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Форвард «Наполи» Лосано: «Я хочу играть в более сильном клубе»

вчера, 21:12

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано высказался о планах на будущее.

Я думаю, что играю в очень конкурентоспособном клубе, с очень хорошими товарищами по команде, я сильно вырос благодаря этому. По правде говоря, я хотел бы играть в более сильной команде. Я считаю себя очень конкурентоспособным игроком с четкими целями.

Лосано выступает за «Наполи» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей за неаполитанский клуб, записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи. В подписании Лосано заинтересован «Ньюкасл».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:58
Его желание не совпадает с его же возможностями.
pele1981
pele1981
сегодня в 06:39
Ты в этом хоть чего-нибудь достигни, а потом уже планку повышай!
ДСА
ДСА
сегодня в 04:30
Не самый забивной игрок.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:50
Тогда добро пожаловать в Спартак, да, именно мы сильнее Наполи в Европе
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:01
Лавочка этому парню обеспечина.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:23
Лосано намекает на спартак.
beefs
beefs
вчера в 21:19
Ньюкасл усиливается к новому сезону...
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