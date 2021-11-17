Тренер молодёжки Испании остался недоволен погодой и полем в Химках .

Главный тренер молодёжной сборной Испании прокомментировал поражение своей команды в матче отбора к Евро-2023 против молодёжной сборной России (0:1).

Знаете, было очень тяжело. Мы не привыкли соревноваться таких условиях. Поле было обледеневшим. Но мы старались, и смогли показать ту игру, которую хотели показать. Но сыграли точно не на 100%. Против нас играл очень сильный противник, самый сильный противник в группе. Плюс — ваши игроки лучше умеют адаптироваться к таким условиям. Как следствие, сегодняшние результат. Точно знаю, что наши игроки выложились на 100%. Неблагоприятные климатические условия сильно сказались на нас. Хотя погода всегда может быть лишь слабым оправданием поражению.