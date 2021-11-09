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«Ничего серьёзного». «Локомотив» — о травме Бека Бека

вчера, 15:43

«Локомотив» рассказал о состоянии полузащитника Алексиса Бека Бека. 20-летний игрок получил мышечную травму бедра в молодежной сборной Франции.

Ничего серьезного у Бека Бека нет. Медицинский штаб «Локомотива» находился в контакте с медицинским штабом молодежной сборной Франции.

Медштабы совместно решили, что игроку нужен небольшой перерыв. Игроку понадобится несколько дней на восстановление.

После этого он будет включен в полноценный тренировочный процесс и будет планомерно готовиться к матчу с «Ахматом».

Бека Бека в 7 матчах РПЛ отдал 1 голевой пас.

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Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 16:10
это очень приятная новость...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:44
И это радует!
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