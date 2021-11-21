Мостовой: «Думаю, что Виторию не уволят из „Спартака“ минимум до зимы»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил вероятность увольнения Руя Витории с поста наставника «красно-белых»:

Если сегодня или завтра скажут, что Витория уволен, то ничего страшного не случится. Думаю, что Виторию не уволят из «Спартака» минимум до зимы. Осталось три тура и две игры в Лиге Европы. Там ничего серьезного не изменится.