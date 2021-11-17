Форвард «Наполи» Лосано: «Я хочу играть в более сильном клубе»

Нападающий «Наполи» высказался о планах на будущее.

Я думаю, что играю в очень конкурентоспособном клубе, с очень хорошими товарищами по команде, я сильно вырос благодаря этому. По правде говоря, я хотел бы играть в более сильной команде. Я считаю себя очень конкурентоспособным игроком с четкими целями.