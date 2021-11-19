Дзюба — лучший игрок матча «Зенит» — «Нижний Новгород»

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вчера, 21:17

Определился лучший игрок матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Нижним Новгородом».

Им стал форвард хозяев , который смог оформить хет-трик в данном поединке.

Всего на счету нападающего 10 голов в этом сезоне в рамках данного турнира.