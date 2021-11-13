«Атлетико» не заинтересован в услугах Мораты

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, по слухам, может вернуться в «Атлетико». Напомним, что права на игрока по-прежнему принадлежат мадридскому клубу. Однако тренер «матрасников» Диего Симеоне дал понять, что клуб не заинтересован в услугах нападающего. «Атлетико» попытается приобрести Душана Влаховича из «Фиорентины».
Отмечается, что «Атлетико» будет готов пойти навстречу «Ювентусу», чтобы снизить сумму выкупа игрока. Она равняется 35 млн евро. Если этого не произойдёт, то туринцы вернут футболиста в Мадрид.
В последнее время испанцу не удавалось забить в Серии А, а его последний гол в чемпионате датируется домашним матчем «Бьянконери» с «Миланом» 19 сентября.
На данный момент руководство выплатило «Атлетико Мадриду» 20 миллионов евро только за то, чтобы он был взят в аренду на два сезона. Однако «Ювентусу» придется выложить еще 35 миллионов, чтобы переезд стал постоянным.
Диего Симеоне не заинтересован в возвращении нападающего, что делает Морату нежелательным человеком в своем родительском клубе. С другой стороны, 29-летний футболист по-прежнему ценный для Аллегри, несмотря на то, что в последнее время он не забивал. Центральный нападающий много работает на команду и всегда стремится работать вместе со своими товарищами по команде.
Однако «Ювентус» также преследует Душана Влаховича, который однозначно не из дешевых. Если клубу удастся добиться подписания игрока «Фиорентины», то вряд ли он увидит Морату в Турине после нынешней кампании.
С Влаховичем или без него дополнительные 35 миллионов, чтобы обеспечить услуги борющегося нападающего, которому вот-вот исполнится тридцать, не кажутся логичным шагом для клуба, который уже сталкивался с финансовыми трудностями. Однако «Атлетико» должен понимать, что стоимость Мораты резко упал, а «Ювентус» уже заплатил 20 миллионов за его услуги.
Таким образом, переговоры о значительно более низкой комиссии за трансфер могут быть лучшим решением для всех участников, включая игрока, который подтвердил свое желание остаться с «Бьянконери».
В последнее время испанцу не удавалось забить в Серии А, а его последний гол в чемпионате датируется домашним матчем «Бьянконери» с «Миланом» 19 сентября.
На данный момент руководство выплатило «Атлетико Мадриду» 20 миллионов евро только за то, чтобы он был взят в аренду на два сезона. Однако «Ювентусу» придется выложить еще 35 миллионов, чтобы переезд стал постоянным.
Диего Симеоне не заинтересован в возвращении нападающего, что делает Морату нежелательным человеком в своем родительском клубе. С другой стороны, 29-летний футболист по-прежнему ценный для Аллегри, несмотря на то, что в последнее время он не забивал. Центральный нападающий много работает на команду и всегда стремится работать вместе со своими товарищами по команде.
Однако «Ювентус» также преследует Душана Влаховича, который однозначно не из дешевых. Если клубу удастся добиться подписания игрока «Фиорентины», то вряд ли он увидит Морату в Турине после нынешней кампании.
С Влаховичем или без него дополнительные 35 миллионов, чтобы обеспечить услуги борющегося нападающего, которому вот-вот исполнится тридцать, не кажутся логичным шагом для клуба, который уже сталкивался с финансовыми трудностями. Однако «Атлетико» должен понимать, что стоимость Мораты резко упал, а «Ювентус» уже заплатил 20 миллионов за его услуги.
Таким образом, переговоры о значительно более низкой комиссии за трансфер могут быть лучшим решением для всех участников, включая игрока, который подтвердил свое желание остаться с «Бьянконери».