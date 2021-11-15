Карпин — о Дзюбе: «Ко всем должно быть равное отношение»

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что у него нет разногласий с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Конфликта и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?
Ко всем должно быть равное отношение. И Дзюба это сам прекрасно понимал. На встрече в Питере сказал: «Георгич, да, я все понимаю, я понимаю, что никаких поблажек мне там не будет». Я ему сказал, что не знаю, буду ли его вызывать, мы сейчас встречаемся просто поговорить, пообщаться. Если вызову — не знаю, будет ли он играть. Он сказал: «Да, я все понимаю, вы такой, у вас ни для кого поблажек не будет».
Хоть я говорил о равном отношении ко всем игрокам, после включения в расширенный список я всем из этого списка не звонил, а Дзюбе позвонил. Агаларову, например, не звонил. Да, собственно, никому больше и не звонил.
виденье его достаёт,
он с именем этим ложится,
и с именем этим встаёт,
едва увидав журналиста,
кричит исступлённо : "Уйди!
Артёмка меня не боится,
нет тренерской злобы в груди!!!"
В горячем пространстве ЮТЮБа
Артёмка шалит не спеша...
Хорошая девочка Дзюба!
А чем же она хороша?
виденье его достаёт,
он с именем этим ложится,
и с именем этим встаёт,
едва увидав журналиста,
кричит исступлённо : "Уйди!
Артёмка меня не боится,
нет тренерской злобы в груди!!!"
В горячем пространстве ЮТЮБа
Артёмка шалит не спеша...
Хорошая девочка Дзюба!
А чем же она хороша?