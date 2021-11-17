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Месси: «Были уверены, что сможем победить»

вчера, 08:15
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина0 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на ничью с Бразилией (0:0) в матче отбора ЧМ-2022.

С самого начала мы были уверены, что сможем победить. Мы пытались играть в свой футбол, но это не всегда получалось. Наша команда продолжает совершенствоваться.

Как я себя чувствую? Отлично, ведь я вышел на поле.

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Все комментарии
olba
olba ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 16:39
Потому что борьба была на каждом участке поля! Свободно играть ни кто ни кому не давал.
pele1981
pele1981 ответ olba (раскрыть)
вчера в 12:37
Так сильно боролись, что за 90 минут одни попали в створ ворот 3 раза, а другие 2))))
pele1981
pele1981 ответ BLACK MAFIA (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:34
Ему можно, не забывай, что он "космический"!)))))))
olba
olba
вчера в 12:09
Это была битва двух отличных команд! Действительно все старались и боролись. Месси молодец, пахал и в нападении и в обороне.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:06
Все старались - итог ничья...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:47
Некоторые о ничьей только мечтают)))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:27
Матч был обычным физическим противостоянием между двумя тяжеловесами, и болельщики Бразилии, вероятно, хотели бы увидеть красную карточку аргентинца Николаса Отаменди, который жестоко толкнул нападающего «Лидс Юнайтед» Рафинью. Судьи смотрели в другую сторону, хотя это было проверено с помощью VAR.

Бразилия и Аргентина продолжают лидировать в квалификационном зачете Южной Америки. Обе команды остаются непобежденными в квалификации, а аргентинцы увеличили свою беспроигрышную серию до 27 игр.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:23
...и не победили дома.
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:32, ред.
Эх нашим бы эту ничью
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:27
Ничья тоже хороший результат!
Cat01
Cat01
вчера в 09:25
Только лишь ничья
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:22
Уверенные обычно побеждают, неуверенные - болтают об уверенности...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:18
Никогда и ни в чём нельзя быть уверенным на 100%.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:00
Но всего лишь ничья,никто не хотел рисковать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:48
Пытаться или победить разные вещи, хотя карлику сложно обьяснить.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:48
Результат устроил всех.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 08:46
Уважаемый, хоть я и не модератор, но посмотрел из любопытства про этот матч.
Основное время в нём закончилось вничью, 1-1. В первом матче тоже была ничья, только 2-2. Поэтому и было дополнительное время. Кстати, огненное!!!
112910415
112910415
вчера в 08:43
получше надо стараться )
shlomo
shlomo
вчера в 08:34
Хотели, но не смогли....:(((
ОПС
ОПС
вчера в 08:31
Уверенность иногда не превращается в победу.
beefs
beefs
вчера в 08:23
с очередным достижением, так держать...
Gahi
Gahi
вчера в 08:20
Как вы старались результат на табло. Удачи
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