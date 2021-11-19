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Зиеш — Промесу: «Тебя не может сломить то, чего ты не совершал»

вчера, 17:52

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш форварда «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в покушении на убийство. Ранее футболисты играли вместе за «Аякс».

Тебя не может сломить то, чего ты не совершал.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:07
а откуда он знает совершал он это или нет?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:46
Да обойдется, в тюрячке тоже гоняют в мяч)
З.Ы. Никакой ехидности - если б не совершал преступление, не искал бы убежища в России, а тюрьмы в Нидерландах куда получше, чем у нас, так что вэлкам
makkie
makkie
вчера в 19:56
Надеюсь, всё обойдётся и Промеса не лишат футбола.
Зиешу респект!
Союзник противников
Союзник противников ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:28
ВЫ уже отписались вчера,при первом сообщении от прокуренной прокуратуры,и именно ТАК!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:23
Хоть здесь федуну ума хватило подстраховаться на случай этапирования уголовника промеса в голландскую Бутырку и не платить неустойку по условиям контракта. Хотя...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:22
Зиеш наивный такой, за руку с промеской наверное везде ходил и знает всё о его делах.
ДСА
ДСА
вчера в 19:01
Совершал, но должен откупиться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:58
Не переживай Квинси, Федун тебя не отдаст:
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:37
Но пока что это написал только ты!)
ABir
ABir
вчера в 18:25
В конце концов разберутся, но нервы попортят
drug01
drug01
вчера в 18:19
Пусть судье докажет это!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:01
СЕйчас спартачи напишут,что это-провокация против их клуба,в преддверие важного матча.А поскольку почти все они Галицкого уважают,предлагаю возложить всю ответственность за клевету на чистого и непорочного Квинси на Гинера и его "засланца" в Краснодаре-Ваську Березуцкого.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:00
Благодарю вас, если есть такая возможность, то пожалуйста. Я могу примерно сказать их параметры, они примерно одинаковые. Рост где-то 170 см , ну и вес где-то под 70 кг, худосочные такие . Подберите что нибудь. Я просто не совсем знаток в размерах, тем более у каждого сейчас производителя какие-то свои .
Заранее благодарю Вас !!! Удачи Вам !!! ✊🤝🙋‍♂️
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:55
Здравствуйте. Спасибо за активное участие.

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