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Гендир «Рубина» — о Слуцком: «У нас всё спокойно и хорошо»

вчера, 20:00

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Сейчас у «Рубина» результаты ровно такие, на какие мы и рассчитываем. Самое плохое, когда есть завышенные ожидания. Поймите, мы строим команду. Нельзя просто взять и набрать игроков… Команда должна строиться постепенно, мы должны пробовать разные схемы. Вы же видите, мы и так пробуем, и по-другому, по-третьему. Результат, соответственно, ожидаемый.

Что касается Слуцкого, мы все в одной лодке. Вместе решаем общую задачу. У нас всё спокойно и хорошо. Мы в «Рубине» не можем по-другому: стараемся работать в соответствии с принятым планом развития. В интернете пишут про отставку? Даже нечего обсуждать.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:18
сор из избы не выносят в фк " РУБИН "...
ДСА
ДСА
сегодня в 03:20
Значит Слуцкий может спокойно работать.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:30
Весенняя часть чемпионата станет определяющей для Слуцкого.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ rubinovyi2 (раскрыть)
вчера в 23:51
Ну а какая тебе разница, если это даёт результат? В прошлом году Рубин прыгнул выше головы, сейчас идёт на том месте, где должен? Что за подход такой, всех и вся хейтить? Это зависть?
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:11
хорошо, когда руководство адекватно оценивает реалии и перспективы клуба.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:06
Неспроста этот разговор.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 21:15
Ага,разные схемы пробуем,то под бубен спляшем,то в шоу снимемся,на КВН похохочем и результат точно,соотвественный...((
Из зоны Еврокубков,в зону стыковых,верной дорогой ведете товарищи..,у нас же все хорошо и спокойно..(
drug01
drug01
вчера в 20:39
Пока довольны...
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:22
Слуцкий думает что Рубин в ФНЛ.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:18
Хорошо, когда всё хорошо...
shur
shur
вчера в 20:13
...такое чувство , как будто он не а Рубине со Слуцком говорит, а о сборной и Карпине ....!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:07
В Багдаде всё спокойно !)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:07
А на кладбище всё спокойненько,
даже Хвичи уже не видать-
только в сборной играет достойненько,
вот такая у нас благодать...
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