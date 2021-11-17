Кокорин всё ещё тренируется по индивидуальной программе

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо заявил, что нападающий Александр Кокорин всё ещё не восстановился после травмы, которую получил в конце октября.
Кокорин продолжает тренироваться индивидуально.
В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.
Респект и Уважение за боевой дух и самоотверженность !!! И вечный бой, покой нам только снится !!!)
Респект и Уважение за боевой дух и самоотверженность !!! И вечный бой, покой нам только снится !!!)