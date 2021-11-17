Тренер молодёжки Испании остался недоволен погодой и полем в Химках .

Главный тренер молодёжной сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал поражение своей команды в матче отбора к Евро-2023 против молодёжной сборной России (0:1).
Знаете, было очень тяжело. Мы не привыкли соревноваться таких условиях. Поле было обледеневшим. Но мы старались, и смогли показать ту игру, которую хотели показать. Но сыграли точно не на 100%. Против нас играл очень сильный противник, самый сильный противник в группе. Плюс — ваши игроки лучше умеют адаптироваться к таким условиям. Как следствие, сегодняшние результат. Точно знаю, что наши игроки выложились на 100%. Неблагоприятные климатические условия сильно сказались на нас. Хотя погода всегда может быть лишь слабым оправданием поражению.
Счёт на табло повлиял на погоду и испортил газон !)
Надо думать, что главный тренер сборной Испании который видимо исходя из игры в родных стенах когда команда Испании выиграла у сборной России с разгромным счётом 4:1 , думал что и в гостях они пробегутся по сборной России с лёгкой походкой. Но не тут-то было, чуть было не случился такой же счёт как и на выезде, да вот только в пользу сборной России , у которой было достаточно много моментов для взятия ворот. Но произошло то , что произошло. Но тем не менее счёт остался на табло в пользу российской сборной, которая теперь отстаёт от фаворита группы сборной Испании всего на три очка. Всё ещё может случится и поменяться. Удачи пожелаем нашим парням, они просто Молодцы. Команда Галактионова набрала очень хороший ход !!! Всем Добра !!!
Счёт на табло повлиял на погоду и испортил газон !)
Надо думать, что главный тренер сборной Испании который видимо исходя из игры в родных стенах когда команда Испании выиграла у сборной России с разгромным счётом 4:1 , думал что и в гостях они пробегутся по сборной России с лёгкой походкой. Но не тут-то было, чуть было не случился такой же счёт как и на выезде, да вот только в пользу сборной России , у которой было достаточно много моментов для взятия ворот. Но произошло то , что произошло. Но тем не менее счёт остался на табло в пользу российской сборной, которая теперь отстаёт от фаворита группы сборной Испании всего на три очка. Всё ещё может случится и поменяться. Удачи пожелаем нашим парням, они просто Молодцы. Команда Галактионова набрала очень хороший ход !!! Всем Добра !!!