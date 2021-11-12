Дани Алвес возвращается в «Барселону». Сделка согласована

Защитник Дани Алвес вернется в «Барселону».
Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сделка согласована. 38-летний игрок перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента. На данный момент и Алвес, и клуб ждут разрешения на переход от Ла Лиги.
На переходе Алвеса в «Барсу» настоял новый главный тренер Хави. По информации источника, стороны согласовали контракт сроком до конца сезона.
Последним клубом Дани был бразильский «Сан-Паулу».
Думаю не плохо для сороколетнего))
Думаю не плохо для сороколетнего))
PS Пуйоль, Иньеста, Вальдес, тоже возвращаются????!!! через год можно Суарса вернуть, а после из ПСЖ в аренеду Месси и Неймара взять........
PS Пуйоль, Иньеста, Вальдес, тоже возвращаются????!!! через год можно Суарса вернуть, а после из ПСЖ в аренеду Месси и Неймара взять........
Хави знает это,молодец.
Хави знает это,молодец.