защита и опытная полузащита, всё внимание сконцентрированно на людях которые делают результат и даже без помощи
товарищей по команде, на грамотных нападающих! А назовите мне хотя трёх,
центр-левый-правый, нападающих сборной после Аршавинской оттепели 2008 года?????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Достойных, а не всех подряд!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:46
Дзюба только к тридцати годам заиграл в сборной, сейчас ему далеко за тридцать. Заболотному тоже тридцать уже , игрок явно не уровень сборной . Может надо сделать акцент на Соболеве??? Парень молод , может вполне еще прибавить. Смолов ведь тоже на излете, парень в течении всей карьеры очень нестабилен. То блеснет , то потухнет. Так что с нападением у нас пока не лады . Посмотрим как проявит себя Сергеев??? Может и Агаларова надо было попробовать???
Но выбор Карпин сделал, ждем решающих игр.
Болеем за наших , а там как бог даст.
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:56
Мне понравились слова анзора в части, дзюба пласичный, эластичный, может у анзорика до сих пор телевизор рекорд.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:21
У старых пней всё одно на уме!
berda2003
berda2003
вчера в 13:03
"Он пластичный, эластичный, умеет обращаться с мячом, осталось подтянуть обруч и ленту..." - нашёлся старший брат сестёр Авериных...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:37
У нас все нападающие дубоваты а рукопомойник лидер среди них всех.
SHMEL
SHMEL
вчера в 12:14
Так и есть, дубоватый и не техничный, а где есть другие нападающие в России, с российским паспортом, чтобы были техничные, пластичные, быстрые, юркие? Ну хоть одного.
Bombardier
Bombardier ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:48
И правая рука 😁😁😁
морозз
морозз
вчера в 11:37
Заболотный это очень плохой джокер для сборной, пипец какой плохой! На его уровне Дзюба просто бог!
dr.dimas
dr.dimas
вчера в 11:28
Дзюба там чё всем подергивает гуся ?
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:18

Платичный и эластичный
112910415
112910415
вчера в 11:16
пластичный, эластичный, который может всё -
это сильно сказал
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:51
При всем уважении Дзюбу тоже образцом изящества и пластики назвать нельзя. А по движению лев в нафталине за последний год изрядно сдал. Да в принципе никто из российских игроков образцом гибкости не назовешь. А Заболотный хотя бы в защите отрабатывает, по шкафчикам товарищей по команде не шарит, на камеру не рукоблудит - в общем не является носителем токсичности и морального разложения.
Futurista
Futurista
вчера в 10:39
У деревянного Дзюбы пластичным и эластичным может быть только язык)...
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:38
У нас все нападающие деревянные.
cska1948
cska1948
вчера в 10:36
"Я очень сильно удивился, когда услышал фамилии Заболотного, Сергеева и Смолова в окончательном списке сборной России..."
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А чьи фамилии хотел услышать Анзор? Или он считает, что было бы достаточно одной фамилии ДЗЮБА?
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 10:34
Зато бесплатно достался
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:33
И таких большинство в РФПЛ.
cska1948
cska1948
вчера в 10:33
Сколько можно мусолить ЭТУ тему? Дзюба САМ сделал выбор. Сборная, это не Зенит, где Дзюба может командовать Семаку, что его место на поле, а не на лавке. Послушался Семак Дзюбу, выпустил его в основе в Урале и что?
YVG
YVG
вчера в 10:25
Характеристика лучше не придумать, а в паре с Чаловым это самый безударный дуэт чемпионата.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:23
Дзюба та еще деревяха...
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