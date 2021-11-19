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«Эталон мирового футбола». Бьелса — о тренерском уровне Конте

вчера, 21:13
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьесла высоко отозвался о наставнике «Тоттенхэма» Антонио Конте перед очным матчем команд в АПЛ.

Конте — тренер, у которого есть определенный стиль игры, отличающийся от всех других тренеров. Он является подлинным представителем своей страны как тренер. Он одерживал победы в каждой команде, которой руководил.

Он является эталоном во всем мировом футболе, а не только в лиге, в которой он участвует. Это тренер, который добивается очень высоких результатов от своих игроков.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:44
Типичное предматчевое лицемерие в сторону соперника.
протон
протон
сегодня в 08:19
Конте действительно хорош, и игрок был отличный и тренер хороший
ОПС
ОПС
сегодня в 04:50
Он же не должен был его ругать, а вот похвалить обязан.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:12
Ну да, это так
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:16
Всегда нравился Конте в качестве главного тренера, если бы ещё свои эмоции попридержал... Хотя это даже не эмоции, а игра на публику.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:00
Классный тренер бесспорно, Удачи ему с Тоттенхэмом !
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:37
Тренер хороший но не надо завышать оценку.
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