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Карпин: «Российские болельщики не уважают игроков и тренеров»

вчера, 20:40

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении болельщиков к представителям национальной команды.

Болельщики не уважают игроков и тренеров. У нас так сложилось. Я не думаю, что это можно изменить.

Почему общество не радуется, если ты купил себе машину? (обращение к Геничу). Ну, у нас просто такое общество. Хорошее или плохое? Какое есть.

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Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 10:02
А за что их уважать? Они получают деньги, а не зарабатывают их, отсюда и негатив.
kust07
kust07
сегодня в 09:31, ред.
Это он зря так, к игрокам возможно и нет уважения,но к тренерам уважение есть. К Черчесову, единственное отношение немного другое, точнее оно поменялось в худшую сторону.Тренер , который результаты не дал,игру не поставил, а скорее усугубил ее.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 09:12
У нас в стране две радости- правящая партия и футбол, они вечные 😂😂😂
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 08:17
Если условные Роналду или Месси покупают себе яхту или даже остров в океане, то нет никакого негатива, я даже может порадуюсь. Почему? Да потому что они ЗАРАБОТАЛИ, ЗАСЛУЖИЛИ эти деньги. А вот наши недотепы получают огромные бабки необоснованно.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 07:01, ред.
Футбол остается чуть ли не единственной областью, по которой можно высказаться, не оскорбив религиозные или иные чувства экспотенциально размножающихся недоумков.
Дали бы свободу слова в других областях, то ВЦИОМ зарыдал бы от отсутствия уважения к кому-либо вообще у населения )).
112910415
112910415
сегодня в 06:17
да нету повода для радости
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
сегодня в 05:44
Валера,из-за того,что мрот 12 тыс)
ДСА
ДСА
сегодня в 04:38
Игроки слишком много получают.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:57
На самом деле это болезнь современного российского общества. Оно не уважает всех вокруг - футболистов и артистов, американцев и собственную культуру. Только к футболу это не относится.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 03:04, ред.
Наверное Карпин думает, что есть за что уважать этих миллионеров, по сути не за что, поэтому ему надо бы самому не говорить того, за что его самого не будут уважать, а это как раз тот момент, типа ваши проблемы, что же за понты такие, то типа виноват, то теперь люди которые смотрят это, не сказать что футбол
Верг
Верг ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 02:47
СБорная рОссии любого года проиграла бы сборной хорватии с модричем. А вообще местным писакой все вырвано из контекста, нужно смотреть само коммент шоу и складывать впечатление
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 02:09
чё-то Валеру понесло, наговорил, наговорил, как расстроился видимо, а с ничьей бы отскочили - сейчас себя королём бы ощущал, с себя пусть начинает, потом уже болельщики, в Бразилии так вообще болельщик это главный человек во всём
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:43
А за что их уважать?
Карпин уже наговорил на отставку.
Little Caprice
Little Caprice ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 00:58
Т.е я правильно понимаю, что вопросы к этой сборной (и по вчерашней игре в частности) в основном по самоотдаче?
Garrincha58
Garrincha58 ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 00:53
дело не в зависти а в не справедливости если бы наши играли как швейцарцы или датчане как играет и выкладывается в свои 36 лет Роналду а не сидит как некоторые и 74т или пьянствует а потом устраивают драки их бы никто не осуждал наоборот мы бы радовались что у нас есть тоже футбол но его нет два года не хожу и не пойду смотреть как играет бездарно команда Семака увольте и за это ещё платить
амурец
амурец ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 00:51
И кто завидует? И кто пониуется?
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 00:48
как можно уважать игроков пьяниц дебоширов дрочунов лентяев
Little Caprice
Little Caprice ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:48
Вот это и есть 2 весомые ментальные проблемы российского общества. Одни завидуют, другие понтуются.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 00:46
а как можно уважать 77? а наш футборпл именно такая субстанция нет ни игроков ни тренеров нет ни судей нет ни комментаторов есть только преслоутый лимит и огромные деньги только не понятно за какие заслуги
Брулин
Брулин
сегодня в 00:40
Как играете такое и отношение, тем более при том, что вам платят как хорошим европейцам
амурец
амурец
сегодня в 00:36
Ну сказанул, а футболисты уважают болельщиков? Или наши ожидания это наши проблемы? Кто из футболистов что то сделал для того что бы их уважали?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:16
Остапа понесло ....
Goosfraba
Goosfraba
сегодня в 00:16
Бедные футболисты! Болелы не уважают, журналистов боятся... Идите на завод токарем, или сварщиком, либо на склад кладовщиком, там нет ни болельщиков, ни журналистов!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 00:09, ред.
Финансовые условия убили развитие футбола
MadPampers
MadPampers
вчера в 23:57
За тех, кто создаёт финансовые условия в этом обществе, общество голусает само, только вот не понимает, что можно жить иначе, проголосовав иначе, удачи. Когда 70% живёт ниже прожиточного (Москва, Питер, прошу ничего не пишите) и от зарплаты до зарплаты и не знает что можно жить, отдыхать и тратить, о чём речь? Какая радость за других?
Константин Каплий
Константин Каплий
вчера в 23:48, ред.
Футболистов ли это проблема, что они получаю такие деньги? Что деньги развращают это безусловно, но проблема скорее в тех, кто их платит! Это проблема шоу-бизнеса, не футболистов надо за это критиковать, они играют ка могут при таких обстоятельствах, лучше выливать грязь на тех, кто их так развратил, а не влил эти деньги в развитие футбола! Задумайтесь лучше об этом, люди! Если бы плохому электрику например переплачивали бы только за то, что он не хуже своих коллег, а не искали бы лучших кандидатов на эту должность, стал бы он лучше работать? Скорее только стал бы больше пить и тд. и тп. Тут уместна пословица: Дай палец - откусит руку!
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 23:45
Обычный люд просто не любит богатых, т.к. большая часть граждан в России не живут , а выживают.
beefs
beefs
вчера в 23:32
Эх, Валера, тебе этого не понять...
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 23:18
Одно слово - "стыдно"!!! Такие деньги получаете, а результата нет....
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Mikhail40 (раскрыть)
вчера в 23:09
В «эти» сборные которые только мечтают, не вкладывают столько сколько в наш футбол, и так же зарабатывают много на нас, поэтому требования высокие и они справедливы
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