Болт: «Роналду спасает МЮ в каждой игре. Один человек делает всю работу»

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт поделился мнением о ситуации в «Манчестер Юнайтед», за который он болеет.

Мы будем бороться. Криштиану [Роналду] спасал нас в каждой игре. Один парень должен делать всю эту работу... Мы так давно не играли в хороший футбол.

Все так вяло, играем так медленно. Когда Алекс Фергюсон был тренером, мы обязаны были победить, потому что он требовал этого.