Умяров: «После 1-го матча дали слово, у Испании не будет шансов в Москве»

Полузащитник молодёжной сборной России прокомментировал победу над молодёжной сборной Испании (1:0) в матче отбора к Евро-2023.

Мы ещё после первого матча [поражение 1:4] договорились, дали себе слово, что в Москве у них не будет шансов. Отдавать все силы, на каждом сантиметре поля выгрызать. Думаю, так и получилось. Результат закономерный, но могли забить и больше.

Было какое-то спокойствие и уверенность, что мы добьемся своего. И в первом, и во втором таймах мы создавали моменты. Подходы какие-то были у сборной Испании, но мы не позволили им ничего создать.

Фактор погоды повлиял ли на испанцев? Это лучше у них спросить. Но нам тоже было холодно так-то. Наверное, первый такой прохладный матч в этом году. Погода уже дает о себе знать.