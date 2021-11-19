«Эталон мирового футбола». Бьелса — о тренерском уровне Конте

Главный тренер «Лидса» высоко отозвался о наставнике «Тоттенхэма» перед очным матчем команд в АПЛ .

Конте — тренер, у которого есть определенный стиль игры, отличающийся от всех других тренеров. Он является подлинным представителем своей страны как тренер. Он одерживал победы в каждой команде, которой руководил.

Он является эталоном во всем мировом футболе, а не только в лиге, в которой он участвует. Это тренер, который добивается очень высоких результатов от своих игроков.