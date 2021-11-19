Дзюба — лучший игрок матча «Зенит» — «Нижний Новгород»

Определился лучший игрок матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Нижним Новгородом».
Им стал форвард хозяев Артем Дзюба, который смог оформить хет-трик в данном поединке.
Всего на счету нападающего 10 голов в этом сезоне в рамках данного турнира.
|Зенит5 : 1Нижний Новгород
|Матч завершен
Определился лучший игрок матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Нижним Новгородом».
Им стал форвард хозяев Артем Дзюба, который смог оформить хет-трик в данном поединке.
Всего на счету нападающего 10 голов в этом сезоне в рамках данного турнира.