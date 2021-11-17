Кокорин всё ещё тренируется по индивидуальной программе

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вчера, 17:09

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо заявил, что нападающий всё ещё не восстановился после травмы, которую получил в конце октября.

Кокорин продолжает тренироваться индивидуально.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.