Отец Мартинелли: «„Арсенал“ уже предупредил, что не отпустит Габриэла»

Жоао Мартинелли, отец нападающего «Арсенала» , прокомментировал слухи о возможном уходе сына из лондонского клуба.

С тех пор как он вернулся после травмы, он играл намного меньше, чем ему хотелось бы.

Были некоторые разговоры о предложениях из Европы, но «Арсенал» уже предупредил, что они его не отпустят.

Он очень нравится людям. Не только за то, что он делает, когда играет, но и за его самоотверженность. Мартинелли почти всегда первым приходит на тренировку и последним уходит.