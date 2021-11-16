Берарди: «Жаль, что Италия не смогла напрямую пробиться на ЧМ-2022»

Нападающий сборной Италии поделился мыслями о матче против Северной Ирландии (0:0) в отборе на ЧМ -2022. Итальянцы не смогли выйти на мундиаль напрямую и сыграют в стыках.

Мы знали, что здесь нас ждет непростой матч. Мы отдали все силы. Жаль, что не смогли напрямую пробиться на чемпионат мира. Мы должны были сделать это в предыдущих матчах.

Дух Евро-2020 все еще с нами. Это тяжелый момент. Но таков футбол. Порой тебе везет, порой везет меньше. Теперь нужно думать о «стыках» и сделать все возможное для выхода на чемпионат мира.