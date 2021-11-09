Сёмин прокомментировал слухи о возможном уходе Миранчука из «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слухи о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».
Стоит ли уходить Миранчуку? Это вам лучше объяснят агенты. В этом вопросе всё должен решать сам Миранчук, а наше мнение не играет никакой роли. Футболист должен действовать, исходя из ситуации, и принимать решение, что ему делать дальше, самостоятельно. Вот и всё.
Выход один : надо менять клуб , другого не дано.
Всем здоровья.
Выход один : надо менять клуб , другого не дано.
Всем здоровья.