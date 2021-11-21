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Уткин: «Хави в положении Карпина. Ему нужен результат»

вчера, 09:06
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Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин провёл параллели между тренером сборной России Валерием Карпиным и наставником «Барселоны» Хави, проведшем накануне первую игру во главе каталонского клуба в матче с «Эспаньолом» (1:0):

Хави в положении Карпина. Ему нужен результат. Что он за тренер, посмотрим дальше, а сейчас, если не одолеть депрессию, разочарование, и продлите сами этот ряд синонимов — времени узнать, что Хави за специалист, и не будет.

Ещё испанец может сказать, как Карпин — у меня никогда не было таких крутых футболистов (не в «Аль же Садде»). Ну, и всё. Больше сходств не вижу.

Просто в сложный момент уверенность — это первое, чем надо обзавестись. И так в любом клубе. А что у этих коллективов разное? Перспективы. А у наставников – риски.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:29
а Хави и не знает ... )
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:07
У Хави большие шансы провалиться.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:05
Как можно сравнивать Б-жий дар с яичницей???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:38
Клуб и сборная-разные вещи.Хави и не снилось,что можно относительно успешно работать с биомассой, доставшейся Валерке.Ты не туда крякаешь,селезень...
протон
протон
вчера в 09:28
Вася что-то бессвязное опять пишет
Cat01
Cat01
вчера в 09:23
Главное сейчас результат
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:12
.
sihafazatron
sihafazatron ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:11
Время беспощадно:
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:08
От любого тренера требуют результат.
shlomo
shlomo
вчера в 09:07
Время покажет а пока все получается
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