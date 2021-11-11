Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал победу над Кипром (6:0) в матче отбора к ЧМ-2022.
В чем мой секрет красивых голов в касание? Сложно сказать, хорошо, что получается помогать команде, главное — победа. Учитывал ли желтую карточку перед Хорватией? Естественно, мы знали про это, но установок играть аккуратнее не было. Важно было победить, теперь будем готовиться, есть время.
Капитанская повязка — честь, это наша общая задача, каждый берет на себя лидерство.
Гол в ворота Киприотов ножницами , не забуду !!!)))
Гол в ворота Киприотов ножницами , не забуду !!!)))