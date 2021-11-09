Калиниченко: «Витория не был готов к реалиям „Спартака“».

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался касательно работы тренера «красно-белых» Руя Витории:
Рую очень не хватило поддержки от руководства. Витория не был готов к реалиям «Спартака». Он не знал, с каким материалом будет иметь дело в клубе, надеялся на то, что разберется по ходу пьесы. В этом нет профессионализма.
Я не в курсе, как дела обстоят в команде, но почему-то кажется, что единством там не пахнет. А потому я практически уверен, если Руй останется в качестве тренера «Спартака» до зимы, это будет чудом. Я бы предпочел с ним расстаться.
Контракт Витории со «Спартаком» действует до 30 июня 2023 года.
А вообще есть ли сейчас какой нибудь тренер, который бы мог конкретно что-то изменить в структуре команды. Я думаю что можно будет совсем не многое и не более того. Ито это будет лишь какой-то небольшой промежуток времени. Ведь всё то как ведёт себя на поле команда, это прямое отображение того что творится внутри всего футбольного хозяйства клуба и его руководства. И пока не будут решены все внутренние проблемы, команда не сможет показывать стабильную качественную игру. И никакая смена тренерского штаба не сможет качественно улучшить саму игру. И как сказал Максим , что придя в команду , у Руи не было поддержки от руководства Спартака и он действительно не был готов к таким реалиям которые сейчас происходят внутри клуба. А без поддержки руководства ничего хорошего можно не ждать. И тот состав игроков который сейчас есть в Спартаке, прост не может играть в тот футбол который хотел привить Руи . Для этого нужно усиление и подбор игроков под ту или иную схему игры. И любой новый качественный тренер будет добиваться от руководства, приобретения новых игроков. Это естественный процесс. А у руководства Спартака видимо своё видение на этот счёт или они не хотят вкладываться в покупку новых игроков или действительно внутри клуба полная неразбериха , которая и привела команду к такой ситуации.
Вообщем скорее всего со сменой тренерского штаба ничего не изменится. Моё субъективное мнение.
Всем Добра !!!
А вообще есть ли сейчас какой нибудь тренер, который бы мог конкретно что-то изменить в структуре команды. Я думаю что можно будет совсем не многое и не более того. Ито это будет лишь какой-то небольшой промежуток времени. Ведь всё то как ведёт себя на поле команда, это прямое отображение того что творится внутри всего футбольного хозяйства клуба и его руководства. И пока не будут решены все внутренние проблемы, команда не сможет показывать стабильную качественную игру. И никакая смена тренерского штаба не сможет качественно улучшить саму игру. И как сказал Максим , что придя в команду , у Руи не было поддержки от руководства Спартака и он действительно не был готов к таким реалиям которые сейчас происходят внутри клуба. А без поддержки руководства ничего хорошего можно не ждать. И тот состав игроков который сейчас есть в Спартаке, прост не может играть в тот футбол который хотел привить Руи . Для этого нужно усиление и подбор игроков под ту или иную схему игры. И любой новый качественный тренер будет добиваться от руководства, приобретения новых игроков. Это естественный процесс. А у руководства Спартака видимо своё видение на этот счёт или они не хотят вкладываться в покупку новых игроков или действительно внутри клуба полная неразбериха , которая и привела команду к такой ситуации.
Вообщем скорее всего со сменой тренерского штаба ничего не изменится. Моё субъективное мнение.
Всем Добра !!!