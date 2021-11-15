Карпин: «У наших игроков много фобий. Они боятся журналистов и фанатов»

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о поражении от команды Хорватии.
Проблема — в голове. Хотелось, чтобы мы владели мячом хотя более пяти секунд. Лучше бы мы проиграли со счетом 0:3 и показали свою игру.
Мы боимся... Игроки боятся, понимаете? Мы говорили об этом. Чего они боятся? У каждого есть свои страхи... Журналистов, болельщиков, соперника, ответственности...
Я не предполагал, что у них столько фобий. Это моя проблема.
всё, картина маслом!!! Эх помянем Валерия Васильевича Лобановского, низкий
поклон, тренер от Бога!
всё, картина маслом!!! Эх помянем Валерия Васильевича Лобановского, низкий
поклон, тренер от Бога!
Вы поймите, Карпин серьёзную проблему поднял. В последнии пару лет мы не раз видели матчи, где наши как связанные, с дрожащими ногами и одной мыслью шмальнуть куда подальше.
Что вы думаете тренеры не пытались настроить игроков. А по старинке уже не получается.
Вы поймите, Карпин серьёзную проблему поднял. В последнии пару лет мы не раз видели матчи, где наши как связанные, с дрожащими ногами и одной мыслью шмальнуть куда подальше.
Что вы думаете тренеры не пытались настроить игроков. А по старинке уже не получается.
Четвертуйте Валеру мадам! Вам с дивана виднее!)))
Четвертуйте Валеру мадам! Вам с дивана виднее!)))
а фобия - это те 400 настоящих героев, которые добрались до сранной кроватии, и орали, так, что внуки фашистов, которые с немцами пытались взять Сталинград, обо76ись и заткнулись...
а фобия - это те 400 настоящих героев, которые добрались до сранной кроватии, и орали, так, что внуки фашистов, которые с немцами пытались взять Сталинград, обо76ись и заткнулись...
Фобиии !
Надо было Дзюбу выпускать в костюме Фантомаса , все бы разбежались от страха !
Фобиии !
Надо было Дзюбу выпускать в костюме Фантомаса , все бы разбежались от страха !