Сёмин прокомментировал слухи о возможном уходе Миранчука из «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива» отреагировал на слухи о возможном уходе российского полузащитника из «Аталанты».

Стоит ли уходить Миранчуку? Это вам лучше объяснят агенты. В этом вопросе всё должен решать сам Миранчук, а наше мнение не играет никакой роли. Футболист должен действовать, исходя из ситуации, и принимать решение, что ему делать дальше, самостоятельно. Вот и всё.