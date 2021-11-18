«Ювентус» рассмотрит предложения по Кулусевски в январе

1637264770

вчера, 22:46

«Ювентус» готов продать полузащитника , сообщает Calciomercato.

По информации источника, «бьянконери» рассмотрят любые предложения по трансферу 21-летнего игрока, когда откроется январское трансферное окно.

Отмечается, что Деян интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму». Контракт хавбека с «Юве» рассчитан до лета 2025 года.