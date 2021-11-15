Карпин: «Российские болельщики не уважают игроков и тренеров»

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении болельщиков к представителям национальной команды.
Болельщики не уважают игроков и тренеров. У нас так сложилось. Я не думаю, что это можно изменить.
Почему общество не радуется, если ты купил себе машину? (обращение к Геничу). Ну, у нас просто такое общество. Хорошее или плохое? Какое есть.
Дело скорее всего не в том ,что болельщики не радуются, а в несправедливости этого момента . Есть огромная разница между тем за что получают необоснованно огромные деньги 💰 💰 💰 так называемые футболисты , и тем что они показывают на поле ! Девяносто процентов россиян не видели и в глаза 👀 такие суммы денег 💰 💰 💰 за свою жизнь . И ещё футболисты которые показывают такую игру, вызывают только негатив и сердечную боль .
Так за какие же заслуги футболистов должны радоваться болельщики , что они ещё и покупают шикарные машины и не по одной. Футбольные функционеры только поощряют всё то что творится в нашем футбольном хозяйстве, потому что каждый из них в доле от любых сделок и т.п . Ведь реформирование нашего футбола уже давны давно нуждается, а кроме того что становится все хуже и хуже с каждым годом мы наблюдаем во всех европейских форумах от клубов до сборной ! И радости как-то вообще не видно и не слышно. Одной надеждой и русским Авось себя тешим , а вы тут про радость о покупках машин .
Всем Добра !!!
Дело скорее всего не в том ,что болельщики не радуются, а в несправедливости этого момента . Есть огромная разница между тем за что получают необоснованно огромные деньги 💰 💰 💰 так называемые футболисты , и тем что они показывают на поле ! Девяносто процентов россиян не видели и в глаза 👀 такие суммы денег 💰 💰 💰 за свою жизнь . И ещё футболисты которые показывают такую игру, вызывают только негатив и сердечную боль .
Так за какие же заслуги футболистов должны радоваться болельщики , что они ещё и покупают шикарные машины и не по одной. Футбольные функционеры только поощряют всё то что творится в нашем футбольном хозяйстве, потому что каждый из них в доле от любых сделок и т.п . Ведь реформирование нашего футбола уже давны давно нуждается, а кроме того что становится все хуже и хуже с каждым годом мы наблюдаем во всех европейских форумах от клубов до сборной ! И радости как-то вообще не видно и не слышно. Одной надеждой и русским Авось себя тешим , а вы тут про радость о покупках машин .
Всем Добра !!!