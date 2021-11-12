Хави хочет, чтобы «Барселона» вернула Тьяго

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вчера, 14:00

Полузащитник «Ливерпуля» может вернуться в «Барселону».

В трансфере лично заинтересован новый главный тренер каталонцев Хави. Алькантара является воспитанником «Барселоны», из клуба он ушел в 2013 году, перейдя в «Баварию».