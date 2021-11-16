Кирьяков: «„Спартак“ может сыграть хорошо, просто нет стабильности в игре»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о травме полузащитника «Спартака» .

Наверное, перегрузился, конец сезона, может, рецидив старой травмы. У «Спартака» сейчас будут проблемы везде, не только в центре поля. То место, которое сейчас занимают «красно-белые», говорит о том, что команда не готова к сезону, к борьбе на международной арене. Локальный успех над «Наполи» не придал стабильности.

Умяров лучше Зобнина? Он еще сырой игрок. Показывает нестабильный футбол. Вроде бы проблески появляются, а потом снова возвращается на тот же уровень. Стабильность — признак класса. Когда в одной игре футболист играет хорошо, нельзя говорить, что он вышел на высокий уровень.

Есть ли у «Спартака» шансы обыграть «Краснодар» без Зобнина? Да, «Спартак» может сыграть хорошо, просто нет стабильности в игре. В отдельно взятом матче «красно-белые» могут выиграть. Для того чтобы показывать класс, нужна удачная серия, а пока мы этого не видим. «Краснодар» сейчас уже не тот. Раньше боролись за самые высокие места, теперь этого нет. Нынешняя команда не соответствует тому уровню, что был 2-3 года назад.