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Хави хочет, чтобы «Барселона» вернула Тьяго

вчера, 14:00

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может вернуться в «Барселону».

В трансфере лично заинтересован новый главный тренер каталонцев Хави. Алькантара является воспитанником «Барселоны», из клуба он ушел в 2013 году, перейдя в «Баварию».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:43
Тьяго не заиграл в сою мощь в АПЛ и почти уверне, что не заиграет.ИМХО
если Хави он нужен, надо продавать и вместо него приобрести кого то по моложе, перспективнее
shlifen
shlifen ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:06
30 лет прекрасный возраст для хава, но тот кто его покупает в этом возрасте - уже его не перепродаст дороже, а весной Тьяго 31 год. Так что много заплатит только тот кому такой игрок реально нужен - а как мы убедились, Тьяго подходит далеко не под каждый футбол. И последний год он больше мучается с травмами, чем играет.

"Думаю 10 очень мало, где-то 25-30 не много за него " - ну если просуммируете все суммы из моего поста то у вас как раз 30 лимонов со всеми бонусами и получится )) А больше чем 10-12 лимонов зимой Барса просто не потянет платить.

Я не говорю что сделка точно состоится - просто попытался представить при каких условиях она могла бы состояться. )
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:35
не могу понять Хави)
Сантус
Сантус
вчера в 17:56
Все эти возвраты говорят только о том, что Хави хочет склеить разбитую чашку,а не слепить что то новое.
League1
League1
вчера в 17:16
А что про гномяру хавчик молчит, про которого всю свою жисть рассказывал, какой он крутой Ваня Васильчиков. Или став тренером осознал, что такой бездарь команде не нужен?
Маг_тм
Маг_тм ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 17:14
30 лет для полузащитника я бы сказал это самый топовый возраст, лет 5 еще он может на уровне поиграть. Думаю 10 очень мало, где-то 25-30 не много за него
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:19
Шороху Хави в Барселоне точно уже навел.
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:00
Для Ливерпуля это плюс если продадут.
shlifen
shlifen
вчера в 15:57
Ну в Ливерпуле Тьяго так и не заиграл по настоящему - всё таки он больше игрок под контроль мяча, а не гегенпрессинг красных, где хавы - это "ломовые лошади" работающие от штрафной до штрафной. Впринципе, если Барса предложит нормальные условия (вроде 10 лимонов сейчас, 10-12 летом, и 10 бонусами) за игрока 30+, врядли красные откажутся... Тем более Баварии за Тьяго тоже выплачивают в рассрочку.
В команде есть свои молодые Джонс и Эллиот, ветераны ещё в норме, а на замену Тьяго поищут более подходящего игрока... Вполне себе выгодная ситуация для всех.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 15:35
на 10 миллионов разгуляется
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:11
Хави сразу много хочет
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:09
А деньги где?
drug01
drug01
вчера в 14:54
У тренера свой состав
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:53
8 лет прошло, в чём смысл?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:23
Сообщается, что Барселона рассматривает возможность повторного подписания Тьяго. Так хочет Хави, который хочет закрепить свой авторитет в команде.

Хави играл вместе с Тьяго в период с 2009 по 2013 год и теперь нацеливается на возможное воссоединение. Говорят, что Тьяго «очень ценит» босса «Барселоны», перед которым стоит огромная задача по стабилизации корабля на «Камп Ноу».

Утверждается, что менеджер Барселоны, вероятно, уже начал переговоры с президентом Лапортой относительно перспективы покупки полузащитника «красных», у которого осталось три года до его нынешней сделки.

Когда Тьяго покинул Барселону, тогда некоторые говорили что это плохая идея, потому что видели что Тьяго из поколения, которое должно было сменить поколение Хави и Иньесты. «Барса» так решила, и потом она начала искать полузащитников. Теперь когда Хави уже тренер, возможно что этот трансфер состоится. В Ливерпуле пока что он не очень, а в Барсе возможно он найдет новую мотивацию. Почему нет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:09
Пошли хотелки от Хави...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:06
Зарплатой его не заманить.
beefs
beefs
вчера в 14:03
Хави развил бурую деятельность...
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