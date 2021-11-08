Жиго сможет сыграть против «Краснодара»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго успеет восстановиться к матчу 15-го тура РПЛ против «Краснодара».
Сообщается, что у француза выявлен ушиб перед поединком с «Локомотивом».
На счету Жиго в этом сезоне 12 матчей в чемпионате России, 1 гол и 1 голевая передача.
Ждём Жиго с Краснодаром. Не Рассказова же ставить)
Ждём Жиго с Краснодаром. Не Рассказова же ставить)
в опорной Зоба и Умяров и фланги Айртон Мозес и двое на острие Ларсон а под ним Куинси
в опорной Зоба и Умяров и фланги Айртон Мозес и двое на острие Ларсон а под ним Куинси