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Сёмин прокомментировал слухи о возможном уходе Миранчука из «Аталанты»

вчера, 13:47

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слухи о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

Стоит ли уходить Миранчуку? Это вам лучше объяснят агенты. В этом вопросе всё должен решать сам Миранчук, а наше мнение не играет никакой роли. Футболист должен действовать, исходя из ситуации, и принимать решение, что ему делать дальше, самостоятельно. Вот и всё.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:32
Никак не получается у Алексея попасть в основную боевую обойму команды. Поначалу все кивали на затянувшуюся адаптацию , но похоже, что дело в другом. Аталанта играет в очень быстрый , агрессивный футбол, Алексей явно к такому футболу не привык, парню явно не хватает резкости, мобильности, скорости. Вот потому и приходится сидеть на лавке.
Выход один : надо менять клуб , другого не дано.
Всем здоровья.
ДСА
ДСА
вчера в 14:22
Раз в состав не проходит клуб менять надо или зачахнет на скамейке запасных.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:17, ред.
Все ясно - решит Миранчук, а решение его объяснят агенты. Очень информативно. Зря спросили.
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:08
Вот Шпалыч всё и разъяснил нам, непонятливым 😂😎
beefs
beefs
вчера в 13:58
Ну конечно Алексей сам принимает решение...
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