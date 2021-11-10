«Хорваты нас прибьют». Гаврилов — о матче сборной России.

Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов порассуждал о предстоящих матчах сборной России в отборе ЧМ-2022 с Хорватией и Кипром.
Мне совершенно неинтересен матч России с Кипром. Я буду смотреть другие сборные. Но, думаю, что Кипр мы переиграем, а вот хорваты нас прибьют. Скорее всего, с минимальным счётом. По итогу: хорваты выйдут с первого места, а Россия будет играть в стыках.
Я бы мог посмотреть, как наша сборная смотрелась бы на фоне Италии. Но наши играют с каким-то мусором. Зачем мне смотреть то, что неинтересно.
И по факту игры сборной Хорватии отбора на ЧМ-2022:
Проиграли сборной Словении!, минимально обыграли в домашнем матче сборную Кипра 1:0, сыграли со сборной России вничью 0:0, минимально обыграли сборную Словакии 1:0, сыграли вничью со сборной Словакии... Так что во многих матчах всё "на тоненького"....
И давайте не забывать главного: сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы Н....
Главное для сборной России не расслабляться, не терять концентрации, верить в свои силы и возможности!
И по факту игры сборной Хорватии отбора на ЧМ-2022:
Проиграли сборной Словении!, минимально обыграли в домашнем матче сборную Кипра 1:0, сыграли со сборной России вничью 0:0, минимально обыграли сборную Словакии 1:0, сыграли вничью со сборной Словакии... Так что во многих матчах всё "на тоненького"....
И давайте не забывать главного: сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы Н....
Главное для сборной России не расслабляться, не терять концентрации, верить в свои силы и возможности!