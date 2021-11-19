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Олич: «В ЦСКА я не чувствовал поддержку»

вчера, 08:26

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич оценил работу генерального директора «армейцев» Романа Бабаева.

Мне не позволили пригласить в свой штаб Рахимича. Сказал о нём руководству в первый же день. Я хотел его пригласить и как только пришёл в клуб, и по окончании сезона. Бабаев мне сказал, что в клубе много людей, поэтому взять его нельзя, что Рахимич ничем не сможет мне помочь. Вот и всё объяснение. Было обидно это слышать, я сильно расстроился – он бы мне очень помог. Элвир живёт ЦСКА, говорит на русском, я могу доверять ему на 100%. Знал, что он был бы полностью мне предан.

Когда мне сказали, что «нет, нельзя», я предложил кого-то из Германии или Хорватии. Мне хотелось работать с опытным человеком, чтобы он мог помогать на тренировках. Это одна из самых главных причин, почему я не чувствовал поддержку. Причём я не чувствовал её не только от Бабаева. Возьмем пример Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через две недели после того, как я возглавил ЦСКА: если бы они ушли сразу, я бы их понял – они люди Ганчаренко. Но они проработали две недели, получили зарплату, а потом ушли. На таком уровне – это неправильно.

Бабаян (работал в тренерском штабе — прим.)? Его они поставили после меня – это решение, видимо, было уже готово заранее. Про него вообще ничего не могу сказать. Бабаев может знать, Березуцкий – мне же никто ни слова не говорил о нём.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 06:56, ред.
Изначально это было авантюрное решение. Пример Зидана оказался заразительным, но вышло как исключение из правил: "Отличный игрок - отнюдь не отличный тренер" Теперь пожинают плоды, а Олич окончательно сжёг мосты, вряд ли его когда нибудь захотят снова увидеть в клубе
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:59
Дело прошлое, пора забыть .
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 09:55
Так бывает.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:18
Соккер будет цедить теперь его интервью неделю.
ДСА
ДСА
вчера в 08:51
В общем бардак в ЦСКА.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 08:42
Сказал Ивица и заплакал)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:35
Сразу было ясно будет Безурецкий.
ОПС
ОПС
вчера в 08:34
Хватит уже плакаться, в конце концов.
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