Отец Кудряшова рассказал о будущем Фёдора в сборной России

Василий Кудряшов, отец защитника сборной России , заявил, что его сын пока не принял решение о завершении карьеры в национальной команде. В матче 10-го тура отбора на чемпионат мира-2022 с Хорватией (0:1) Кудряшов забил мяч в свои ворота.

После такого Кудряшов может прекратить выступление за сборную? Пока этого не прозвучало. Я еще буду с сыном говорить, но лично мое мнение такое: Фёдору сейчас можно и даже нужно играть так же хорошо, чтобы его пригласили на стыковые матчи. Не знаю, кто будет тренером к тому времени, но Фёдор за всю свою карьеру показал, что является хорошим игроком, соответствующим уровню национальной сборной. Главное, чтобы было без травм.

Я с ним говорил в понедельник, когда он был в Москве. Поинтересовался, как его нога. И он ответил, что там не просто мышцы прихватило в одном моменте, боль отдавалась во всей ноге. Даже в понедельник болевые ощущения еще присутствовали. Да, как таковой там травмы нет, это сильный мышечный спазм из-за перенапряжения. Как мы и говорили вначале — нагрузка на защитников была запредельная, а качество поля ее только усилило. В совокупности это и привело к такому результату.