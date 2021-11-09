Карпин: «Не все игроки сборной привились. Кто-то не хочет, кто-то боится»

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в команде.
Как относятся к вакцине в сборной? По-разному относятся. Кто-то привитый, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны – кто-то за, кто-то против.
Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет – не мой вопрос.
Сколько процентов в сборной привито? Процентов 70. Кому-то надо будет прививаться еще.
Почему остальные не привились? Антипрививочники. Не знаю.
Это прыгун в воду, который один и сам отвечает за себя и свои плавки, - может себе позволить выпендыриваться, аргументировать и балаболить... А в команде, нацеленной на результат, надо вести себя по-командному... Или сказать: "Валера, я сам себе на уме, не вызывай меня..."
Это прыгун в воду, который один и сам отвечает за себя и свои плавки, - может себе позволить выпендыриваться, аргументировать и балаболить... А в команде, нацеленной на результат, надо вести себя по-командному... Или сказать: "Валера, я сам себе на уме, не вызывай меня..."
Когда играют за сборную, "хотелок" не должно быть! Проблема одного игрока может быть проблемой для всех остальных невакцинированных, и в итоге проблемой сборной которая "потеряв" игроков стартового состава не сможет найти полноценной замены. И тогда итоговый результат отбора группового турнира будет иметь отрицательный результат, вместо положительного на который надеются все болельщики сборной России...
Когда играют за сборную, "хотелок" не должно быть! Проблема одного игрока может быть проблемой для всех остальных невакцинированных, и в итоге проблемой сборной которая "потеряв" игроков стартового состава не сможет найти полноценной замены. И тогда итоговый результат отбора группового турнира будет иметь отрицательный результат, вместо положительного на который надеются все болельщики сборной России...