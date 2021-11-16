Берарди: «Жаль, что Италия не смогла напрямую пробиться на ЧМ-2022»

Нападающий сборной Италии Доменико Берарди поделился мыслями о матче против Северной Ирландии (0:0) в отборе на ЧМ-2022. Итальянцы не смогли выйти на мундиаль напрямую и сыграют в стыках.
Мы знали, что здесь нас ждет непростой матч. Мы отдали все силы. Жаль, что не смогли напрямую пробиться на чемпионат мира. Мы должны были сделать это в предыдущих матчах.
Дух Евро-2020 все еще с нами. Это тяжелый момент. Но таков футбол. Порой тебе везет, порой везет меньше. Теперь нужно думать о «стыках» и сделать все возможное для выхода на чемпионат мира.
Нечего жалеть, надо было выигрывать в заключительном туре с нужным результатом, как выиграла сборная Швейцарии...
Жалеть возможно ещё тогда, когда бы от игры Италии ничего не зависело, и их судьба решалась в игре их конкурентов...
Надо готовиться к матчам стыковым, а то, как бы ещё не жалеть, что действующие ЧЕ не будут играть на ЧМ...
Нечего жалеть, надо было выигрывать в заключительном туре с нужным результатом, как выиграла сборная Швейцарии...
Жалеть возможно ещё тогда, когда бы от игры Италии ничего не зависело, и их судьба решалась в игре их конкурентов...
Надо готовиться к матчам стыковым, а то, как бы ещё не жалеть, что действующие ЧЕ не будут играть на ЧМ...
Главный тезис макароников , хотя сейчас и россиян !!!
Главный тезис макароников , хотя сейчас и россиян !!!
Кстати, а если бы здесь закончили 0:2 кто бы занял первое место? Тогда кол-ва забитых/пропущенных было бы одинаковым и между собой 2 ничейки сыграли
Кстати, а если бы здесь закончили 0:2 кто бы занял первое место? Тогда кол-ва забитых/пропущенных было бы одинаковым и между собой 2 ничейки сыграли