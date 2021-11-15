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Карпин — о Дзюбе: «Ко всем должно быть равное отношение»

вчера, 19:19

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что у него нет разногласий с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Конфликта и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?

Ко всем должно быть равное отношение. И Дзюба это сам прекрасно понимал. На встрече в Питере сказал: «Георгич, да, я все понимаю, я понимаю, что никаких поблажек мне там не будет». Я ему сказал, что не знаю, буду ли его вызывать, мы сейчас встречаемся просто поговорить, пообщаться. Если вызову — не знаю, будет ли он играть. Он сказал: «Да, я все понимаю, вы такой, у вас ни для кого поблажек не будет».

Хоть я говорил о равном отношении ко всем игрокам, после включения в расширенный список я всем из этого списка не звонил, а Дзюбе позвонил. Агаларову, например, не звонил. Да, собственно, никому больше и не звонил.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 23:43
была бы закрыта, не отвечал бы, и не игрался в эту всю ботву, то он Дзюбе звонит, то он ему не звонит. То вызывает, то не вызывает))) ахахаха
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 23:42
так такие же, как ты журналисты, ему по 100 раз вопрос про Артёмку и задают... Он сразу сказал, что эта тема для него уже закрыта...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 23:39
Ну так с любым, в зеркало посмотри на досуге )))
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:15
скажу так, пока Карпин рот не раскрывал, походил на умного... пускай и чутка)))
теперя... ну такое.
Эти игроки заслуживают этого тренера. Отечественная школа, как ни крути ее - результат будет тот же
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:36, ред.
Валерий Георгиевич! Займитесь лучше делом! У Вас всё та же Сборнаяя, а не сборная! Говорят, что Вы хороший мотиватор. Что-то не заметно. Работайте, Бога не забывайте!)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 21:14
Ого, твой любимый конек, появляться с очевидностями постфактум
kolpino08
kolpino08 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:09
Спросите о том тренеришку,
что в сборной почти что живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.

Недаром в просторах ЮТЮБа,
где милый кулак "поиграл",
«Хорошая девочка Дзюба!», -
в отчаянье он написал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:59
Скоро Карпина заставят помириться!
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:32
А вот у Черчесова хоть все игроки и были равны, но Дзюба был равнее других))
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:29
.
Землянин
Землянин
вчера в 20:29, ред.
Снова к Дзюбе вернулись. У Соболева прекрасный шанс занять его место по фактуре, но он чего то быстро сник, тем более с ним ещё и миллионный контракт заключили чтоб и не рыпался даже 😂
makkie
makkie
вчера в 20:23, ред.
Да не будет Дзюба играть у Карпина, это и ежу понятно.
Только вот Карпин сейчас уйти из сборной может. И тогда Рукаку вернётся (если новым ГТ будет не Манчини)
shur
shur
вчера в 20:18
....такая сказка получается, Артёмка как Аршавин в 2008 году выходит на после две
стыковые делает результат, всё Национальный Герой!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:05
Георгич готов застрелиться-
виденье его достаёт,
он с именем этим ложится,
и с именем этим встаёт,

едва увидав журналиста,
кричит исступлённо : "Уйди!
Артёмка меня не боится,
нет тренерской злобы в груди!!!"

В горячем пространстве ЮТЮБа
Артёмка шалит не спеша...
Хорошая девочка Дзюба!
А чем же она хороша?
n272nm
n272nm
вчера в 19:57
Валера сел на любимого конька. Во всем виноват Дзюба. Господи, кто поставил это недоразумение во главе сборной? Оно с Артемом поговорило. Вдумайтесь, что Карпин сказал. Я типа, просто поговорить. Я не знаю, вызову тебя или нет. А если вызову, то не знаю, будешь ли ты играть. И вообще, давай, просто, пообщаемся. Идиот, чего уж там. Неудивительно, что Дзюба отказался. И самое смешное, когда Валера обделался, он начал говорить о Дзюбе. Карпину в отставку нужно подавать, а не сопли размазывать.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:38
Это жареная тема!Как не спросить то!Таковы журналисты!Без мыла в ж-пу влезут(((
drug01
drug01
вчера в 19:36
Слишком много внимания к нему
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:35
Нет человека в сборной, зачем мусолить эту тему.
Обсудите тех кто есть...
112910415
112910415
вчера в 19:34
тишина нужна по этой теме
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:26
Поднадоела эта тема уже .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:21
Наверно ему уже так надоело отвечать на подобные вопросы...
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