Зиеш — Промесу: «Тебя не может сломить то, чего ты не совершал»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш форварда «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в покушении на убийство. Ранее футболисты играли вместе за «Аякс».
Тебя не может сломить то, чего ты не совершал.
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш форварда «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в покушении на убийство. Ранее футболисты играли вместе за «Аякс».
Тебя не может сломить то, чего ты не совершал.
З.Ы. Никакой ехидности - если б не совершал преступление, не искал бы убежища в России, а тюрьмы в Нидерландах куда получше, чем у нас, так что вэлкам
З.Ы. Никакой ехидности - если б не совершал преступление, не искал бы убежища в России, а тюрьмы в Нидерландах куда получше, чем у нас, так что вэлкам
Зиешу респект!
Зиешу респект!
Заранее благодарю Вас !!! Удачи Вам !!! ✊🤝🙋♂️
Заранее благодарю Вас !!! Удачи Вам !!! ✊🤝🙋♂️
Размера X нет в числе доступных, следующим после XL если брать те что меньше является L, можете попробовать поменять на L, возможно будет более подходящим тем людям которы Вы хотите подарить призы.
Размера X нет в числе доступных, следующим после XL если брать те что меньше является L, можете попробовать поменять на L, возможно будет более подходящим тем людям которы Вы хотите подарить призы.