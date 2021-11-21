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«„Спартак“ прогрессирует». Кавазашвили — о матче с «Краснодаром»

вчера, 09:47
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче РПЛ.

Прогресс в команде налицо, несмотря на поражение. Главное, что у «Спартака» есть игра. Когда команда будет играть красиво, тогда и результат появится.

Я не переживал сегодня ни за защиту, ни за полузащиту. Я не могу винить спартаковских защитников в голе. «Краснодар» все сделал быстро и четко.

Очень прилично сыграл Мозес. Было очень много возможностей забить. «Спартак» сыграл сегодня как у себя дома. Это важно в психологическом плане.

Абсолютно не переживаю за поражение. «Спартак» прогрессирует от игры к игре.

Ранее Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 12:58, ред.
Игроки Спартака действительно себя не жалеют и рвут жилы. Поэтому игра смотрится. Однако, это не благодаря тренерской мысли. Я лично до сих пор не пойиу, какую игру хочет (хотел) построить Руй. То пять защитников, то четыре. То от обороны, то прессинг в атаке. Команда играет, как бог на душу положил. Нет прогресса в игре. Есть лишь отвага и усердие самих игроков без всякой управляемой мысли.
ОПС
ОПС
вчера в 12:39, ред.
Прогресс, как говорится, на лицо (да и в таблице).
альсато
альсато
вчера в 11:46
Если Спартак ,так и дальше будет прогрессировать, то я ВТОРОЙ раз увижу "ВЕЛИКИХ" в ПЕРДИВЕ!
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:18, ред.
Все-таки считаю что лучше менять игроков, а не тренеров...за такие зарплаты должны играть в каждом матче на 100% независимо от ситуации в руководстве...не играешь - свободен...желающие найдутся...
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:13
В прошлом сезоне с результативностью в атаке всё было в порядке. Дело в головах игроков. А это началось с лета, когда против тренера развернулась целая кампания сам знаешь от кого. И ручные СМИ подключились. Тут не до футбола.

Вообще не представляю, как планируется заход шейхов при том, что сейчас в клубе рулит женщина без опыта и со склочным характером. Бардак будет!
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:04
Спартаку нужны игроки, которые стабильно не косячат в защите и забивают 100% моменты в атаке и все...пофигу какой физрук на мостике...посмотрите на Зенит сейчас он построен именно по такому принципу...а "лебедь рак и щука" не дают сделать это в Спартаке...
YVG
YVG
вчера в 10:39
Стоит пожелать спартаку так прогрессировать и дальше, соперникам нравится.
112910415
112910415
вчера в 10:38
нашёл хорошие успокоительные таблетки ...
Gahi
Gahi
вчера в 10:20
Буквально вчера уважаемый Анзор Амберкович говорил так - "Если Руй ставит Рассказова — значит, он ему верит. Если ему верят, значит, тренер очень плохой. Когда тренер всё время ставит защитника, из-за спины которого регулярно залетают голы, то этого тренера надо снимать, а не у Рассказова вычитать".
Но а сегодня Анзор Амберкович видит в команде Руя Витория положительные тенденции, которые наметились в игре против "Краснодара" - Прогресс в команде налицо, несмотря на поражение. Главное, что у "Спартака" есть игра. Когда команда будет играть красиво, тогда и результат появится. Абсолютно не переживаю за поражение. "Спартак" прогрессирует от игры к игре. Так что в руководстве "Спартака" и всем её уважаемым ветеранам нужно понять одну вещь если вы выбрали тренера для команды, так дайте ему срок добиться нужного результата, а не так чтобы каждый день его прессовать и спрашивать о том когда его уволят, потому что он плохой тренер. Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:12
Так, воодушевленными словами поддержкм многоуважаемого Анзора, и до ФНЛ можно доиграться. Результат, конечно - главный критерий прогресса.
makkie
makkie
вчера в 10:03
Игра может временами и неплохая, но в футболе всё решает результат.
И этого результата у Спартака нет. А откуда ему взяться при такой нестабильности в руководстве?
Лебедь, рак и щука ©
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:59
Спартак прогрессирует хорошо что не с крупным счетом.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:58
Этого деда сложно понять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:55
Судя по таблице-нет...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:51
Если доволен Кавазашвили,видимо Руя поднимут на вилы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:50
Тут анзорик прав.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:50
Ну да 10-ое место- это сомнительный прогресс)
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