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Васильев: «России нужен только частный футбол. Игроки начнут пахать»

вчера, 12:53

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мыслями о поражении сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Удручающее впечатление от игры с хорватами. Во-первых, совершенно не было игры — абсолютно заслуженное поражение. Хорватам, конечно, повезло с нелепым автоголом, но они играли на 100% лучше, чем мы, даже в таких неудачных погодных условиях. А Россия — я никогда такой плохой игры не видел. Не представляю, что с этим делать.

В чем причина? Во-первых, состав не так укомплектован. Про отсутствие характера говорить банально, у наших игроков просто нет мастерства. Достаточно низкий уровень для мирового первенства — не те футболисты. Не понимаю, почему. У нас же такое количество футбольных школ, есть совершенно замечательный Галицкий с академией, но нет высококлассных спортсменов.

Думаю, это связано с футбольной атмосферой в стране. Наши дети, когда попадают в футбол, возвышаются, им говорят, что они великие — и они теряют мотивацию. Особенно после получения первого контракта непонятно за что. Может, они когда-нибудь хотели достичь высокого результата, но их заваливают деньгами. Как я уже говорил, нужен только частный футбол в стране. Только в этом случае можно будет на что-то рассчитывать — им перестанут вообще платить, и они начнут пахать днем и ночью, чтобы заработать эти деньги и попасть в Европу. Понты мгновенно закончатся, на них не будет сил. Формула простая, как видите.

А пока почти весь наши футбол содержится за счет государства — не будет никакой мотивации. Какая разница им, могут криво-косо выиграть кого-то и то за счет легионеров. А потом получают безумные премиальные и зарплаты не за что. Это психология, так устроен человек — когда его заваливают деньгами, у него автоматически пропадает мотивация. Нужно менять систему взаимоотношений футбола и государства. Тогда появятся звезды.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 09:54, ред.
В биатлоне другая ситуация, отличается от футбола,Васильев видимо не знает.
Футбол у нас в стране самый популярный вид спорта.Занимаются им огромное количество человек. Конкуренция большая,а чтобы попасть в основной состав,чтоб человек регулярно играл ,за это надо платить ДЕНЬГИ!!! Таковы реалии в ФНЛ юношеских и в молодежных командах. И это не выдумки это реальность! Сам сталкивался с этим в свое время
протон
протон
вчера в 21:34
Поначалу будет туго, а потом будет развитие, всё верно. А государству лучше спонсировать академии
Осталось дело за малым - найти этот частный бизнес, да ещё такой, которому футбол интересен.
Вот бы начать с частного биатлона. Из рогатки, сделанной Губерниевым стрелять будете, "спортсмены".
cska1948
cska1948
вчера в 21:07, ред.
"...У нас же такое количество футбольных школ, есть совершенно замечательный Галицкий с академией, но нет высококлассных спортсменов..."
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Мало иметь хорошо оборудованные футбольные школы и академии. Надо ещё иметь высококлассных детских тренеров, а с этим у нас беда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RaulitoS (раскрыть)
вчера в 19:42
Не будем тратить время на бесплодную дискуссию. Луккойл - это частная Кампания, а владелец Сочи - Ротенберг. Уважаемый, разберись в различия понятий владелец и спонсор. Я не хочу заниматься ликбезом. Пока!
RaulitoS
RaulitoS ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:35
Да причем тут форма собственности, если финансирование от госкорпорации?? Что такое ОАО я имею понятие. Но в этом случае ситуация еще более абсурдная - какого хрена огромные госденьги тратятся на финансирование частных шаражек, в том числе на нереальные зарплаты их кривоногих сотрудников?
RaulitoS
RaulitoS ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:29
Под словом частные я понимаю не только организационно-правовую форму клуба и участие в ней государства, но и источник финансирования. В случае с Сочи - это тоже Газпром, со Спартаком - Лукойл, госкомпании, получающие многомиллиардную прибыль от принадлежащих нам с Вами недр России-матушки, и тратящие огромные государственные бабки на убогих коряг.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RaulitoS (раскрыть)
вчера в 19:27
Уважаемый, для общего развития можно поинтересоваться формой собственности ОАО Луккойла. И Спартак, и Сочи - это частные клубы.
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 19:23
Здравая мысль в его словах имеется. Только еще радикальнее нужно. Полностью запретить госфинансирование клубов РПЛ. Никаких Газпромом, Лукойлов и т.д. Никаких денег из региональных и муниципальных бюджетов. Только действительно частное владение и спонсорство, а-ля Краснодар, единственный действительно частный клуб в РПЛ. И тогда не будем вечно обсуждать зарплаты футболистов. Лично мне, например, абсолютно по барабану, сколько получает игрок Краснодара, да хоть миллиард евро! А вот беспонтовые Зенитовские и другие подобные бездари, выступления которых в еврокубках кроме смеха и удручения никаких эмоций не вызывают, купающиеся в миллионах, в том числе наших с Вами личных (налоги и прочее), а также государственных (газ, нефть и другие недра) средств, всегда вызывают и будут вызывать вопрос: "С какого это хрена?"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RaulitoS (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
Во-первых оба эти клубы частные. Контрольный пакет акций принадлежит соответственно Федуну и Ротенбергу. А во-вторых, причем здесь Газпром.? Газпром - это госкорпорация (контрольный пакет акций у государства) и финансирование Зенита - это использование бюджетных денег. А Луккойл - это частная кампания
RaulitoS
RaulitoS ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:08
Спартак и Сочи - частные клубы?? Серьезно? А Лукойл и Газпром - частные фирмы по-вашему?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 18:15
К сожалению по неизвестным мне причинам, вы, уважаемый, не читаете внимательно мои тексты. Речь идет исключительно об РПЛ (для начала). Госденьги ТОЛЬКО на массовый футбол. А ПФЛ - это и есть массовый футбол. Клубы ФНЛ можно организовать как ЧГП (частно-государственное партнерство) - очень популярная форма ведения бизнеса в наше время. Мне не известна глубина ваших познаний в экономике, в связи с чем я не представляю уровень, на котором можно вести дискуссию. Единственная просьба читайте внимательно мои тексты и постарайтесь понять их смысл и суть. Удачи!
НикСта63
НикСта63 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:11
💯
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:11
Кстати, а вы не из тех, кто десять лет назад агитировал за осень-весну?
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:32
Да, существуют. 8-10 на страну, н чём я и написал. Остальных под нож? Или вы хотите в каждый Барнаул, Брянск и Нижний Тагил отправить по олигарху? Или вы думаете, что местные жители смогут акционировать и содержать? Причём там нет астрономических зарплат. Вы поймите, что без фундамента ваша РПЛ станет ещё более несостоятельна в, а также, что за пределами мегаполисов тоже живут люди, и в маленьких городках футбольная команда зачастую является отдушиной. Вы хотите как в Европе? Посмотрите сколько команд в Англии или Италии? В каждом городишке, и для местных, зачастую эта команда важнее Ливерпуля или Милана. Чтобы были игроки, сборная нужно развивать футбол на перефериид. Только учитывая нашу экономику и нашу географию без государственной помощи это неаозможно.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:04
Наши частные клубы, в массе своей, вряд ли будут самоокупаемыми, как на Западе.
ABir
ABir
вчера в 15:56
Кое-что можно взять и из биатлона: вошёл в десятку иди за цветами и премиальными в зависимости от занятого места. Не попал в десяточку, иди тренируйся дальше за зарплату (разумную) , но без премиальных
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 15:52
Частные клубы Спартак, Краснодар и Сочи существуют и не собираются банкротиться. Далее. Частный это не обязательно один владелец. Можно акционировать и разделить пакеты между инвесторами. Такие клубы государственные как Зенит, Локо, Динамо, Рубин это вполне раскрученные бренды и проблем с продажей акций у них не будет. Спонсорами клубов должны быть только частные кампании и все будет нормально. Конечно жировать как сейчас зенит или динамо, или Локо не будут, но и не разориться. А гос деньги только на детский и массовый футбол.
ABir
ABir ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 15:49
Как и в любом деле в футболе для стимулирования и развития игроков и клубов должна применяться политика кнута и пряника. Про пряники и чиновники, и футболисты очень быстро все поняли и начали внедрять, а вот про кнут, то ли умышленно, то ли по глупости забыли
Сантус
Сантус
вчера в 15:21
Заезженная тема.разговоры об этом просто переливание из пустого в порожнее...на деле всех все устраивает Болельщиков не устраивает?Так Аршавин всё когда то объяснил...)
Сп62
Сп62 ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 14:37
Легионеры? Для бесплатного изучения иностранного языка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:34
Всё проехали,живём дальше!
galem72
galem72
вчера в 14:25
"...России нужен только частный футбол..."

Из рубрики: да ты чё!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:11
А чем в этом плане от них биатлонисты отличаются??? И не факт,что они будут пахать,что-то по частному сектору я этого не заметил,ибо хозяйчики не приглашали бы узбеков,таджиков,молдаван и пр.,а молодые здоровые отечественные морды не рылись в помойках.
berda2003
berda2003
вчера в 14:09
... а зачем у галицкого в краснодаре 9 легионеров??? что-то русских пахарей не видать...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:08
И кстати, это слова биатлониста. Что-то я не слышал, чтобы наши биатлонисты готовились к стартам на собственные призовые...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:03
К чему все эти прописные истины,да еще от биатлониста,хватит и одного Губерниева,знатока отечественного футбола...))
Российский биатлон,кстати в таком же загоне,как и футбол.
И может приобретешь парочку клубов,а то я что-то не наблюдаю очереди из желающих приобрести отечественный клуб...((
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:58
Государственные деньги несомненно должны быть в спорте в общем, а в футболе в частности, но только должны они быть задействованы непосредственно в популяризации данного вида спорта и в системе подготовки детей и юношей, как уже писали здесь некоторые. Станет ли это панацеей для поднятия уровня футбола в нашей стране - да, если ответственно и взвешено их вкладывать в детский футбол, реформировав всю систему подготовки. Хотя порой кажется, что для России это труднодостижимо. Выживут ли профессиональные футбольные клубы? Думаю, найдутся еще олигархи российского разлива, осознавшие как Галицкий, что все деньги с собой на тот свет не заберешь и недвижимость, приобретенная за рубежом, не сделает их бессмертными, ну и соответственно, обожающие этот вид спорта. Конечно, РПЛ придется скорее всего сократить и фактически уровень футбола может не сразу подняться (если бы все было так просто, бессменным чемпионом был бы "Краснодар"). Здесь как раз многое зависит от базиса и воспитания, который могут заложить детские и юношеские футбольные учреждения. И кстати - с молодежью то у нас как раз не все так плохо вроде - вон и испанцев уже грохнули. Где то они потом теряются, когда миллионные контракты начинают заключать.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:47
Как-то в Краснодаре пашут не очень.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:46
КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО 👍😉
beefs
beefs
вчера в 13:38
все правильно, все дело в незаслуженных зарплатах...
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