Петржела: «Кержаков вырастет в очень хорошего тренера»

Бывший тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода».

В этом матче я жду только победу «Зенита». Да, я знаю, что в последнее время у петербуржцев были проблемы с командами из нижней части турнирной таблицы, потому что против «Зенита» все научились играть. Саша Кержаков наверняка тоже будет особенно настраивать свою команду на игру, но я все равно уверен, что «Зенит» победит в этом матче. Команда просто выше классом, имеет в своем составе отличных игроков, так что тут не о чем говорить.

Я надеюсь, что «Нижний Новгород» будет атаковать, потому что если команда закроется, то у нее вообще не будет ни одного шанса на положительный результат. А если нижегородцы сыграют хорошо в нападении, то варианты возможны. Хотя класс, повторю, все равно на стороне «Зенита».

Работа Кержакова? Да, смотрю, слежу за его командой. Кержаков неплохо работает. Саша вообще хороший мальчик, умница, понимал, что такое футбол. Как и Аршавин с Радимовым – они всегда разбирались в игре. Поэтому я уверен, что Кержаков вырастет в очень хорошего тренера. Я очень счастлив, что он начал тренерскую карьеру. Я вообще всех троих очень люблю, уверен, что у них всех всё сложится.