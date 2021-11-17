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Тренер молодёжки Испании остался недоволен погодой и полем в Химках

сегодня, 00:01
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 0Логотип футбольный клуб Испания (до 21)Испания (до 21)Матч завершен

Главный тренер молодёжной сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал поражение своей команды в матче отбора к Евро-2023 против молодёжной сборной России (0:1).

Знаете, было очень тяжело. Мы не привыкли соревноваться таких условиях. Поле было обледеневшим. Но мы старались, и смогли показать ту игру, которую хотели показать. Но сыграли точно не на 100%. Против нас играл очень сильный противник, самый сильный противник в группе. Плюс — ваши игроки лучше умеют адаптироваться к таким условиям. Как следствие, сегодняшние результат. Точно знаю, что наши игроки выложились на 100%. Неблагоприятные климатические условия сильно сказались на нас. Хотя погода всегда может быть лишь слабым оправданием поражению.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:23
всё по правилам, всё легитимно !
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 08:21
80 лет назад генералы вермахта похожую песню пели
ОПС
ОПС
сегодня в 07:26
А кому понравится поражение?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:11
Тренер молодёжки Испании остался недоволен погодой и полем в Химках .
Счёт на табло повлиял на погоду и испортил газон !)
Надо думать, что главный тренер сборной Испании который видимо исходя из игры в родных стенах когда команда Испании выиграла у сборной России с разгромным счётом 4:1 , думал что и в гостях они пробегутся по сборной России с лёгкой походкой. Но не тут-то было, чуть было не случился такой же счёт как и на выезде, да вот только в пользу сборной России , у которой было достаточно много моментов для взятия ворот. Но произошло то , что произошло. Но тем не менее счёт остался на табло в пользу российской сборной, которая теперь отстаёт от фаворита группы сборной Испании всего на три очка. Всё ещё может случится и поменяться. Удачи пожелаем нашим парням, они просто Молодцы. Команда Галактионова набрала очень хороший ход !!! Всем Добра !!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:30, ред.
Молодёжка испанцев приехала в Москву на ответную игру в качестве безоговорочного лидера группы с желанием увезти из России три очка, чтобы обеспечить себе комфортное преимущество перед конкурентами на оставшиеся четыре игры. Но проиграв хозяевам, их тренер начал искать причины своему поражению, обвиняя погоду и поле. Хочется возразить испанскому специалисту, что газон в Химках с подогревом и сегодня был в отличном состоянии, ничуть не хуже испанских полей, а что касается погоды, так она была одинакова для обоих соперников, тем более он знал заранее в каких условиях предстоит играть и могли бы подготовиться к ним, к тому же в Испании в январе тоже случаются небольшие морозы и одну-две игры в регулярном чемпионате проводят, как раз при низких температурах и высокой влажности, что ещё гораздо труднее переносится, чем сегодня. Так что Луису лучше проанализировать игру своих подопечных и поискать более веские причины своего поражения. Болейте за своих, а не против чужих!
Futurista
Futurista
сегодня в 00:25
А мы тут живем...представляешь?)...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:06
Обе команды играли в одинаковых условиях!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:02
А мы не довольны его рожей наглой, и чо?!
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