Кавазашвили: «Заболотный нетехничный, дубоватый футболист»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал вызов в сборную России на заключительные отборочные матчи ЧМ -2022 нападающего ЦСКА .

Я очень сильно удивился, когда услышал фамилии Заболотного, Сергеева и Смолова в окончательном списке сборной России. Не хочу обижать Антона, но он нетехничный, дубоватый футболист. Центральный нападающий должен быть хладнокровным.

Мы можем осуждать, не осуждать Дзюбу. Но то, что дала ему природа, не отнимешь. Он пластичный, эластичный, умеет обращаться с мячом, может в единоборстве с соперниками прикрыть, распорядиться мячом, отдать четкий пас или несильно ударить в дальний угол и забить. Он может всё. Да, Дзюба может быть не готовым, как надо, но даже в таком состоянии он был бы полезен сборной России. Но вы сами знаете взаимоотношения двух грандов.