Дани Алвес: «Я был готов играть за „Барселону“ бесплатно»

Защитник Дани Алвес прокомментировал своё возвращение в «Барселону».
Это мечта! Мне было всё равно, как я окажусь в «Барселоне», я хотел вернуться сюда. Я был готов играть бесплатно, сделать всё, что потребуется. У нас с Хави общая цель. Мы снова вместе, мы должны преобразить эту команду. «Барселона» — это больше, чем клуб.
Вчера Дани Алвес определился с игровым номером в «Барселоне».
99% взятия ворот Месси обязан пасам и передачам бразильца, картина маслом!!!
P.S. ...это как у нас Марсело, край пустой, где бразилец ,в атаке Рону помогает...
(..в счастливые для клуба времена)
99% взятия ворот Месси обязан пасам и передачам бразильца, картина маслом!!!
P.S. ...это как у нас Марсело, край пустой, где бразилец ,в атаке Рону помогает...
(..в счастливые для клуба времена)
у Алвеса не всё ОК, а играть бесплатно это не про него, чел и приодеться любитель
и вечериночку закатить, слаб на роскошь, а это всё M O N E Y !!!
у Алвеса не всё ОК, а играть бесплатно это не про него, чел и приодеться любитель
и вечериночку закатить, слаб на роскошь, а это всё M O N E Y !!!
Скоро и Месси подтянется - нечего ему в "чужом" ПСЖ делать.
Скоро и Месси подтянется - нечего ему в "чужом" ПСЖ делать.
После Алвеса у Барселоны правый фланг обороны по сути отсутствовал все эти годы..
Но вряд ли Дани будет много играть) все таки возраст берет своё. Скорее поможет его огромный опыт. Десту стоит у него поучиться
После Алвеса у Барселоны правый фланг обороны по сути отсутствовал все эти годы..
Но вряд ли Дани будет много играть) все таки возраст берет своё. Скорее поможет его огромный опыт. Десту стоит у него поучиться
Пусть всё исполнится...
Пусть всё исполнится...