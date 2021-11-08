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Жиго сможет сыграть против «Краснодара»

вчера, 21:28
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20.11.2021 в 19:00 Не начался

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго успеет восстановиться к матчу 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

Сообщается, что у француза выявлен ушиб перед поединком с «Локомотивом».

На счету Жиго в этом сезоне 12 матчей в чемпионате России, 1 гол и 1 голевая передача.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЧиП (раскрыть)
сегодня в 15:28
Все верно, во время исправили.
ЧиП
ЧиП ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:57
Совсем не так написанно.
112910415
112910415
сегодня в 11:21
пусть аккуратнее тренируется перед матчем
Эспиноза
Эспиноза
сегодня в 08:21
Симуляции быстро проходят
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:45
Хоть тут потери нет
makkie
makkie
вчера в 23:18
Прекрасно!
Ждём Жиго с Краснодаром. Не Рассказова же ставить)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:58
"... Выявлен ушиб по ИТОГАМ МАТЧА С ЛОКО..." Насколько меня память не подводит, он с Локо не играл. Кто же ему сумел ушиб сделать и где? Не иначе Ребров
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:53
Кофрие Кутепов Жиго Джикия и на банке Селихов
в опорной Зоба и Умяров и фланги Айртон Мозес и двое на острие Ларсон а под ним Куинси
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:53
Да пусть сыграет - я не против , тем более Он мне нравится..
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:38
Кутепов только во вкус вошёл, а его опять на лавку.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:35
Травм оказалась несерьезной, в матче с "Краснодаром" Жиго точно лишним не будет.
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