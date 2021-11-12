Дани Алвес возвращается в «Барселону». Сделка согласована

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вчера, 21:04

Защитник вернется в «Барселону».

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сделка согласована. 38-летний игрок перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента. На данный момент и Алвес, и клуб ждут разрешения на переход от Ла Лиги.

На переходе Алвеса в «Барсу» настоял новый главный тренер Хави. По информации источника, стороны согласовали контракт сроком до конца сезона.

Последним клубом Дани был бразильский «Сан-Паулу».