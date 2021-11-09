Калиниченко: «Витория не был готов к реалиям „Спартака“».

Экс-полузащитник «Спартака» высказался касательно работы тренера «красно-белых» Руя Витории:

Рую очень не хватило поддержки от руководства. Витория не был готов к реалиям «Спартака». Он не знал, с каким материалом будет иметь дело в клубе, надеялся на то, что разберется по ходу пьесы. В этом нет профессионализма.

Я не в курсе, как дела обстоят в команде, но почему-то кажется, что единством там не пахнет. А потому я практически уверен, если Руй останется в качестве тренера «Спартака» до зимы, это будет чудом. Я бы предпочел с ним расстаться.