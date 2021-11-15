Олич: «Я думал, что Россия будет сильнее. Получилась игра в одни ворота»

Помощник главного тренера сборной Хорватии прокомментировал победу над командой России.

Еще не праздник, но мы довольны своей игрой.

Я думал, Россия хотя бы попробует атаковать в Сплите, а получилась игра в одни ворота. В такую погоду на тяжелом поле легче обороняться, чем наступать.

Ваши игроки, наверное, думали весь матч так отыграть. Но отбиваться все 90 минут очень тяжело, и особенно против такой сборной, как Хорватия, способной забить в любой момент.

Повторюсь, мы очень рады победе, но я думал, Россия будет сильнее. Возможно, вас подвело то, что для выхода на чемпионат мира нужно было всего одно очко. Может быть, поэтому российские футболисты так плохо играли?