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Петржела: «Кержаков вырастет в очень хорошего тренера»

вчера, 09:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода».

В этом матче я жду только победу «Зенита». Да, я знаю, что в последнее время у петербуржцев были проблемы с командами из нижней части турнирной таблицы, потому что против «Зенита» все научились играть. Саша Кержаков наверняка тоже будет особенно настраивать свою команду на игру, но я все равно уверен, что «Зенит» победит в этом матче. Команда просто выше классом, имеет в своем составе отличных игроков, так что тут не о чем говорить.

Я надеюсь, что «Нижний Новгород» будет атаковать, потому что если команда закроется, то у нее вообще не будет ни одного шанса на положительный результат. А если нижегородцы сыграют хорошо в нападении, то варианты возможны. Хотя класс, повторю, все равно на стороне «Зенита».

Работа Кержакова? Да, смотрю, слежу за его командой. Кержаков неплохо работает. Саша вообще хороший мальчик, умница, понимал, что такое футбол. Как и Аршавин с Радимовым – они всегда разбирались в игре. Поэтому я уверен, что Кержаков вырастет в очень хорошего тренера. Я очень счастлив, что он начал тренерскую карьеру. Я вообще всех троих очень люблю, уверен, что у них всех всё сложится.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:45
Задатки есть у 4Б.
протон
протон
вчера в 10:26
это Петржелла еще в прошлом году говорил
Cat01
Cat01
вчера в 10:13
Рано об этом говорить
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:11
Я бы не стал , так далеко загадывать. Сколько у нас бывших игроков бегают в качестве тренеров по клубам, сразу и не сосчитаешь. И кто из них засветился и хоть что то выиграл??? Один Семак. Но он работает в таком клубе , где возможности, по сравнению с другими клубами, в разы больше. Так что только время покажет , что у Саши получится. Начало у него вполне неплохое, а дальше посмотрим.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:51
Соглашусь с ним, только не уверен, что он так уж пристально следит за РПЛ...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:51
Посмотрим, вырастет или нет, и только через время узнаем ответ.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:44
Он еще игроком не перестал быть.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:39
Раз Петржела сказал так оно и будет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:28
...уровня Петржелы.Весёлый при нём был футбол.
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