ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Болт: «Роналду спасает МЮ в каждой игре. Один человек делает всю работу»

вчера, 15:25

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт поделился мнением о ситуации в «Манчестер Юнайтед», за который он болеет.

Мы будем бороться. Криштиану [Роналду] спасал нас в каждой игре. Один парень должен делать всю эту работу... Мы так давно не играли в хороший футбол.

Все так вяло, играем так медленно. Когда Алекс Фергюсон был тренером, мы обязаны были победить, потому что он требовал этого.

Ранее появлялась информация о том, при каком условии Роналду может покинуть МЮ.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 19:15
РазБолтался совсем Усэйн 😁
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:02
Посмотрите как поблекла игра Фернандеша после прихода Рона. Не зря и в сборной тоже самое. В прошлом сезоне, даже с физруом Сульшером, игра МЮ была разнообразнее. Бруну имел выбор в развитие атаки, сейчас же направление одно. В своё время это обеднило и игру Юве.
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:51
особенно таких партнеров как Ибра Санчес и Вилья)
Elliada
Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:33
Месси хотя бы партнеров уважает
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:00
а разве не точно же такая же логика у почитателей Месси? двойные стандарты не
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:27
Категорически не согласен.
3ton
3ton
вчера в 16:30
Без его МЮ играл нормально , а с ним не на результат команды , а на его бесполезную стату ))
Развалил Ювентус. , вернулся добивать МЮ
Bombardier
Bombardier
вчера в 16:28
Что за чушь!
BLACK MAFIA
BLACK MAFIA
вчера в 16:11
Роналду с Ливерпулем был там же,где месси с Баварией 8-2,Ливерпулем тем же 4-0,Ромой 3-0,Юве 3-0,и Юве с Роналду 3-0)))))))))))
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 16:09, ред.
Очевидно, что Болт не стал футболистом, потому что не разбирается в этом спорте вовсе
Elliada
Elliada
вчера в 16:06
Интересная логика у почитателей Роналду. Когда команда выигрывает Роналду бог, когда проигрывает, то партнеры нулевые, а он не может все время спасать.

То, что он 3 года не может забить со штрафных или не отрабатывает в обороне, так это мелочи.

Где был спаситель в матчах с Ливерпулем и МС, с Ирландией и Сербией?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:36
Роналду спасает Сульшера в каждой игре...

Хотя ему уже и подыскивают замену...
BLACK MAFIA
BLACK MAFIA
вчера в 15:34
Ну конечно,это ведь не 0 голов и 0 пасов за 3 месяца в фермерской лиге))))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:31
Чел бегает быстрее чем думает)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:30
Против Люксембургов он только и спасает)
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