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Карпин: «Головин провалил матч? Вся команда сыграла безобразно»

вчера, 19:52
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Наставник сборной России Валерий Карпин отреагировал на игру Александра Головина в матче ЧМ-2022 против Хорватии.

Для многих удивление, что Головин провалил игру? Для меня тоже.

С чем связываю? Честно говоря — не знаю.

Головин переоценен? Почему? Уровень тот, который есть. Головин сыграл не лучший матч, но это зависит не от одного футболиста. Думаю, если бы был у нас Модрич, он смотрелся бы так же плохо. Не может играть один футболист. Вся команда сыграла безобразно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:52
удивительная команда
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:12
С выбором оборонительной тактике вообще об этом странно говорить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:59
Головину надо пасы отдавать в штрафную, а иначе он бесполезен!
4RT
4RT
вчера в 21:58
Кто к нам с мячом придёт,тот уедет на Бентли 😁
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:34
Какой главный тренер, такая и команда...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:34
Интересно было бы посмотреть, как наши нападающие Дзюбы, Чаловы, Смоловы, Заболотные... смотрятся на фоне защитников сборных, которые попадут на ЧМ. А наши Дивеевы, Кудряшовы, Джикии... - на фоне нападающих соперника.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:22
Валера поплыл с ответами, прям всё не в попад, как у Стаса, держись, говори общими фразами
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:38
Тут вся проблема в календаре игр - вот если бы с теми же результатами у вас была последней игра со Словенией или Словакией и вы пробились бы с боем в стыковые игры, то сейчас бы ходили в героях - а так увы...
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:37
В матче с хорватами у нас на поле не оказалось лидера, способного повести за собой команду, даже Джикиа на которого возлагались такие надежды, не оправдал доверие Главного тренера.
shur
shur
вчера в 20:25
...нет это самый настоящий 61-ж! Как тут Дзюбу не вспомнить, дерево но полезное,
от него и пас летел и навес и головой и грудью и задницей , ну хоть что то по
сравнению с не с чем, ну ведь правда, блин!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:10
Когда в грёбаной Манаке,куда его клоуны спровадили,он хорошо провёл полный матч? Всё в прошлом,и после каждого очередного отсутствия после очередной странной микротравмы,он играет всё меньше и хуже.Сначала в клубе,куда ему не нужно было идти,а теперь и до сборной докатилось.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:04
Что заметил, Карпин объективный, говорит, как есть, признаёт, что плохо сыграли, что в обороне сидели 80 минут и так далее. Не хвалит футболистов. К примеру, Пеп и Моуринью, даже если их команды хуже соперников и проигрывают, после начинают говорить, что команда хорошо сыграла и так далее
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:57
Как с этим поспорить?
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