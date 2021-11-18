ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» рассмотрит предложения по Кулусевски в январе

вчера, 22:46

«Ювентус» готов продать полузащитника Деяна Кулусевски, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «бьянконери» рассмотрят любые предложения по трансферу 21-летнего игрока, когда откроется январское трансферное окно.

Отмечается, что Деян интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму». Контракт хавбека с «Юве» рассчитан до лета 2025 года.

Все новости
Слухи«Лестер» назвал цену на Фофана
Сегодня, 18:48 Комментарии2
СлухиПрезидент «Барселоны» Лапорта сообщил окружению, что хочет подписать Мбаппе
Сегодня, 18:19 Комментарии26
Слухи«Вест Хэм» нацелился на подписание защитника «Герты» Штарка
Сегодня, 18:10 Комментарии2
СлухиКессье хочет зарабатывать 10 млн евро в год в ПСЖ
Сегодня, 17:37 Комментарии6
СлухиДани Алвес отклонил два предложения из Мексики перед возвращением в «Барсу»
Сегодня, 17:14 Комментарии4
СлухиЭррера на радаре у «Ромы»
Сегодня, 16:54 Комментарии1
Сортировать
Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 17:19
Не плохой игрок, но явно не за 35-40 лимонов, что за него заплатили Аталанте - всё таки умеют бергамаски делать деньги. Отправили парня в аренду, он сыграл хорошо один сезон, и вот уже продан в Юве за 35+.
Тут главный вопрос, будут ли желающие заплатить за него такие же деньги?? Врядли "зебры" согласятся на нём потерять. Хотя, если откровенно, цена ему - лимонов 20, и то большей частью из-за игр за сборную...
ДСА
ДСА
сегодня в 06:45
Долгосрочный контракт позволяет продавать без спешки.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:31
Значит точно продадут.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:02
Я незнаю для чего его нужно продавать, молодой перспективный игрок . Ну или значит кто-то уже есть кем хотят его заменить, под тренерские настройки Аллегри.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:24
Хороший же полузащитник.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:11
Вот и посмотрим в январе...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:49
Надо продавать,пока есть спрос!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100