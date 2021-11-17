Месси: «Были уверены, что сможем победить»

Нападающий сборной Аргентины отреагировал на ничью с Бразилией (0:0) в матче отбора ЧМ -2022.

С самого начала мы были уверены, что сможем победить. Мы пытались играть в свой футбол, но это не всегда получалось. Наша команда продолжает совершенствоваться.

Как я себя чувствую? Отлично, ведь я вышел на поле.