Захарян и Самошников не помогут сборной в матчах с Кипром и Хорватией.

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вчера, 13:12

Пресс-служба сборной России сообщает, что полузащитник «Динамо» и защитник «Рубина» не помогут сборной России в заключительных матчах отбора на ЧМ -2022 против сборных Кипра и Хорватии из-за травм. Кроме того, свой первый вызов в национальную команду получил защитник «Зенита» .