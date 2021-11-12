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Дани Алвес возвращается в «Барселону». Сделка согласована

вчера, 21:04

Защитник Дани Алвес вернется в «Барселону».

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сделка согласована. 38-летний игрок перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента. На данный момент и Алвес, и клуб ждут разрешения на переход от Ла Лиги.

На переходе Алвеса в «Барсу» настоял новый главный тренер Хави. По информации источника, стороны согласовали контракт сроком до конца сезона.

Последним клубом Дани был бразильский «Сан-Паулу».

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Все комментарии
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
сегодня в 08:49
Ну правильно, на зиму-то под трансферы вместо денег 10 лимонов судорожно выдавили, вот и пошли по пенсионерам побираться. Щас ещё Пуйоль карьеру возобновит, потом до Маркеса с Маскерано дойдут. Ну а что, хоть защитники были, хуже вот этих вот уже не будет.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 00:34
Пуйоль ещё на горизонте))
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 00:33
Может это и хорошо, но потянет ли он на прежнем уровне?
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:38
Стата Алвеса за год в Бразилии: 20/21: 22 игры 1 гол и 4 передачи!
Думаю не плохо для сороколетнего))
DXTK
DXTK
вчера в 23:19
это первый ТОП трансфер Хави??!!!..............)))))) гений.

PS Пуйоль, Иньеста, Вальдес, тоже возвращаются????!!! через год можно Суарса вернуть, а после из ПСЖ в аренеду Месси и Неймара взять........
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:06
Дани Алвес возвращается в большой футбол. Решил тряхнуть стариной и вспомнить былые времена. Ну а что, почему бы и нет если у него есть желание играть в футбол? Ибра вон вернулся в Европу из МЛС и в 40 лет играет, да как играет, что молодым фору даст. Посмотрим на Дани Алвеса, что он еще может. Уж хуже точно не сыграет, чем нынешние игроки в Барсе.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:32
По чётным дням возвращается, по нечётным – не возвращается 😁😁😁
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:32
Алвес очень выносливый,90 минут бегал от ворот до ворот,и защитник,полузащитник,нападающий,поэтому 30 минут сможет играть на хорошем уровне.
Хави знает это,молодец.
dzvinka
dzvinka ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 22:23
скажем так, не очкует, а подочковывает))) ахахаха
зигзаг
зигзаг
вчера в 22:15
Бегунок в строю, отличная новость! Хави стратег, на каждую позицию берет того, кто научит молодняк. Туда сюда Пике в призиденты. Абидаль работает. Пуйоль на подходе. Верные клубные сердца начинают крутой движ.
bars098
bars098
вчера в 22:14
Очень здравомыслящий ход. Хави умен и хитер .
Elliada
Elliada
вчера в 21:59
Барселона примет любого игрока, лишь бы достался бесплатно и играл за небольшую зарплату
STVA 1
STVA 1 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 21:53
Говорят он не плох был в Бразилии
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:52
Не каждому удаётся играть в 38 за топ клуб Барселоны. Дани Алвес играет лучше Пике и Рамоса
Сантус
Сантус
вчера в 21:49
Хави очкует....надеется на помощь корешей... понятно,но не серьёзно.Сказал готов-рули,а не очкуй...
112910415
112910415
вчера в 21:47
ход уместный и не затратный
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:42
Ну как минимум в раздевалке поможет. Плюс этот Менгьеса тот ещё косячник.
makkie
makkie
вчера в 21:38
38 лет? Если только в роли Деда.
4RT
4RT
вчера в 21:37
Хоть всю Барсу Гвардиолы собери,толку не будет 😁
youtomee
youtomee
вчера в 21:32
"На переходе Алвеса в «Барсу» настоял новый главный тренер Хави" - ну там еще Роналдиньо заняться нечем, тоже подтягивайте, и Иньесту возвращайте, а то как-то Хави без Иньесты что-то не то...а там гляди и Месси вернется и будет старая добрая Барселона....очень старая
DIDI 23
DIDI 23
вчера в 21:27
Нужно убрать все "литературные" и прочие левые очки.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:26
Да, через 3 - малая вероятность, что перейдет; через 4 часа - не перейдет; через 5 часов - Алвес сказал; Через 6 - Хави опроверг слухи и т.д.. Это же Soccer утиные истории 😅
particular
particular
вчера в 21:21
Опытный тренер в сложившейся ситуации, вряд ли пошёл бы на такой шаг...
drug01
drug01
вчера в 21:21
Там всё знакомо
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:12
Если только ассистентом тренера. А так зачем??
allemz
allemz
вчера в 21:06, ред.
Через 2 часа на соккере: "Не, походу не перейдет"
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 21:05
С возвращением.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:05
Может поделится опытом с молодняком.
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