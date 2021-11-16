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Берарди: «Жаль, что Италия не смогла напрямую пробиться на ЧМ-2022»

вчера, 09:43
Северная ИрландияЛоготип футбольный клуб Северная Ирландия0 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Нападающий сборной Италии Доменико Берарди поделился мыслями о матче против Северной Ирландии (0:0) в отборе на ЧМ-2022. Итальянцы не смогли выйти на мундиаль напрямую и сыграют в стыках.

Мы знали, что здесь нас ждет непростой матч. Мы отдали все силы. Жаль, что не смогли напрямую пробиться на чемпионат мира. Мы должны были сделать это в предыдущих матчах.

Дух Евро-2020 все еще с нами. Это тяжелый момент. Но таков футбол. Порой тебе везет, порой везет меньше. Теперь нужно думать о «стыках» и сделать все возможное для выхода на чемпионат мира.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:04
Швейцария заняла бы 1 место по личным встречам. Они забили Италии гол в гостях.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 12:34
Надеюсь итальяшек выкинут
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:50
Все, кто не смог пробиться и не пробьётся напрямую, жалеют и будут жалеть, и итальянцы не исключение...
Нечего жалеть, надо было выигрывать в заключительном туре с нужным результатом, как выиграла сборная Швейцарии...
Жалеть возможно ещё тогда, когда бы от игры Италии ничего не зависело, и их судьба решалась в игре их конкурентов...
Надо готовиться к матчам стыковым, а то, как бы ещё не жалеть, что действующие ЧЕ не будут играть на ЧМ...
y6v3a48dtc9x
y6v3a48dtc9x
вчера в 11:21
Надо было не разбазаривать очки с Болгарией
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:06
Не хочу видеть таку Италию на чм!
shur
shur
вчера в 10:35
"Порой тебе везет, порой везет меньше".
Главный тезис макароников , хотя сейчас и россиян !!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:34
Нам тоже...
112910415
112910415
вчера в 10:13
ещё не вечер, впрочем ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:09
То, что Швейцария обошла Италию никто и не предполагал. Респект бывшему тренеру "Спартака":
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:54, ред.
Даже минимальной победы не хватило бы макаронам для выхода.
Кстати, а если бы здесь закончили 0:2 кто бы занял первое место? Тогда кол-ва забитых/пропущенных было бы одинаковым и между собой 2 ничейки сыграли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:51
Какие ваши годы...
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