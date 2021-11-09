«Ничего серьёзного». «Локомотив» — о травме Бека Бека

«Локомотив» рассказал о состоянии полузащитника . 20-летний игрок получил мышечную травму бедра в молодежной сборной Франции.

Ничего серьезного у Бека Бека нет. Медицинский штаб «Локомотива» находился в контакте с медицинским штабом молодежной сборной Франции.

Медштабы совместно решили, что игроку нужен небольшой перерыв. Игроку понадобится несколько дней на восстановление.

После этого он будет включен в полноценный тренировочный процесс и будет планомерно готовиться к матчу с «Ахматом».