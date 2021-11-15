Карпин — о Дзюбе: «Ко всем должно быть равное отношение»

Наставник сборной России заявил, что у него нет разногласий с нападающим «Зенита» .

Конфликта и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?

Ко всем должно быть равное отношение. И Дзюба это сам прекрасно понимал. На встрече в Питере сказал: «Георгич, да, я все понимаю, я понимаю, что никаких поблажек мне там не будет». Я ему сказал, что не знаю, буду ли его вызывать, мы сейчас встречаемся просто поговорить, пообщаться. Если вызову — не знаю, будет ли он играть. Он сказал: «Да, я все понимаю, вы такой, у вас ни для кого поблажек не будет».

Хоть я говорил о равном отношении ко всем игрокам, после включения в расширенный список я всем из этого списка не звонил, а Дзюбе позвонил. Агаларову, например, не звонил. Да, собственно, никому больше и не звонил.