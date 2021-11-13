«Атлетико» не заинтересован в услугах Мораты

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вчера, 08:57

Нападающий «Ювентуса» , по слухам, может вернуться в «Атлетико». Напомним, что права на игрока по-прежнему принадлежат мадридскому клубу. Однако тренер «матрасников» дал понять, что клуб не заинтересован в услугах нападающего. «Атлетико» попытается приобрести из «Фиорентины».

Отмечается, что «Атлетико» будет готов пойти навстречу «Ювентусу», чтобы снизить сумму выкупа игрока. Она равняется 35 млн евро. Если этого не произойдёт, то туринцы вернут футболиста в Мадрид.