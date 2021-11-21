Уткин: «Хави в положении Карпина. Ему нужен результат»

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин провёл параллели между тренером сборной России и наставником «Барселоны» Хави, проведшем накануне первую игру во главе каталонского клуба в матче с «Эспаньолом» (1:0):

Хави в положении Карпина. Ему нужен результат. Что он за тренер, посмотрим дальше, а сейчас, если не одолеть депрессию, разочарование, и продлите сами этот ряд синонимов — времени узнать, что Хави за специалист, и не будет.

Ещё испанец может сказать, как Карпин — у меня никогда не было таких крутых футболистов (не в «Аль же Садде»). Ну, и всё. Больше сходств не вижу.

Просто в сложный момент уверенность — это первое, чем надо обзавестись. И так в любом клубе. А что у этих коллективов разное? Перспективы. А у наставников – риски.