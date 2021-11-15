Карпин: «Головин провалил матч? Вся команда сыграла безобразно»

Наставник сборной России Валерий Карпин отреагировал на игру Александра Головина в матче ЧМ-2022 против Хорватии.
Для многих удивление, что Головин провалил игру? Для меня тоже.
С чем связываю? Честно говоря — не знаю.
Головин переоценен? Почему? Уровень тот, который есть. Головин сыграл не лучший матч, но это зависит не от одного футболиста. Думаю, если бы был у нас Модрич, он смотрелся бы так же плохо. Не может играть один футболист. Вся команда сыграла безобразно.
от него и пас летел и навес и головой и грудью и задницей , ну хоть что то по
сравнению с не с чем, ну ведь правда, блин!!!
от него и пас летел и навес и головой и грудью и задницей , ну хоть что то по
сравнению с не с чем, ну ведь правда, блин!!!