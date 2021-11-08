Жиго сможет сыграть против «Краснодара»

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вчера, 21:28

Защитник «Спартака» успеет восстановиться к матчу 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

Сообщается, что у француза выявлен ушиб перед поединком с «Локомотивом».

На счету Жиго в этом сезоне 12 матчей в чемпионате России, 1 гол и 1 голевая передача.