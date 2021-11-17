Дани Алвес: «Я был готов играть за „Барселону“ бесплатно»

Защитник прокомментировал своё возвращение в «Барселону».

Это мечта! Мне было всё равно, как я окажусь в «Барселоне», я хотел вернуться сюда. Я был готов играть бесплатно, сделать всё, что потребуется. У нас с Хави общая цель. Мы снова вместе, мы должны преобразить эту команду. «Барселона» — это больше, чем клуб.