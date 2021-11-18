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Отец Кудряшова рассказал о будущем Фёдора в сборной России

вчера, 17:53

Василий Кудряшов, отец защитника сборной России Фёдора Кудряшова, заявил, что его сын пока не принял решение о завершении карьеры в национальной команде. В матче 10-го тура отбора на чемпионат мира-2022 с Хорватией (0:1) Кудряшов забил мяч в свои ворота.

После такого Кудряшов может прекратить выступление за сборную? Пока этого не прозвучало. Я еще буду с сыном говорить, но лично мое мнение такое: Фёдору сейчас можно и даже нужно играть так же хорошо, чтобы его пригласили на стыковые матчи. Не знаю, кто будет тренером к тому времени, но Фёдор за всю свою карьеру показал, что является хорошим игроком, соответствующим уровню национальной сборной. Главное, чтобы было без травм.

Я с ним говорил в понедельник, когда он был в Москве. Поинтересовался, как его нога. И он ответил, что там не просто мышцы прихватило в одном моменте, боль отдавалась во всей ноге. Даже в понедельник болевые ощущения еще присутствовали. Да, как таковой там травмы нет, это сильный мышечный спазм из-за перенапряжения. Как мы и говорили вначале — нагрузка на защитников была запредельная, а качество поля ее только усилило. В совокупности это и привело к такому результату.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:13
решит тренер, ему видней
minai
minai
вчера в 20:00
Один из немногих, кто неплохо смотрелся на поле. До 80-й минуты.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 19:42
Что всех собак то на кудряша то вешать???я лично его не виню
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:00
Смолов после своей знаменитой "паненки" за сборную играть ведь не перестал, просто не призывался туда некоторое время. Хотя, с другой стороны, возраст уже такой, что карьеру в сборной пора и завершать. Тем более скорее всего появления Федора в сборной в ближайшее время есть риск очень "шикарной поддержки" со стороны своих же болельщиков. Пока не появится новый неудачник - автор ошибки, приведшей к катастрофическим последствиям:
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:36
Пожелать Федору подлечиться и играть в футбол , где он сейчас и играет . А Сборная ??? Думаю , что есть игроки этого амплуа и помоложе
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:21
...но лично мое мнение такое: Фёдору сейчас можно и даже нужно играть так же хорошо, чтобы его пригласили на стыковые матчи...

А может также "хорошо" Фёдору не надо играть...

И что это за мужики пошли, отец решил, отец рассказал, отец посоветовал...
Мужику 34 года!!!
Да, "накосячил", все понимают, что не хотел, неумышленно, все расстроены в том числе и ты...
Будь мужиком, извинись перед болельщиками, "переверни эту страницу", и живи дальше, играя, доказывая...

Так нет, отгородился от мира сего, и отец в "адвокатах"...Мужику 34 года!!!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:13
Держись, Фёдор!!!
Это часть футбола.
Cat01
Cat01
вчера в 18:03
Это уже история...
Futurista
Futurista
вчера в 17:59
Ноги бывают разные...не только левая и правая...нога Кудряшова и нога Акинфеева...разница существенная)...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:54
ОН уже исторический персонаж,как рекламируемый Кощей Бессмертный.
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