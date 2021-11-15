Болт: «Роналду спасает МЮ в каждой игре. Один человек делает всю работу»

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт поделился мнением о ситуации в «Манчестер Юнайтед», за который он болеет.
Мы будем бороться. Криштиану [Роналду] спасал нас в каждой игре. Один парень должен делать всю эту работу... Мы так давно не играли в хороший футбол.
Все так вяло, играем так медленно. Когда Алекс Фергюсон был тренером, мы обязаны были победить, потому что он требовал этого.
Ранее появлялась информация о том, при каком условии Роналду может покинуть МЮ.
Развалил Ювентус. , вернулся добивать МЮ
Развалил Ювентус. , вернулся добивать МЮ
То, что он 3 года не может забить со штрафных или не отрабатывает в обороне, так это мелочи.
Где был спаситель в матчах с Ливерпулем и МС, с Ирландией и Сербией?
То, что он 3 года не может забить со штрафных или не отрабатывает в обороне, так это мелочи.
Где был спаситель в матчах с Ливерпулем и МС, с Ирландией и Сербией?
Хотя ему уже и подыскивают замену...
Хотя ему уже и подыскивают замену...