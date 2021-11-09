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Калиниченко: «Витория не был готов к реалиям „Спартака“»

вчера, 11:46

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался касательно работы тренера «красно-белых» Руя Витории:

Рую очень не хватило поддержки от руководства. Витория не был готов к реалиям «Спартака». Он не знал, с каким материалом будет иметь дело в клубе, надеялся на то, что разберется по ходу пьесы. В этом нет профессионализма.

Я не в курсе, как дела обстоят в команде, но почему-то кажется, что единством там не пахнет. А потому я практически уверен, если Руй останется в качестве тренера «Спартака» до зимы, это будет чудом. Я бы предпочел с ним расстаться.

Контракт Витории со «Спартаком» действует до 30 июня 2023 года.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:41
Так у Федуна стиль такой, никакой поддержки тренеру. Типа, я плачу тебе солидные деньги, вот и выплывай как можешь, самостоятельно. С Уэном Эмери была такая же история. Разве что Каррера каким то чудом сумел добиться результата. Правда Каррере здорово помог банщик, забивший не один победный гол на исходе матчей и по праву заслуживший прозвище "Глушаков, это похороны". Ну и "благодарностью"обоим от Федуна было изгнание из клуба.
ABir
ABir ответ batog (раскрыть)
вчера в 17:36
Не хотелось бы, чтобы это было правдой
Aris
Aris
вчера в 15:45
ЕДИНСТВО....????
Там его нет давным-давно! Руководство отдельно, тренер другая сторона, а игроки - третья! Есть и четвертая - болельщики! Кроме того, в самом руководстве полный раздрай! Братья тянут в разные стороны, есть и другие составляющие! Самый надежный способ сохранить клуб - ПРОДАТЬ ЕГО!
batog
batog ответ ABir (раскрыть)
вчера в 15:18, ред.
У меня сильное ощущение, что в команде тренер отдельно, игроки отдельно. А второй тайм почти всех игр это коррекция игры игроками между собой в перерыве. Ведь если посмотреть, то Руй по краю поля не бегает, руками не машет, а команда начинает прибавлять. А 1 - 7 это слив Руя, только Федун не повелся.
batog
batog ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:09, ред.
Состав сейчас на 90% тот же что и при Тедеско. Сейчас нужен аварийщик подобно Гаттузо или Николича (оба так сказать на свободе). Только бабу надо гнать в Башкирию воспитывать детей. У меня к ней стойкое чувство омерзения.
Oliver S
Oliver S
вчера в 15:03
Тренер должен тренировать игроков, прививать свою схему, гонять до талого, пока установку не начнут исполнять, остальное его не должно касаться.
Брулин
Брулин
вчера в 14:40
Всегда слушаю Макса что он говорит, т.к. всё очень грамотно толкует.
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:11
Витория не был готов к реалиям „Спартака“, зато был готов к размеру своей з/п.
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:18
Дружище, Википедия тебе в помощь, насчёт Руи.
А руководство клуба должно было создавать лучшие условия для того чтобы их команда играла лучше, они приглашали тренера для этого. А не Руи должен выклянчивать у руководства клуба, чтобы ему предоставили тех или иных футболистов для решения задач. Вся беда Спартака в самом Спартаке , т.е в её руководстве , а не в тренерском штабе. Пока не будут созданы хорошие условия для тренера , ничего не изменится. Спасибо тебе за понимание. ✌🙋‍♂️
makkie
makkie
вчера в 13:10
Европейские спецы надеются на профессионализм в российских клубах.
На деле же всем заправляют экспертницы, футболистов надо постоянно пинать, к тебе приставляют некомпетентного переводчика и т.д.
ABir
ABir
вчера в 12:48
Так ещё не поздно оказать эту поддержку тренеру со стороны руководства и игроков, а не рассуждать об этом. Тогда и результаты могут стать другими
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:24
Все перечисленные вопросы необходимо было решать при подписании контракта. Руй этого не сделал и поэтому Максим упрекает его в непрофессиализме. Я с последним согласен. Промедление отставки португальца только усугубит ситуацию.
Сп62
Сп62 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 12:17, ред.
Предсезонка прошла на старом багаже, а затем началось внедрение концепции игры по Рую. Результат 9 место и никакой перспективы. Нет последовательности в решениях, есть шарахания в крайности. Он не тренер, а одно название.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:14, ред.
Калиниченко: «Витория не был готов к реалиям „Спартака“».
А вообще есть ли сейчас какой нибудь тренер, который бы мог конкретно что-то изменить в структуре команды. Я думаю что можно будет совсем не многое и не более того. Ито это будет лишь какой-то небольшой промежуток времени. Ведь всё то как ведёт себя на поле команда, это прямое отображение того что творится внутри всего футбольного хозяйства клуба и его руководства. И пока не будут решены все внутренние проблемы, команда не сможет показывать стабильную качественную игру. И никакая смена тренерского штаба не сможет качественно улучшить саму игру. И как сказал Максим , что придя в команду , у Руи не было поддержки от руководства Спартака и он действительно не был готов к таким реалиям которые сейчас происходят внутри клуба. А без поддержки руководства ничего хорошего можно не ждать. И тот состав игроков который сейчас есть в Спартаке, прост не может играть в тот футбол который хотел привить Руи . Для этого нужно усиление и подбор игроков под ту или иную схему игры. И любой новый качественный тренер будет добиваться от руководства, приобретения новых игроков. Это естественный процесс. А у руководства Спартака видимо своё видение на этот счёт или они не хотят вкладываться в покупку новых игроков или действительно внутри клуба полная неразбериха , которая и привела команду к такой ситуации.
Вообщем скорее всего со сменой тренерского штаба ничего не изменится. Моё субъективное мнение.
Всем Добра !!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:06
А на предсезонке было всё замечательно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:59
Трудно сказать, скорее ситуацию в "Спартаке" можно назвать слегка нетипичной. Тренеру команды нужно ставить игру команды и отбирать игроков на матч, которые являются лучшими на данный момент, а не разбирать внутренние конфликты и дилеммы, источником которых является непосредственно руководство "Спартака".
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:48
Он наверное сейчас в шоке.
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