Месси: «Были уверены, что сможем победить»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на ничью с Бразилией (0:0) в матче отбора ЧМ-2022.
С самого начала мы были уверены, что сможем победить. Мы пытались играть в свой футбол, но это не всегда получалось. Наша команда продолжает совершенствоваться.
Как я себя чувствую? Отлично, ведь я вышел на поле.
Бразилия и Аргентина продолжают лидировать в квалификационном зачете Южной Америки. Обе команды остаются непобежденными в квалификации, а аргентинцы увеличили свою беспроигрышную серию до 27 игр.
Бразилия и Аргентина продолжают лидировать в квалификационном зачете Южной Америки. Обе команды остаются непобежденными в квалификации, а аргентинцы увеличили свою беспроигрышную серию до 27 игр.
Основное время в нём закончилось вничью, 1-1. В первом матче тоже была ничья, только 2-2. Поэтому и было дополнительное время. Кстати, огненное!!!
Основное время в нём закончилось вничью, 1-1. В первом матче тоже была ничья, только 2-2. Поэтому и было дополнительное время. Кстати, огненное!!!