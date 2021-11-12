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Отец Мартинелли: «„Арсенал“ уже предупредил, что не отпустит Габриэла»

вчера, 22:08

Жоао Мартинелли, отец нападающего «Арсенала» Габриэла Мартинелли, прокомментировал слухи о возможном уходе сына из лондонского клуба.

С тех пор как он вернулся после травмы, он играл намного меньше, чем ему хотелось бы.

Были некоторые разговоры о предложениях из Европы, но «Арсенал» уже предупредил, что они его не отпустят.

Он очень нравится людям. Не только за то, что он делает, когда играет, но и за его самоотверженность. Мартинелли почти всегда первым приходит на тренировку и последним уходит.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:28
Ну значит быть посему!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:28
Кто захочет, тот купит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:20
Очень хорошее качество...
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:12
Надежда Арсенала молодой игрок.
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