Карпин: «У наших игроков много фобий. Они боятся журналистов и фанатов»

Наставник сборной России рассказал о поражении от команды Хорватии.

Проблема — в голове. Хотелось, чтобы мы владели мячом хотя более пяти секунд. Лучше бы мы проиграли со счетом 0:3 и показали свою игру.

Мы боимся... Игроки боятся, понимаете? Мы говорили об этом. Чего они боятся? У каждого есть свои страхи... Журналистов, болельщиков, соперника, ответственности...

Я не предполагал, что у них столько фобий. Это моя проблема.