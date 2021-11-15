Карпин: «Российские болельщики не уважают игроков и тренеров»

Наставник сборной России рассказал об отношении болельщиков к представителям национальной команды.

Болельщики не уважают игроков и тренеров. У нас так сложилось. Я не думаю, что это можно изменить.

Почему общество не радуется, если ты купил себе машину? (обращение к Геничу). Ну, у нас просто такое общество. Хорошее или плохое? Какое есть.