Хави хочет, чтобы «Барселона» вернула Тьяго

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может вернуться в «Барселону».
В трансфере лично заинтересован новый главный тренер каталонцев Хави. Алькантара является воспитанником «Барселоны», из клуба он ушел в 2013 году, перейдя в «Баварию».
Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может вернуться в «Барселону».
В трансфере лично заинтересован новый главный тренер каталонцев Хави. Алькантара является воспитанником «Барселоны», из клуба он ушел в 2013 году, перейдя в «Баварию».
Хави играл вместе с Тьяго в период с 2009 по 2013 год и теперь нацеливается на возможное воссоединение. Говорят, что Тьяго «очень ценит» босса «Барселоны», перед которым стоит огромная задача по стабилизации корабля на «Камп Ноу».
Утверждается, что менеджер Барселоны, вероятно, уже начал переговоры с президентом Лапортой относительно перспективы покупки полузащитника «красных», у которого осталось три года до его нынешней сделки.
Когда Тьяго покинул Барселону, тогда некоторые говорили что это плохая идея, потому что видели что Тьяго из поколения, которое должно было сменить поколение Хави и Иньесты. «Барса» так решила, и потом она начала искать полузащитников. Теперь когда Хави уже тренер, возможно что этот трансфер состоится. В Ливерпуле пока что он не очень, а в Барсе возможно он найдет новую мотивацию. Почему нет?
Хави играл вместе с Тьяго в период с 2009 по 2013 год и теперь нацеливается на возможное воссоединение. Говорят, что Тьяго «очень ценит» босса «Барселоны», перед которым стоит огромная задача по стабилизации корабля на «Камп Ноу».
Утверждается, что менеджер Барселоны, вероятно, уже начал переговоры с президентом Лапортой относительно перспективы покупки полузащитника «красных», у которого осталось три года до его нынешней сделки.
Когда Тьяго покинул Барселону, тогда некоторые говорили что это плохая идея, потому что видели что Тьяго из поколения, которое должно было сменить поколение Хави и Иньесты. «Барса» так решила, и потом она начала искать полузащитников. Теперь когда Хави уже тренер, возможно что этот трансфер состоится. В Ливерпуле пока что он не очень, а в Барсе возможно он найдет новую мотивацию. Почему нет?
В команде есть свои молодые Джонс и Эллиот, ветераны ещё в норме, а на замену Тьяго поищут более подходящего игрока... Вполне себе выгодная ситуация для всех.
В команде есть свои молодые Джонс и Эллиот, ветераны ещё в норме, а на замену Тьяго поищут более подходящего игрока... Вполне себе выгодная ситуация для всех.