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Мостовой: «Думаю, что Виторию не уволят из „Спартака“ минимум до зимы»

вчера, 08:58

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил вероятность увольнения Руя Витории с поста наставника «красно-белых»:

Если сегодня или завтра скажут, что Витория уволен, то ничего страшного не случится. Думаю, что Виторию не уволят из «Спартака» минимум до зимы. Осталось три тура и две игры в Лиге Европы. Там ничего серьезного не изменится.

Витория тренирует «Спартак» с мая нынешнего года. Под его руководством клуб находится на 10-м месте в текущей турнирной таблице РПЛ и продолжает свою неудачную серию.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:32
разница не велика
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:53
В следующем туре у Уфы есть шанс сбросить спартак в зону вылета.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:52
Игра спартака многим нравится, пусть работает.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:28
Гигант мысли,титан околофутбола,вечно подающий надежды невостребованный тренерюга.
ABir
ABir
вчера в 09:16
Об этом и без Мостового, вчера объявлено было после встречи Федуна с итальянским тренером
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:59
Дадут сезон доработать!
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