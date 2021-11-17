Васильев: «России нужен только частный футбол. Игроки начнут пахать»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мыслями о поражении сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).
Удручающее впечатление от игры с хорватами. Во-первых, совершенно не было игры — абсолютно заслуженное поражение. Хорватам, конечно, повезло с нелепым автоголом, но они играли на 100% лучше, чем мы, даже в таких неудачных погодных условиях. А Россия — я никогда такой плохой игры не видел. Не представляю, что с этим делать.
В чем причина? Во-первых, состав не так укомплектован. Про отсутствие характера говорить банально, у наших игроков просто нет мастерства. Достаточно низкий уровень для мирового первенства — не те футболисты. Не понимаю, почему. У нас же такое количество футбольных школ, есть совершенно замечательный Галицкий с академией, но нет высококлассных спортсменов.
Думаю, это связано с футбольной атмосферой в стране. Наши дети, когда попадают в футбол, возвышаются, им говорят, что они великие — и они теряют мотивацию. Особенно после получения первого контракта непонятно за что. Может, они когда-нибудь хотели достичь высокого результата, но их заваливают деньгами. Как я уже говорил, нужен только частный футбол в стране. Только в этом случае можно будет на что-то рассчитывать — им перестанут вообще платить, и они начнут пахать днем и ночью, чтобы заработать эти деньги и попасть в Европу. Понты мгновенно закончатся, на них не будет сил. Формула простая, как видите.
А пока почти весь наши футбол содержится за счет государства — не будет никакой мотивации. Какая разница им, могут криво-косо выиграть кого-то и то за счет легионеров. А потом получают безумные премиальные и зарплаты не за что. Это психология, так устроен человек — когда его заваливают деньгами, у него автоматически пропадает мотивация. Нужно менять систему взаимоотношений футбола и государства. Тогда появятся звезды.
1. Сколько у нас частных клубов в стране? 8-10 включая ПФЛ? Где взять ещё?
2. Частный, это значит частный, а не жирующий на деньги газпрёма.
3. Где должны зарабатывать клубы ПФЛ? Найти щедрого владельца? Не смешите. На продаже билетов? А вы видели сколько ходит у нас даже в ФНЛ, не говоря уже про ПФЛ. Да, можно провести работу, эффективный менеджмент и увеличить посещаемость максимум в 2 раза. Но есть ещё одна проблема - менталитет российского болельщика устроен таким образом, что он болеет за команду, только в период удачи. Стоит команде начать сыпаться- посещаемость падает моментально (это касается не только футбола, но и остальных видов спорта). Пара неудачных сезонов и частный клуб - банкрот. Через 10 лет их не останется.
Скажите, ну и пусть отмирают - так у нас за пределами Москвы, и нескольких городов-хозяев ЧМ футбол и так при смерти. При переводе полностью на частные рельсы - в регионах не останется команд. Совсем!
Да, госфинансирование - это зло. Но, в настоящее время альтернативы я не вижу.
1. Сколько у нас частных клубов в стране? 8-10 включая ПФЛ? Где взять ещё?
2. Частный, это значит частный, а не жирующий на деньги газпрёма.
3. Где должны зарабатывать клубы ПФЛ? Найти щедрого владельца? Не смешите. На продаже билетов? А вы видели сколько ходит у нас даже в ФНЛ, не говоря уже про ПФЛ. Да, можно провести работу, эффективный менеджмент и увеличить посещаемость максимум в 2 раза. Но есть ещё одна проблема - менталитет российского болельщика устроен таким образом, что он болеет за команду, только в период удачи. Стоит команде начать сыпаться- посещаемость падает моментально (это касается не только футбола, но и остальных видов спорта). Пара неудачных сезонов и частный клуб - банкрот. Через 10 лет их не останется.
Скажите, ну и пусть отмирают - так у нас за пределами Москвы, и нескольких городов-хозяев ЧМ футбол и так при смерти. При переводе полностью на частные рельсы - в регионах не останется команд. Совсем!
Да, госфинансирование - это зло. Но, в настоящее время альтернативы я не вижу.