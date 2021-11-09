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Карпин: «Не все игроки сборной привились. Кто-то не хочет, кто-то боится»

вчера, 19:41

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в команде.

Как относятся к вакцине в сборной? По-разному относятся. Кто-то привитый, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны – кто-то за, кто-то против.

Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет – не мой вопрос.

Сколько процентов в сборной привито? Процентов 70. Кому-то надо будет прививаться еще.

Почему остальные не привились? Антипрививочники. Не знаю.

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Все комментарии
17061976
17061976 ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 08:26
Личный пример. 19.10 ПЦР+, хотя привился Спутником 29.04. Ни повышенной температуры, сатурация 98-99, обоняние и вкус не пропадали. 29.10 ПЦР-. Вывод прост: прививаться НЕОБХОДИМО!
Kosmos58
Kosmos58 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 06:12
Прививаться ни в коем случае нельзя, если не хотите стать 56ами!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 02:54
А есть ли пандемия?
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 02:49
А что потом скажут, если через какое-то время онкология вылезет? Или еще что. Вакцина ведь не исследована, неизвестно, какие последствия от нее будут потом. Проводят опыты, как над мышами.
ОПС
ОПС
сегодня в 02:48
Интересная получается ситуация.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 02:47
Ага, всю медицину развалили за эти годы. А теперь вдруг стали заботиться о здоровье населения? Не наводит на подозрения? Ну вот, подумайте...
beefs
beefs
сегодня в 01:55
А как же они едут заграницу, ведь не привитых многие страны не пускают на свою территорию......
nik9373
nik9373 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 01:15
1. По конституции на все медицинские вмешательства должны получить согласие пациента.

2. Привитые также являются переносчиками вируса и также болеют.
Agamaga........
Agamaga........ ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 00:21
Вперёд прививаться! Мне не нужны эти истории. У меня совсем другая ситуация. Заставляют колоть для того, чтобы подорвать здоровье граждан. Их не преследует добрые цели, иначе за 20 лет были бы изменения в лучшую сторону, а сказки не нужно нам рассказывать.
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:16
Я в курсе, что нет никакой заботы. Просто не хочу тут расписать беды сегодняшней России. Кто правит этим всем. Всё антинародное стало, ничиная от законов!
У них и количество больных резко сокращается до рекордного минимума перед праздником 9 Мая, или перед выборами, а после сразу рекордная заболеваемость и т.д.
И находятся деятели, которые им верят и распространяет ложь про статистические данные других стран.
Futurista
Futurista ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
Согласен но китайский синовак признали, а спутник пока нет...значит ВОЗ больше думает о политике, чем о здоровье российских в том числе граждан...поэтому и нет к ним доверия...как то так...
stachel
stachel ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:13
Это читая политика и бизнес. Наши тоже их вакцина не признают. По факту, все современные вакцины, включая китайскую и индийскую, +- примерно равно эффективные.
stachel
stachel ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:11
Мне не нужно ящика, у меня родители переболели, семья брата в полном составе и треть коллег на работе. Дельтой заражаются все, это факт. Но привитые, среди моих знакомых, перенесли легко, некоторые бессимптомно. А непривиые(не все), но многие тяжело и очень тяжело. Есть и бывшие антипривы, которые тяжело переболев стали сторонниками самой жесткой 100% принудительной вакцинации.
Futurista
Futurista ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 00:05, ред.
ВОЗу доверия нет...
они и нашу вакцину не признали...ангажированная контора...кстати если бы ВОЗ признал нашу вакцину думаю это решение простимулировало бы многих у нас в стране на прививку...об этом они как то не думают...
Agamaga........
Agamaga........ ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 00:04
Какие сказки? Я написал реальные случаи из своей жизни.
Сказки тут пишут те, кто попал под сильное влияние ящика, или делает вид, что верят в этот бред.
Привитые это уже больные люди со слабым иммунитетом.
Бед нахватаетесь в будущем.
А с ВОЗ разве считаться нужно? Они про заботу людей или про свои карманы говорят? Почему-то мы не видим пропаганду здорового образа жизни на экране.
А тут решили проявить заботу? Ну ложь во всём!
stachel
stachel ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:03
Раньше, да. Но сейчас нет. Они прививаются организованно и с четким пониманием, что это необходимая мера. Хуже уж точно не будет. Уже привито почти лярд землян, ВОЗ собирает статистику и анализирует.
stachel
stachel ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:59
Работу никто не дает! Социализм 30 лет как кончился. Работу надо искать и находить. Если нет ее в родном городе/селе, собирай вещи и езжай туда где она есть. На севере ее сейчас много, восточная сибирь, дальний восток. Москва наконец. Дворник в москве 50к сразу имеет + теплая комната в подсобке.
Futurista
Futurista ответ stachel (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
Посмотрите сколько в Англии умерало людей раньше, когда там были "волны" и в России был уровень смертности от ковида низкий...во первых там помимо вакцинации уже переболело больше полстраны, во вторых уже умерли практически все потенциальные жертвы ковида...
По смертности на 1 млн. населения Россия на 43 месте в мире...я не противник вакцинации...просто факты....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ stachel (раскрыть)
вчера в 23:58
Надо было уточнить, сколько можно принять на грудь, и что именно. А теперь вот сиди и мучайся, сколько и чего можно накатить. Весьма легкомысленно вы отнеслись к этому животрепещущему для многих вопросу. Большая к вам просьба: снова запишитесь на приём к врачу, всё уточните и опубликуйте. Ждём-с с нетерпением.
протон
протон ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:57
Плевать им и на конституцию, и на Волю Человека. У них другие задачи.
я в собственной стране не могу нормально жизнь наладить и ездить в путешествия.
Самое неприятное, что этих вакцинированных никто не проверяет. Ни анализов крови, ни наблюдения иммунологов... и тд . как кроликов привили и отпустили гулять.
Думаю это сокращение численности населения, не зря подняли пенсионный возраст что бы не доживали до пенсии продукты все в магазинах одна химия ничего не контролируется не проверяется, вакцина тоже для снижения здоровья, иммунитета.
В инете нашел интересный вариант:пришел человек на вакцинацию и говорит"добровольно делать не хочу,но по приказу начальства сделаю".врачи оказались не дураки и отказались делать укол.опа!
протон
протон ответ stachel (раскрыть)
вчера в 23:54
вакцинация в том и дело не добровольная в России.
stachel
stachel ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:53
    stachel
    stachel ответ rbt5rj73tph7 (раскрыть)
    вчера в 23:51
    В Англии заболевают суточно как у нас, а умирает всего по 100 в день. Ибо там привито больше 80% населения. Дельтой заболевают все, но привитые болеют намного легче и смертность на порядок ниже.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ stachel (раскрыть)
    вчера в 23:50
    А вот среди моих знакомых не привитые вообще очень легко перенесли, а мужик который привился после второго компонента умер в тот же день!
    И кто будет кормить его семью? Аа ну он же "добровольно" сделал. За риски никто не отвечает!
    Торгаши у власти клали на население. Для них это бизнес.
    В этой стране не действуют никакие законы.. Давно уже живут по приказам и указам. Под угрозой увольнения заставлять вакцинироваться - это полный позор.
    Futurista
    Futurista ответ stachel (раскрыть)
    вчера в 23:47
    Так зачем тогда зарабатывать?)...
    stachel
    stachel ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:45, ред.
    Тогда можно обнулить ситуацию - конфисковать заработанное и отправить строить силу сибири 2 или канал какой-нибудь рыть. Любишь медок люби и холодок))
    Futurista
    Futurista ответ stachel (раскрыть)
    вчера в 23:42
    А если уже заработал можно бухать и митинговать?)...
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ stachel (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Я не привился и не собираюсь. Переболел, даже не заметил, антител на 400 - это высокий показатель.
    протон
    протон
    вчера в 23:42
    Как будет власть за простой народ переживать и поддерживать, если только в гос. думе половина уголовников и спортсменов которые не знают сколько зубов у них в челюсти? я сам по образованию микробиолог. и не веду пропаганду, что бы не вакцинировались, есть помимо спутника и другие вакцины. Просто из людей сделали скотный двор вот и все.
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Мало того, что непривитых больше половины, идейных ваксеров и того меньше.
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