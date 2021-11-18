Олич: «Никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве» .

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич подверг критике руководство московского клуба и гендиректора «армейцев» Романа Бабаева. Олич возглавил команду в конце прошлого сезона, но уже в межсезонье покинул её.
Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат – это одно. У меня было своё видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.
Но чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: «Хорошо, уеду». Мне не хотелось выглядеть смешным. Я за свою карьеру поработал больше чем с двадцатью тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали игроки – такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль – я мог что-то сделать. Но время всё расставит по местам.
"Я за свою карьеру поработал больше чем с двадцатью тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА". Да, я об этом сразу подумал, когда его пригласили. Он бы наверняка мог принести с собой какие-то новые приемы в тренерском деле, которые он подсмотрел там, постараться привить команде европейскую манеру игры в которую сам играл. Подсказать приобрести каких-нибудь перспективных молодых хорватских игроков из-которых что-нибудь да выросло. Но увы.
"Я за свою карьеру поработал больше чем с двадцатью тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА". Да, я об этом сразу подумал, когда его пригласили. Он бы наверняка мог принести с собой какие-то новые приемы в тренерском деле, которые он подсмотрел там, постараться привить команде европейскую манеру игры в которую сам играл. Подсказать приобрести каких-нибудь перспективных молодых хорватских игроков из-которых что-нибудь да выросло. Но увы.
Вот такие слова лишний раз доказывают о том ,что сейчас творится внутри клуба. Не понимание внутренней политики руководства, всегда это яркое отображение выступлений команды в чемпионате. Что доказывают своим выступлением и некогда самый грозный и принципиальный соперник для ЦСКА, это Спартак. Где прослеживается такой же кризис политики клуба и всего менеджерского состава. Два клуба которые всегда боролись только за чемпионство, сейчас уже который год только остаётся мечтать об этом. Похоже что у Романа Бабаева не всё получается на посту генерального директора ЦСКА. А самое главное, что Гинер доверил всё футбольное хозяйство во владение Романа и похоже, что сам уже не вмешивается в дела клуба. При Гинере всё выглядело совсем иначе , связка Гинер - Газзаев , это обладатели кубка Европы !!! И это о многом говорит !!! Ну а сейчас все всё видят сами . Хочется конечно верить что в скором времени всё наладится и у ЦСКА, а также у Спартака. Уж больно хочется видеть эти два клуба в ЛЧ и ЛЕ в лучших своих традициях ! Удачи !!! Всем Добра !!!
Вот такие слова лишний раз доказывают о том ,что сейчас творится внутри клуба. Не понимание внутренней политики руководства, всегда это яркое отображение выступлений команды в чемпионате. Что доказывают своим выступлением и некогда самый грозный и принципиальный соперник для ЦСКА, это Спартак. Где прослеживается такой же кризис политики клуба и всего менеджерского состава. Два клуба которые всегда боролись только за чемпионство, сейчас уже который год только остаётся мечтать об этом. Похоже что у Романа Бабаева не всё получается на посту генерального директора ЦСКА. А самое главное, что Гинер доверил всё футбольное хозяйство во владение Романа и похоже, что сам уже не вмешивается в дела клуба. При Гинере всё выглядело совсем иначе , связка Гинер - Газзаев , это обладатели кубка Европы !!! И это о многом говорит !!! Ну а сейчас все всё видят сами . Хочется конечно верить что в скором времени всё наладится и у ЦСКА, а также у Спартака. Уж больно хочется видеть эти два клуба в ЛЧ и ЛЕ в лучших своих традициях ! Удачи !!! Всем Добра !!!