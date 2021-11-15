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Карпин: «У наших игроков много фобий. Они боятся журналистов и фанатов»

вчера, 19:10
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о поражении от команды Хорватии.

Проблема — в голове. Хотелось, чтобы мы владели мячом хотя более пяти секунд. Лучше бы мы проиграли со счетом 0:3 и показали свою игру.

Мы боимся... Игроки боятся, понимаете? Мы говорили об этом. Чего они боятся? У каждого есть свои страхи... Журналистов, болельщиков, соперника, ответственности...

Я не предполагал, что у них столько фобий. Это моя проблема.

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 06:14
ANATOLY KANDAUROV равных условий не будет,так как все равно будут клубы которые богаче и те кто беднее,это тоже самое как постелить солому Спартаку и Цска ведь по сути они самые богатые среди частных клубов,а Зенит и Локо и Динамо врядли найдут равных частных спонсоров,это только два клуба между собой будут играть и Рпл еще большим дном станем,хотя вам так вам конечно лучше будет
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
сегодня в 05:55
Уйдут фобии после пару лекций! Будем воспитывать их с тобой! за 50 тыс готов на пол ставки работать психологом в сборной! Позвони Дюкову...
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
сегодня в 05:51
Валера,лекцию Леонида Тугутова "строение вселенной по ведам" им в помощь, чтобы они поняли какие они атомы в маштабах вселенной,даже меньше атомов! и тел забери у них,за двое суток до матча,чтобы интерн. не было!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 00:00, ред.
Вобщем Валера провалил отбор, ждём Серёгу Семака, это шутка, спасибо Валере за то что этих любителей дорогих машин и понтов немножко смирил
shur
shur
вчера в 23:22
...В Союзе , парт билет на стол, и вся карьера черту, а за фобию на Колыму ,
всё, картина маслом!!! Эх помянем Валерия Васильевича Лобановского, низкий
поклон, тренер от Бога!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 22:31
Психолог, причём хороший, команде нужен. И не только сборной, клубам тоже надо. У нас все считают себя крутыми. То сконцентрироваться не могут, то мотивация пропадает. И тренер здесь уже не может ничего. Почему на поле одни понтуются, другие излишне стерегутся. Глубоко сидят комплексы, что мы не умеем играть, что любой игрок из допустим Испании сильнее наших лучших.
Вы поймите, Карпин серьёзную проблему поднял. В последнии пару лет мы не раз видели матчи, где наши как связанные, с дрожащими ногами и одной мыслью шмальнуть куда подальше.
Что вы думаете тренеры не пытались настроить игроков. А по старинке уже не получается.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:12
yrasikos22 219 / 517. Зенит нужно сделать частным, чтобы все были в равных условиях. А состязаться с государством в размере денежного мешка - это бесполезное и даже вредное занятие. Функция государства - развивать массовый и детский футбол, а не кормить профессиональные клубы. Гос деньги нужно отодвинуть не только от Зенита, но и от других клубов с госфинансированием.
старина
старина
вчера в 22:08
Зато у наших футболистов одна навязчивая идея....Они думают,что они футболисты
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:43
Хочется спросить Валеру:"На кой ер ты ставил пять чистых защитников? Думал они будут играть в атакующий футбол? А потом заменил малочисленную атаку и середину поля и выпустил ещё двоих защитников и Заболотного, явно не быстрого парня?"
n24p6wds8nu3
n24p6wds8nu3
вчера в 20:58
Из зоны комфорта нужно выходить, тогда и фобий никаких не будет.
санек002
санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:55
ВМЕСТО ЭТОГО УБЛАЖАЮТ ВОВУ ВЕЧНЫМ ЧЕМПИОНСТВОМ ЗЕНИТА А В МИРЕ МЫ СТАНОВИМСЯ НИКЕМ
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:54
А самое смешное после очередного обсера все начинают-а вот если б наши-они бы показали это точно! А ваши то ваши))) И каждый старается принизить в сборной игроков соперников по клубам. Как в детском садике. А ..овно всегда останется ..овном в сумме независимо от сорта и цвета....
санек002
санек002 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:52
ТОЧНО ДРУГАН!ТАК И ЕСТЬ!
санек002
санек002
вчера в 20:49
ОНИ ЕЩЕ МЯЧА БОЯТСЯ!
STVA 1
STVA 1 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 20:47
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:44
    СКОЛЬКО ГОЛОВ ЗАБИЛ БАКАЕВ И ИОНОВ? В РПЛ или даже карликам? СКОЛЬКО?Одни гол забил Бакаев с пенальти Мальте!!! Почему не было игроков, которые забили больше? Ероха и в РПЛ забивает на уровне, да и 3 карликам, при чем с игры...ПОЧЕМУ ЕГО ДАЖЕ НА 10 минут не выпустил....почему не убрал уставшего Кудряшова, зачем выпускать Зобнина? Да, Я УВЕРЕНА КАРПИН НАПОРТАЧИЛ С СОСТАВОМ!!!
    berda2003
    berda2003
    вчера в 20:37
    теперь понятно: своя игра - это 0:3 и тренер карпин...
    а фобия - это те 400 настоящих героев, которые добрались до сранной кроватии, и орали, так, что внуки фашистов, которые с немцами пытались взять Сталинград, обо76ись и заткнулись...
    Землянин
    Землянин ответ Палыч82 (раскрыть)
    вчера в 20:35, ред.
    Некорректное сравнение, тогда все были здоровы и в прекрасной форме, было куча времени в несколько лет на подготовку, тут же и подготовки никакой не было, тренер 2 месяца у руля, ключевые игроки не в форме, на лавке или в лазарете, или как Фернандес с Акинфеевым берегут здоровье, предпочитая игру за клуб, а не за сборную. Да и там нужна была победа, а тут достаточно было и ничьи - играть в перестрелку смысла не было, получили также как от Дании
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 20:34, ред.
    Так и Лукойл тоже с огромными доходами и Втб и Ржд и Гинер да и тем более Газпром на 50% госс компания,почему именно Газпром ? вот если бы все спонсоры собрались вместе и подняли бы футбол детский все бы вложились, это было бы другое дело,только всем плевать и проще всё свалить на одного...
    cska1948
    cska1948 ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 20:33
    О чём вы говорите?! Ведь в Питере все искренне считают, что Газпром создали СПЕЦИАЛЬНО для кормёжки Зенита. Не было бы Зенита, то и Газпром не нужен...
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 20:32
    Ещё пару сисястых психологов надо
    Землянин
    Землянин
    вчера в 20:32
    Лучше бы как раньше сыграли в автобус и прошли на чемпионат, но бревно раз в год тоже стреляет 🙄
    Палыч82
    Палыч82
    вчера в 20:31
    Жаль что в столь важном матче Карпин дал осечку. Даже Черчесов дал бой хорватской сборной, причем более агрессивной и мощной нежели нынешняя.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ yrasikos22 (раскрыть)
    вчера в 20:29, ред.
    При чем тут РПЛ? Газпром - казенная контора с огромными доходами. Вместо того, чтобы тратить десятки миллионов евро на всяких Малкомов, могли бы направить эти деньги в те же детско-юношеские спортивные школы по всей стране.
    yrasikos22
    yrasikos22
    вчера в 20:29
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
      вчера в 20:25
      У нас нет никаких оснований полагать, что Карпин враг себе и не выпустил в этой игре сильнейших, оставив на лавке Сутормина, Ерохина, Мостового. Наверное те, кого он выпустил сильнее этих" звезд". Но главная мысль то моя не об этом. Газпром уничтожил реальную конкуренцию в РПЛ и с финансовой и с административной и с медийной точек зрения. Тема "чемпионства" , что так радуют вас и всех иных "патриотов" Газпрома - это не футбольная заслуга Семака , или клуба. Это добыто Газпромом. А с государстовм в плане финансов не смогут конкурировать, ни Федун, ни Гинер, ни Ротенберг, ни ГНалицкий. Вот и имеет то, что имеем. Сборная на задворках, клубы , в том числе и Зенит на дне. А то. что вы упоминаете - это мелкие частности. И названные вам игроки и те, кто были на поле - это реальный и очень низкий уровень нашего футбола. Чтобы поднять его уровень надо Газпром отодвинуть от одного клуба, сделать этот клуб частным и создать конкуренцию. А деньги Газпрома пустить на массовый и детский футбол, т.к это государственные деньги.
      yrasikos22
      yrasikos22 ответ Rattlehead (раскрыть)
      вчера в 20:24, ред.
      А кто у нас пример кроме Краснодара из спонсоров которые вложили деньги в десткий футбол,или типа Газпром должен всю Рпл содержать ? а остальные будут для своего кармана работать типа Лукойла,Втб,Гинера и тд..
      Rattlehead
      Rattlehead ответ yrasikos22 (раскрыть)
      вчера в 20:20
      Лучше бы он детско-юношеский футбол поднял в стране.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 20:19
      Так вот в чем проблема !
      Фобиии !
      Надо было Дзюбу выпускать в костюме Фантомаса , все бы разбежались от страха !
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:13
      Я перечисляю тех игроков, которые должны были забивать в этом матче, но почему то не могли перейти половину поля соперника!!! Играй Ероха, Сутормин в этом матче, обсудила бы их игру!!! Мостовой вышел на 10 минут. А Караваев отлично вчера отыграл. Пару раз спас и создал самый опасный эпизод, прострелив параллельно ворот, только никто до штрафной не успел добежать!!! У Ерохи в этом отборе 3 мяча, Мостовой и Сутормин тоже по голу забили. А сколько завалил Ионов и Бакаев. А, да Бакаев пенку завалил. Мальте что ли? А сколько голов у этих ребят в РПЛ!!!
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