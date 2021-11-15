Карпин: «Головин провалил матч? Вся команда сыграла безобразно»

Наставник сборной России отреагировал на игру в матче ЧМ -2022 против Хорватии.

Для многих удивление, что Головин провалил игру? Для меня тоже.

С чем связываю? Честно говоря — не знаю.

Головин переоценен? Почему? Уровень тот, который есть. Головин сыграл не лучший матч, но это зависит не от одного футболиста. Думаю, если бы был у нас Модрич, он смотрелся бы так же плохо. Не может играть один футболист. Вся команда сыграла безобразно.