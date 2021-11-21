«„Спартак“ прогрессирует». Кавазашвили — о матче с «Краснодаром»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче РПЛ .

Прогресс в команде налицо, несмотря на поражение. Главное, что у «Спартака» есть игра. Когда команда будет играть красиво, тогда и результат появится.

Я не переживал сегодня ни за защиту, ни за полузащиту. Я не могу винить спартаковских защитников в голе. «Краснодар» все сделал быстро и четко.

Очень прилично сыграл Мозес. Было очень много возможностей забить. «Спартак» сыграл сегодня как у себя дома. Это важно в психологическом плане.

Абсолютно не переживаю за поражение. «Спартак» прогрессирует от игры к игре.