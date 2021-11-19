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Дзюба — лучший игрок матча «Зенит» — «Нижний Новгород»

вчера, 21:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Определился лучший игрок матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Нижним Новгородом».

Им стал форвард хозяев Артем Дзюба, который смог оформить хет-трик в данном поединке.

Всего на счету нападающего 10 голов в этом сезоне в рамках данного турнира.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Жорж Милославский (раскрыть)
сегодня в 08:29
Я же и пишу колхоз...))) А если колхоз , то он колхоз для всех без исключения
ОПС
ОПС
сегодня в 03:50
Дождался наконец то.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:47
А Артёмка лучший !!!)
Gahi
Gahi
вчера в 21:47
Если в таком матче не забивать когда команда из Нижнего Новгорода с 43-й минуты стала играть в меньшинстве при счёте 2-1, то новерное было бы совсем удивительно что так мало забили. Но хочется также сказать и о команде гостей, которая даже в такой ситуации создавала моменты у ворот Зенита и футболисты команды могли забить гол в ворота хозяев. Так что есть вопросы к игре команды Зенит, когда игроки атаки не могут забить гол из 5 и 3 метров в ворота своих соперников. А впереди у Зенита ответная игра во вторник с командой Мальмё в гостях, так что все свои способности бомбардира Дзюбы, нужно проявить себя в этой игре со своими партнёрами. Удачи
4RT
4RT
вчера в 21:44
Кержаков решил реабилитировать Буратинку. Завтра все будут разглагольствовать что без него не куды! 😁
Жорж Милославский
Жорж Милославский ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:32
У вас тоже не плохая история в год юбилея клуба на чемпионате колхоза)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:27
Вот в чемпионате колхоза "имени первой пятилктке " он и "творит" свою историю...)))))))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:25
Я здесь!
Schalke-04
Schalke-04
вчера в 21:19
Ну это естественно!
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