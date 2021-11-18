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Олич: «Никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве»

вчера, 20:12

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич подверг критике руководство московского клуба и гендиректора «армейцев» Романа Бабаева. Олич возглавил команду в конце прошлого сезона, но уже в межсезонье покинул её.

Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат – это одно. У меня было своё видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.

Но чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: «Хорошо, уеду». Мне не хотелось выглядеть смешным. Я за свою карьеру поработал больше чем с двадцатью тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали игроки – такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль – я мог что-то сделать. Но время всё расставит по местам.

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy
сегодня в 11:42
" Не плюй в колодец..." эту пословицу Олич похоже никогда не слышал...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 11:07
Бабаев
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:06
Ты прав
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:38
А его зовут в цска?
LOpp
LOpp
сегодня в 10:36
точно также сказал Карпин про Спартак
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:41
Тебя никто и не позовет, урод...
цвпб23424
цвпб23424 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:36
Ну Васин при Оличе играл на высоком уровне. Обляков и Ахметов сразу присели на скамейку, выходили после травм основных игроков центра поля. А Заболотный играл достаточно хорошо и в прошлых клубах, и бился за ЦСКА во всех матчах до последней секунды, тут проблема правильного использования игрока на поле.
SHMEL
SHMEL ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 08:06
Нет не потерял, но думаю в любом случае федун виноват...(не грузись,это шутка)
протон
протон
сегодня в 04:35
Оличу больше верится, чем бабаянам.
Раньше казалось, что Бабаев - очень грамотный специалист, но события в ЦСКА последних лет на его совести, видимо
Я давно уже утвердился во мнении, что Бабаев - это раковая опухоль на теле Клуба, удалять которую нужно было уже давным-давно. Искренне жаль, что этот персонаж обладает какими-то, по всей видимости, магическими способами убеждать и договариваться со всеми вышестоящими лицами, ответственными за жизнедеятельность коллектива.
Олич всегда будет легендой ЦСКА, отличный игрок и человек
Ивица - ИДЕАЛ игрока! Всегда отдавался игре - до конца!!! Когда его назначили - Я был в Восторге! Думал - ну, вот, наконец, в составе будут, только, те!, кто бьётся до последнего! Каким был Олич!
Не срослось... Бабаевы - правят. Обляковы, Васины, Заболотные - в приоритете.
Ждать от этой команды, с неспециалистами в руководстве - УТОПИЯ...
ЖАЛЬ..
протон
протон
сегодня в 04:33
Ну по факту не по людских с ним поступили
Ныл Березуцкий , и стучал в верхушку власти ЦСКА, а там Бабай, и Гинер кинули в конце человека, который много отдал клубу.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Твое законное право, не возвращаться.
d1metras
d1metras
сегодня в 02:39
Лишний раз доказывает, что в руководстве ЦСКА просто мусор сидит..
makkie
makkie ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 23:56
Так речь про цска или ты уже потерял нить разговора?)
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:49
Олич: «Никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве» .
Вот такие слова лишний раз доказывают о том ,что сейчас творится внутри клуба. Не понимание внутренней политики руководства, всегда это яркое отображение выступлений команды в чемпионате. Что доказывают своим выступлением и некогда самый грозный и принципиальный соперник для ЦСКА, это Спартак. Где прослеживается такой же кризис политики клуба и всего менеджерского состава. Два клуба которые всегда боролись только за чемпионство, сейчас уже который год только остаётся мечтать об этом. Похоже что у Романа Бабаева не всё получается на посту генерального директора ЦСКА. А самое главное, что Гинер доверил всё футбольное хозяйство во владение Романа и похоже, что сам уже не вмешивается в дела клуба. При Гинере всё выглядело совсем иначе , связка Гинер - Газзаев , это обладатели кубка Европы !!! И это о многом говорит !!! Ну а сейчас все всё видят сами . Хочется конечно верить что в скором времени всё наладится и у ЦСКА, а также у Спартака. Уж больно хочется видеть эти два клуба в ЛЧ и ЛЕ в лучших своих традициях ! Удачи !!! Всем Добра !!!
SHMEL
SHMEL ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:31
Думаешь Руй или Федун?
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:29
Никогда не говори никогда.....
minai
minai
вчера в 22:58
Вес Олича как армейца можно сравнить с Акинфеевым, Игнашевичем, Вагнером. Так что следует прислушаться к его авторитетному мнению, а глупейшие шутки здесь не уместны. В конце концов наш чемпионат как никогда заинтересован в сильных клубах, каким некогда являлся ЦСКА.
makkie
makkie ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 22:50
Осталось понять, кто в Семье за урода ))))
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:28
Ой не красиво Ивица поступает, чувствуется обида. Тут нашла коса на камень: Ивице квалификации не хватило, а руководство последнее время тоже не важно выглядит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 13 RUS (раскрыть)
вчера в 22:23
Ты правда считаешь, что обиженный Олич - это истина в последней инстанции?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 22:21
Названные тобой клубы станут сильнее, когда они в равных условиях с Зенитом окажутся. Речь и о деньгах , и об админресурсе, и о владении СМИ и ТВ. Состязаться с госбюджетом в лице Газпрома бесполезно. Встанут на ноги Динамо, Локо и Спартак, Газпром завалит деньгами Зенит и снова никакой конкуренции не будет. А значит и сборная будет на 35 месте и клубы будут барахтаться в ЕК. Газпром уничтожил конкуренцию и это факт.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:19
Что было бы , как было бы , останься Олич, мы уже никогда не узнаем. Дело прошлое , надо думать о сегодняшнем дне и о будущем.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 21:43
Ну вообще Бабаева тоже можно понять. Тренер всегда может свалить, а Бабаев и руководство останутся с тем, что наворотил не справившийся специалист. Они хотели подстраховаться, так сказать обозначить какие-то направления, где они дают свободу тренеру, а где нет. Да и Олич самостоятельно никогда не тренировал. Что он может, а что нет - никто не знает. Отсюда низкий уровень доверия по сути. Который надо было начать зарабатывать. Такой карт-бланш, который ему хотелось получить, могут позволить очень немногие тренеры.

"Я за свою карьеру поработал больше чем с двадцатью тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА". Да, я об этом сразу подумал, когда его пригласили. Он бы наверняка мог принести с собой какие-то новые приемы в тренерском деле, которые он подсмотрел там, постараться привить команде европейскую манеру игры в которую сам играл. Подсказать приобрести каких-нибудь перспективных молодых хорватских игроков из-которых что-нибудь да выросло. Но увы.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:41
А что его кто то приглашает ?
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:36
Получается у Бабаева крыша поехала, а не Орешкин виноват?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:29
Как говорят чужая семья потемки ....Только результатами команды руководство цска может доказать себе и своим болелам , что они идут в правильном направлении
steel900
steel900
вчера в 21:27
Назначение Олича было изначально авантюрой, так что все его слова не стоят практически ничего.
4RT
4RT
вчера в 21:24
"Я в Цска ни когда не вернусь!
Я лучше съем перед Гинером паспорт!..." 😁
Брулин
Брулин
вчера в 21:08
А при чем здесь Бабаев? Что орех говорит, то он и делает. При Гинере к нему вопросов не возникало.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 21:06
Я думал только у нас руководство на Виторию наезжают и не дают ему жизни в клубе, а тут оказывается и у соседей не спокойно дома. Зенит всегда будет чемпионом и обгадится в Европе пока не станут сильнее наш чемпионат и клубы Спартак, ЦСКА, Динамо, Локо,Рубин, Краснодар,без них никак не станем сильнее в Европе
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