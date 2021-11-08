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Захарян и Самошников не помогут сборной в матчах с Кипром и Хорватией

вчера, 13:12

Пресс-служба сборной России сообщает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и защитник «Рубина» Илья Самошников не помогут сборной России в заключительных матчах отбора на ЧМ-2022 против сборных Кипра и Хорватии из-за травм. Кроме того, свой первый вызов в национальную команду получил защитник «Зенита» Данил Круговой.

7 ноября в Санкт-Петербурге сборная России начала подготовку к заключительным матчам отборочного цикла ЧМ-2022. В списке вызванных на сбор игроков произошли изменения. Защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по медицинским причинам не смогут помочь сборной в предстоящих матчах. Вместе с тем в национальную команду впервые вызван защитник «Зенита» Данил Круговой.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 19:53
не страшно - есть на кого заменить, если они вообще планировались в основу...
немного поостынут - звёздная болезнь уже стучится... хвичка тому пример...
tsk116
tsk116
вчера в 18:20
жто потеря
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:17, ред.
Захарян пугающе часто травмируется. Ещё, сдаётся мне, Захаряна перехвалили...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:09
Жаль. Это потери для сборной.
протон
протон
вчера в 15:53
В общем-то Круговой давно заслуживал как места в сборной, так и более частых выходов за Зенит.
Уж не знаю чего Семак ему так мало доверяет. Даже со здоровым Сантосом можно проводить ротацию по позиции.
амурец
амурец
вчера в 15:47
Самошников да не помешал бы, а Захарян? Ну показывает игру периодами, а так все больше незаметен, так что да плохо, что не будет играть, но не так уж жизненно
nikoladolgov
nikoladolgov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:13
Захарн - ноль без палочки, главное чтоб Сернеев играл !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:12
Странно , а где лучший полузащитник РФ Зиньковский ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:12
Захарян серьёзная потеря как мне кажется.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:50
Жалко конечно,могли бы помочь сборной.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:33
Обидно. Без Самошникова еще можно обойтись, а вот Захарян творческая единица. Без него совсем будет тускло.
makkie
makkie
вчера в 14:18, ред.
Самошников что-то часто травмироваться стал.
Наверное хорошо, что Спартак его не взял у Рубина за 15 млн.

Здоровья парням!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:13, ред.
Главные две особенности сборной России - В.Карпина, это 1. Огромное количество травмированных игроков стартового состава, НО НЕСМОТРЯ НА ЭТО: 2.Сборная играет без поражений, единственная ничья в дебютном для В.Карпина матче со сборной Хорватии...
И ещё один очень интересный факт, сыграв пять матчей сборная России - В.Карпина, пропустила один-единственный мяч в свои ворота, забив в ворота соперника - семь... Отличное начало для тренера-дебютанта В.Карпина.

Хочется надеяться и верить что сборная России - В.Карпина закончит отбор на ЧМ "на мажорной ноте", первое место в группе, которое позволит завоевать "путёвку" на ЧМ- 2022 без дополнительных матчей квалификации...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:11
Жаль, парни только заиграли
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:41
Захарян и Самошников не помогут сборной в матчах с Кипром и Хорватией.
Не позавидуешь главному тренеру Карпину, перед самыми важными играми отборочных матчей всё больше и больше задач надо ему решать с составом игроков которые должны составить основу сборной. И вот когда такие игроки как Захарян не смогут помочь сборной это очень большая проблема для Карпина и для самой сборной команды. Карпин лишается молодого, многофункционального игрока атакующего плана у которого есть очень хорошее видения ситуации и принятия решения для остро атакующих действий, он очень быстрый с хорошим дриблингом и вообщем игрок который нацелен на атаку и может сам завершать созданные им самим же голевые моменты. И потеря такого игрока конечно это большая проблема для тренерского штаба и её нужно будет решать. Что-то уж очень часто происходят какие-то проблемы со сборной у Карпина, но пока что Фортуна бывает на стороне Карпина ,что очень радует. Будем надеяться что она теперь подружилась с нашей сборной и будет вместе до конца !!! Удачи тебе Валера !!! Всем Добра !!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:38
Против хорватов вообще мало кто сможет помочь(
memphis
memphis
вчера в 13:30
Лучше бы Зиньковского и Ежова
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:19
Надо дотерпеть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:14
А кто мне внятно пояснит чем Круговой как левый защитники сильнее , например. Скопинцева ? Мое предположение - надписью на футболке, нет?
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