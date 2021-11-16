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Умяров: «После 1-го матча дали слово, у Испании не будет шансов в Москве»

вчера, 22:35
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 0Логотип футбольный клуб Испания (до 21)Испания (до 21)Матч завершен

Полузащитник молодёжной сборной России Наиль Умяров прокомментировал победу над молодёжной сборной Испании (1:0) в матче отбора к Евро-2023.

Мы ещё после первого матча [поражение 1:4] договорились, дали себе слово, что в Москве у них не будет шансов. Отдавать все силы, на каждом сантиметре поля выгрызать. Думаю, так и получилось. Результат закономерный, но могли забить и больше.

Было какое-то спокойствие и уверенность, что мы добьемся своего. И в первом, и во втором таймах мы создавали моменты. Подходы какие-то были у сборной Испании, но мы не позволили им ничего создать.

Фактор погоды повлиял ли на испанцев? Это лучше у них спросить. Но нам тоже было холодно так-то. Наверное, первый такой прохладный матч в этом году. Погода уже дает о себе знать.

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Все комментарии
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 10:56
Выиграли-молодцы. Играли хорошо. Но сколько моментов загубили!!!. Все что выигрывется нашими командами, начиная с ЧМ 2018, все на морально волевых. И уж никак не благодаря гению черчесова и др. тренеров..
112910415
112910415
сегодня в 06:24
хорошо, настрой верный
ДСА
ДСА
сегодня в 05:39
Победить победили, но первого места всё равно не видать.
4RT
4RT
сегодня в 00:49
Когда молодцы,тогда молодцы 🙂
valt134
valt134
сегодня в 00:47
«Понторез» малолетний... Слово они дали... Если бы в этом матче вдули вам Испанцы по самые помидорки как в первом матче молчал бы в тряпочку. Тут же раздухарился. И с этого поколения толку не будет. Одни ораторы.
beefs
beefs
вчера в 23:53
с победой, ребята, так держать...
pomor45
pomor45
вчера в 23:27
Хорошо бы ребятам сохранить эту психологию на всю их футбольную карьеру. Соперника надо уважать, но не преклоняться перед ним.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:25
Вот таким и должен быть настрой. Молодцы!
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:19
только бы жажда денег не перебила желание играть !
ABir
ABir
вчера в 23:12
Жаль, что в первой сборной нет таких, кто бы мог себе дать такое слово
Dima salev
Dima salev
вчера в 23:05
Если так держится молодёжь будущее есть . Или они тоже начинают ходить по дискотеку бухать и всё испортится
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:40
Взрослым не мешало бы поучиться у пацанов настрою и самоотдаче.
makkie
makkie
вчера в 22:38
Молодцы!
А Наиль на удивление прибавляет от матча к матчу. Сегодня руководил игрой команды и сам выбегал в прессинг до середины поля. Так держать!
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