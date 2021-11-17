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Кокорин всё ещё тренируется по индивидуальной программе

вчера, 17:09

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо заявил, что нападающий Александр Кокорин всё ещё не восстановился после травмы, которую получил в конце октября.

Кокорин продолжает тренироваться индивидуально.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:23
А надо ли восстанавливаться? У меня брат, что бы больничку получить. На работе арматурой руку раздолбал. 
YVG
YVG
вчера в 21:00
Молодец Саша, так нужно зарабатывать деньги в футболе.
ABir
ABir
вчера в 19:50
Хорошо, что он уехал Европу покорять
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:49
Остап Бендер в сравнении с Кокориным - мелкий жулик.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:39
Кокорин всё ещё тренируется?
Futurista
Futurista
вчера в 18:07
Саня круглосуточно тренируется по индивидуальной программе, на игру за Фиорентину за сезон только 27 мин. смог выкроить из плотного графика тренировок...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:51
Спокойно ест, спокойно спит... Лепота
drug01
drug01
вчера в 17:44
Слишком долго устали ждать
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:43
Бросил все свои дела и пошёл на тренировку !
Респект и Уважение за боевой дух и самоотверженность !!! И вечный бой, покой нам только снится !!!)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:39
Он всё ещё тренируется? Пора прекратить эти мучения.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:38
Стабильность, молодец!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:21
Да он давно уже забил на команду, ещё в Спартаке. Он индивидуал, со своим массажистом, тренером и планом на занятия...
порт
порт
вчера в 17:14
Красавчик.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:14
Не знаю по какой программе тренируется Кокорин, но зарплату он точно получает по индивидуальной программе, никто не получал, не получает и не будет получать зарплату, как Кокорин... ПО принципу: "Кто не работает, тот и ест"и "Нахальство - второе счастье"...
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