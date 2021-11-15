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Олич: «Я думал, что Россия будет сильнее. Получилась игра в одни ворота»

вчера, 20:21
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич прокомментировал победу над командой России.

Еще не праздник, но мы довольны своей игрой.

Я думал, Россия хотя бы попробует атаковать в Сплите, а получилась игра в одни ворота. В такую погоду на тяжелом поле легче обороняться, чем наступать.

Ваши игроки, наверное, думали весь матч так отыграть. Но отбиваться все 90 минут очень тяжело, и особенно против такой сборной, как Хорватия, способной забить в любой момент.

Повторюсь, мы очень рады победе, но я думал, Россия будет сильнее. Возможно, вас подвело то, что для выхода на чемпионат мира нужно было всего одно очко. Может быть, поэтому российские футболисты так плохо играли?

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Все комментарии
kust07
kust07 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 09:41
А кого ставить? У нас игроков других нет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:13, ред.
После этого матча приходят на ум следующие фразы: "не дотерпели", "игра в одни ворота", "беззубость", "трУсы". Не знаю, было ли это установкой тренера, сомневаюсь, но ни в первом тайме, ни тем более во втором не было никакой контригры, никакой дерзости в атаке сборной России. Не понимаю как можно болеть за такую сборную с такой невнятной игрой. Зачем им выходить из группы? Думаю, игроки и сами этого не понимают, не верят в свои силы, отсюда и такие результаты.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 09:05
Если честно, Сафонов - единственное светлое пятно сборной в этом матче. Вот за его игру точно не стыдно. Думаю, Карпин повторил ошибку Черчесова, сделав в этом матче ставку на "опытных", как он сам заявил. А у "опытных" уже глаза не горят, они сами в себя уже не верят. Не хватает не только мастерства, но и бойцовских качеств
vova505
vova505 ответ praporchik zadov (раскрыть)
сегодня в 08:12
Да уж...
Тактика...
Что думать то?
Думать нечего, всё налицо.
Где голевые моменты?
Ну как где? Хотя бы тот, что Сафонов перед собой отбил.
Погода русским на руку сыграла. Было бы сухо, вероятно хорватам было бы легче :)

Надо просто признать, русские и хорваты две разные команды по классу, вот и всё
praporchik zadov
praporchik zadov ответ vova505 (раскрыть)
сегодня в 07:22
Что такое тактика тебе похоже не известно...
Грамотно обороняться надо то же уметь...хорваты сами не забили а был случайный автогол ,значит ребята и Карпин всё делали правильно...не много не повезло.
По сути хорваты держали мяч но ничего не создали!....где голевые моменты?....их не было! Плохо что мы сами ничего не создали но это объяснимо....играли в одного нападающего с сильным соперником и при плохой погоде....
В России было 0-0....и играли достойно
Так что не пиши глупости а сначала думай.....
112910415
112910415
сегодня в 06:03
ладно, проехали уже
YVG
YVG
сегодня в 01:03
Зато как хорошо про Валеру поют.
vova505
vova505 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Ну, хорошо

Не умеют русские проигрывать
Таков менталитет (или как там это называется)
STVA 1
STVA 1 ответ vova505 (раскрыть)
сегодня в 00:11
я рад за Вас! я же не запрещаю Вам так думать)))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:36
Олич: «Я думал, что Россия будет сильнее. Получилась игра в одни ворота»
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Это потому, что у этой сборной нет характера.
vova505
vova505 ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 23:35
Ну вы как Нострадамус прямо таки :)
vova505
vova505 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:34
Ну я же написал
Бывает такое
Давят, давят
А забить не получается
Ну статистику посмотрите, если по ТВ матч не смотрели
Как же хорваты их возили
Супер
vova505
vova505 ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 23:29
Сушили игру... :)
Засели в штрафной и отбивались как могли
На 15 минут сил хватило и сдулись
Это вам не с Кипром играть
Futurista
Futurista
вчера в 22:57
STVA 1
STVA 1 ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 22:21
Был бы класс то пару бы сами забили(
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:11
Просто вся команда сыграла слабо.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:02
Во всем виноват дождь, поле и Кудряшов !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:00
И возразить нечего, все по делу.
Zak11
Zak11
вчера в 21:56, ред.
Хорваты слишком зазнались. Что Далич, что Олич, что Ловрен. Мне дико не нравятся их высказывания. У них реально два состава играющие в топ чемпионатах, а у нас что? Правильно тут сказали, что Хорватия не впечатлила. Жаль что не смогли закончить на ничью, утёрли бы им нос как следует. Ну ничего, своего в Катаре они хапанут.
4RT
4RT
вчера в 21:51
Мы про вас тоже так думали,когда вы с французами в финале играли 😁
kinderpingui
kinderpingui ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 21:40
Дома стены помогают. Статистику посмотрите и розовые очки снимите. Хорваты были сверх мотивированы, а наши вышли играть на ничью, это читалось по игре
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:38
Вот это вот обидные слова от Олича, в нем говорит какая-то обида.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:33
Олич: «Я думал, что Россия будет сильнее. Получилась игра в одни ворота»
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Я думал, что Олич будет в ЦСКА посильнее...
Но нет, гоняли в одни ворота!)
praporchik zadov
praporchik zadov ответ kinderpingui (раскрыть)
вчера в 21:31
При нормальной погоде в России сыграли по нулям....
Пепс
Пепс
вчера в 21:29
Ивица...дренаж поляны для начала сделайте норм... Чтоб выпендриваться. А то я футбол не смотрел.. Это было регби с водным поло. По такой игре вы б не забили ничего... Кудряшу спасибо скажи.... Отскочили.
praporchik zadov
praporchik zadov ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 21:28
В чем класс Хорватии?...в болоте создать пол момента ...и их запороть?Где что то стопроцентное от хорватов за игру?наши в первые 15 минут устроили прессинг а после просто сушили игру ...и эта тактика была оптимальна для выезда..Валера молодец!
Случайный автогол это всё на что способны хорваты.....
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 21:26
Когда наши поняли, что победа не светит, то решили за очко жилы не рвать
pele1981
pele1981 ответ kinderpingui (раскрыть)
вчера в 21:25
Так же как и в Москве)))
kinderpingui
kinderpingui ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 21:24
Погода повлияла. При норм погоде трёшку бы точно положили
pele1981
pele1981
вчера в 21:21
А я думал, что Хорватия сильнее, а они даже забить не смогли!
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