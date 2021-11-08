Захарян и Самошников не помогут сборной в матчах с Кипром и Хорватией.

Пресс-служба сборной России сообщает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и защитник «Рубина» Илья Самошников не помогут сборной России в заключительных матчах отбора на ЧМ-2022 против сборных Кипра и Хорватии из-за травм. Кроме того, свой первый вызов в национальную команду получил защитник «Зенита» Данил Круговой.
7 ноября в Санкт-Петербурге сборная России начала подготовку к заключительным матчам отборочного цикла ЧМ-2022. В списке вызванных на сбор игроков произошли изменения. Защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по медицинским причинам не смогут помочь сборной в предстоящих матчах. Вместе с тем в национальную команду впервые вызван защитник «Зенита» Данил Круговой.
Не позавидуешь главному тренеру Карпину, перед самыми важными играми отборочных матчей всё больше и больше задач надо ему решать с составом игроков которые должны составить основу сборной. И вот когда такие игроки как Захарян не смогут помочь сборной это очень большая проблема для Карпина и для самой сборной команды. Карпин лишается молодого, многофункционального игрока атакующего плана у которого есть очень хорошее видения ситуации и принятия решения для остро атакующих действий, он очень быстрый с хорошим дриблингом и вообщем игрок который нацелен на атаку и может сам завершать созданные им самим же голевые моменты. И потеря такого игрока конечно это большая проблема для тренерского штаба и её нужно будет решать. Что-то уж очень часто происходят какие-то проблемы со сборной у Карпина, но пока что Фортуна бывает на стороне Карпина ,что очень радует. Будем надеяться что она теперь подружилась с нашей сборной и будет вместе до конца !!! Удачи тебе Валера !!! Всем Добра !!!
Не позавидуешь главному тренеру Карпину, перед самыми важными играми отборочных матчей всё больше и больше задач надо ему решать с составом игроков которые должны составить основу сборной. И вот когда такие игроки как Захарян не смогут помочь сборной это очень большая проблема для Карпина и для самой сборной команды. Карпин лишается молодого, многофункционального игрока атакующего плана у которого есть очень хорошее видения ситуации и принятия решения для остро атакующих действий, он очень быстрый с хорошим дриблингом и вообщем игрок который нацелен на атаку и может сам завершать созданные им самим же голевые моменты. И потеря такого игрока конечно это большая проблема для тренерского штаба и её нужно будет решать. Что-то уж очень часто происходят какие-то проблемы со сборной у Карпина, но пока что Фортуна бывает на стороне Карпина ,что очень радует. Будем надеяться что она теперь подружилась с нашей сборной и будет вместе до конца !!! Удачи тебе Валера !!! Всем Добра !!!
И ещё один очень интересный факт, сыграв пять матчей сборная России - В.Карпина, пропустила один-единственный мяч в свои ворота, забив в ворота соперника - семь... Отличное начало для тренера-дебютанта В.Карпина.
Хочется надеяться и верить что сборная России - В.Карпина закончит отбор на ЧМ "на мажорной ноте", первое место в группе, которое позволит завоевать "путёвку" на ЧМ- 2022 без дополнительных матчей квалификации...
И ещё один очень интересный факт, сыграв пять матчей сборная России - В.Карпина, пропустила один-единственный мяч в свои ворота, забив в ворота соперника - семь... Отличное начало для тренера-дебютанта В.Карпина.
Хочется надеяться и верить что сборная России - В.Карпина закончит отбор на ЧМ "на мажорной ноте", первое место в группе, которое позволит завоевать "путёвку" на ЧМ- 2022 без дополнительных матчей квалификации...