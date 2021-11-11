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Ерохин: «Хорошо, что получается помогать команде, главное — победа»

вчера, 22:53
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал победу над Кипром (6:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

В чем мой секрет красивых голов в касание? Сложно сказать, хорошо, что получается помогать команде, главное — победа. Учитывал ли желтую карточку перед Хорватией? Естественно, мы знали про это, но установок играть аккуратнее не было. Важно было победить, теперь будем готовиться, есть время.

Капитанская повязка — честь, это наша общая задача, каждый берет на себя лидерство.

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ДСА
ДСА
сегодня в 06:36
О дзюбе уже никто не вспомнит.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:55
На поле была одна команда это Кипр, но нам должно было когда-то повезти
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:54, ред.
Сегодня просто красавчик!!! Удачи !!!
Гол в ворота Киприотов ножницами , не забуду !!!)))
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