Карпин: «Не все игроки сборной привились. Кто-то не хочет, кто-то боится»

Наставник сборной России рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в команде.

Как относятся к вакцине в сборной? По-разному относятся. Кто-то привитый, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны – кто-то за, кто-то против.

Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет – не мой вопрос.

Сколько процентов в сборной привито? Процентов 70. Кому-то надо будет прививаться еще.

Почему остальные не привились? Антипрививочники. Не знаю.