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Дани Алвес: «Я был готов играть за „Барселону“ бесплатно»

вчера, 17:22

Защитник Дани Алвес прокомментировал своё возвращение в «Барселону».

Это мечта! Мне было всё равно, как я окажусь в «Барселоне», я хотел вернуться сюда. Я был готов играть бесплатно, сделать всё, что потребуется. У нас с Хави общая цель. Мы снова вместе, мы должны преобразить эту команду. «Барселона» — это больше, чем клуб.

Вчера Дани Алвес определился с игровым номером в «Барселоне».

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Все комментарии
shur
shur ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
...край отсутствовал и при Алвесе, у него просто не было времени возвращаться домой, настолько чел был занят продвижением своего одноклубника под №10,
99% взятия ворот Месси обязан пасам и передачам бразильца, картина маслом!!!
P.S. ...это как у нас Марсело, край пустой, где бразилец ,в атаке Рону помогает...
(..в счастливые для клуба времена)
shur
shur
вчера в 23:10, ред.
...не у всех футболистов после карьеры что то с бизнесом получается! Видно и
у Алвеса не всё ОК, а играть бесплатно это не про него, чел и приодеться любитель
и вечериночку закатить, слаб на роскошь, а это всё M O N E Y !!!
youtomee
youtomee
вчера в 22:17
.....но потом я подумал, что меня куда-то не туда понесло и что млн 3 в год будут не лишними
протон
протон
вчера в 21:30
С возвращением в родной клуб, Дани, и успехов тебе без травм
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:11
Вот чешет.))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:59
С возвращением босиком!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:39
С возвращением Дани!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:13
А идиоты из Барселоны ему ещё денег заплатили.
Cat01
Cat01
вчера в 17:43
Вот это ответ
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:41
Доиграет до пенсии и начнёт тренировать.
makkie
makkie
вчера в 17:33
Похоже, Алвес будет играющим тренером, а потом войдет в ТШ Хави.
Скоро и Месси подтянется - нечего ему в "чужом" ПСЖ делать.
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 17:33
Один тоже так говорил,потом обанкротил родной клуб на пол миллиарда)))))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:30
Это похвально)
После Алвеса у Барселоны правый фланг обороны по сути отсутствовал все эти годы..
Но вряд ли Дани будет много играть) все таки возраст берет своё. Скорее поможет его огромный опыт. Десту стоит у него поучиться
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:30
У нас с Хави общая цель. Мы снова вместе, мы должны преобразить эту команду.

Пусть всё исполнится...
dzvinka
dzvinka
вчера в 17:30
дада, был готов за бесплатно, просто не просили))) знаем уже, да.))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:24
Это очень гут...
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