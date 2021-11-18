«Ювентус» рассмотрит предложения по Кулусевски в январе

«Ювентус» готов продать полузащитника Деяна Кулусевски, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «бьянконери» рассмотрят любые предложения по трансферу 21-летнего игрока, когда откроется январское трансферное окно.
Отмечается, что Деян интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму». Контракт хавбека с «Юве» рассчитан до лета 2025 года.
Тут главный вопрос, будут ли желающие заплатить за него такие же деньги?? Врядли "зебры" согласятся на нём потерять. Хотя, если откровенно, цена ему - лимонов 20, и то большей частью из-за игр за сборную...
Тут главный вопрос, будут ли желающие заплатить за него такие же деньги?? Врядли "зебры" согласятся на нём потерять. Хотя, если откровенно, цена ему - лимонов 20, и то большей частью из-за игр за сборную...