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«Хорваты нас прибьют». Гаврилов — о матче сборной России

вчера, 15:14

Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов порассуждал о предстоящих матчах сборной России в отборе ЧМ-2022 с Хорватией и Кипром.

Мне совершенно неинтересен матч России с Кипром. Я буду смотреть другие сборные. Но, думаю, что Кипр мы переиграем, а вот хорваты нас прибьют. Скорее всего, с минимальным счётом. По итогу: хорваты выйдут с первого места, а Россия будет играть в стыках.

Я бы мог посмотреть, как наша сборная смотрелась бы на фоне Италии. Но наши играют с каким-то мусором. Зачем мне смотреть то, что неинтересно.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:07
Всё, это приговор. На матч можно не выходить. Расходимся...
морозз
морозз ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:18
Словесный понос не красит никого, даже заслуженного супер перца!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:40
Не интересен-не комментируй,смотри хоть Окраину.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:26
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 17:17
    Юрик совсем потерялся...)
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 17:07
    По сути прав.
    shur
    shur ответ морозз (раскрыть)
    вчера в 16:51
    ...этот Перец имеет право говорить, то что думает, заслужил...
    112910415
    112910415
    вчера в 16:45
    болеем за Россию !
    ... но с хорватами может быть по-всякому ...
    морозз
    морозз
    вчера в 16:38
    Во перец, слова то какие…прибьют, мусор! С головой походу давно уже не дружит!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:27
    «Хорваты нас прибьют». Гаврилов — о матче сборной России.
    Если честно то вообще не понимаю почему было так сказано бывшим игроком сборной. Не вижу таких оснований, Хорватия сейчас уже совсем не та, что была ещё два года назад. Состав команды состовляют игроки которые когда-то блестали на европейских аренах и в своих клубах. Да и молодёжь сейчас не на том уровне чтобы стать достойной заменой той когорте знаменитых игроков. Да и капитан команды Модрич стареет и не в силах тянуть один всю сборную. Так что сборной России во главе с фортовым Карпиным вполне под силу если не выиграть этот матч, то сыграть в ничью уж точно. Верю что Карпин найдёт те слова и подберёт гроков и тактику ,чтобы решить задачу выхода на Чемпионат мира из первого места. Карпин прекрасно понимает, что игра в стыках может быть ещё сложнее и какой соперник попадётся неизвестно. А команду Хорватии он уже изучил и мало того мы с ней уже играли. Так что всё в наших силах. А Карпину и К° пожелаем только Удачи и больших Побед !!!
    Всем Добра !!!
    протон
    протон
    вчера в 16:26
    Какой все-таки деликатный человек это Гаврилов.
    странно слышать это от бывшего футболиста... а сам то в сборной со слабыми сборными не играл что ли? и приятно было бы тебе тогда, что тебя болельщики бы не смотрели? без мозгов человек
    Каким бы слабым небыл соперник но надо всегда его уважать а не говорить всякую ерунду !
    Yuri Kudryavtsev
    Yuri Kudryavtsev
    вчера в 16:22
    Наша сборная - это образец профессионализма в футболе. Образец мастерства, конечно же, Италия. Там Дон Карлеоне ещё руководил футболом в 30-х годах прошлого века, поэтому и игра в исполнении итальянцев каждый раз как последняя в жизни футболистов. Если Юрий Гаврилов сможет также руководить и нашими спортсменами, то прогресс долго не заставит себя ждать.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    вчера в 16:15
    за словом в карман не лезет ахах.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 16:13
    Прибьют или не прибьют время покажет...
    Futurista
    Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 16:13, ред.
    Когда играл Гаврилов "мусор" выносился в одну калитку...буквально)...
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 16:06
    Да, хорваты фавориты, но не надо упаднических настроений. Один матч - если не испугаются - шансы есть.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    вчера в 15:56
    Не замечал гонора у Карпина особенно в сравнении с усачом, то вот был гонор.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 15:52
    Рассуждает по спартаковски, ничему другому его не научили хотя футболистом был неплохим, с таким настроем можно сказать, что и киприоты нас прибьют, вещь возможная.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 15:51
    наши играют с каким-то мусором.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1290759/gavrilov-yuriy

    юра похоже не с той ноги встал!Игрок хороший был а вот человек похоже....(((
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 15:47
    Хорваты играют сейчас невзрачно - смена поколений не прошла безболезненно. Но подбор исполнителей у них конечно лучше. Вот только игры почему-то все равно нет. Эту команду нельзя назвать неоспоримым фаворитом. Так что шансы с хорватами тоже есть.
    beefs
    beefs
    вчера в 15:44
    вот будет вони после игры...
    Q-J-G
    Q-J-G ответ BDA81 (раскрыть)
    вчера в 15:42
    Ну ничья так ничья, пусть так и будет)
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 15:42
    Если Россия, по словам Гаврилова, играет с "каким-то мусором", то что, ничейку с этим мусор не сможем сгонять?
    BDA81
    BDA81
    вчера в 15:40
    Я конечно буду болеть за наших инвалидов (чем чёрт не шутит , может выиграем) , но думаю что будет ничья или проиграем.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 15:38
    Я буду болеть за Россию.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 15:38, ред.
    Не будем угадывать, предсказывать, но сборная Хорватии-2021 года, не такая уж и грозная как некоторые считают по воспоминаниям сборной Хорватии прошедшего времени.

    И по факту игры сборной Хорватии отбора на ЧМ-2022:
    Проиграли сборной Словении!, минимально обыграли в домашнем матче сборную Кипра 1:0, сыграли со сборной России вничью 0:0, минимально обыграли сборную Словакии 1:0, сыграли вничью со сборной Словакии... Так что во многих матчах всё "на тоненького"....

    И давайте не забывать главного: сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы Н....
    Главное для сборной России не расслабляться, не терять концентрации, верить в свои силы и возможности!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:38
    Каких только прогнозов перед решающими матчами не услышишь.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 15:37
    А ведь точно прибьют.
    minai
    minai
    вчера в 15:37
    Желаю, чтобы мы их пришибли.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 15:24
    А мы им газ отключим, если проиграем
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