«„Спартак“ прогрессирует». Кавазашвили — о матче с «Краснодаром»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче РПЛ.
Прогресс в команде налицо, несмотря на поражение. Главное, что у «Спартака» есть игра. Когда команда будет играть красиво, тогда и результат появится.
Я не переживал сегодня ни за защиту, ни за полузащиту. Я не могу винить спартаковских защитников в голе. «Краснодар» все сделал быстро и четко.
Очень прилично сыграл Мозес. Было очень много возможностей забить. «Спартак» сыграл сегодня как у себя дома. Это важно в психологическом плане.
Абсолютно не переживаю за поражение. «Спартак» прогрессирует от игры к игре.
Ранее Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака».
Вообще не представляю, как планируется заход шейхов при том, что сейчас в клубе рулит женщина без опыта и со склочным характером. Бардак будет!
Вообще не представляю, как планируется заход шейхов при том, что сейчас в клубе рулит женщина без опыта и со склочным характером. Бардак будет!
Но а сегодня Анзор Амберкович видит в команде Руя Витория положительные тенденции, которые наметились в игре против "Краснодара" - Прогресс в команде налицо, несмотря на поражение. Главное, что у "Спартака" есть игра. Когда команда будет играть красиво, тогда и результат появится. Абсолютно не переживаю за поражение. "Спартак" прогрессирует от игры к игре. Так что в руководстве "Спартака" и всем её уважаемым ветеранам нужно понять одну вещь если вы выбрали тренера для команды, так дайте ему срок добиться нужного результата, а не так чтобы каждый день его прессовать и спрашивать о том когда его уволят, потому что он плохой тренер. Удачи
Но а сегодня Анзор Амберкович видит в команде Руя Витория положительные тенденции, которые наметились в игре против "Краснодара" - Прогресс в команде налицо, несмотря на поражение. Главное, что у "Спартака" есть игра. Когда команда будет играть красиво, тогда и результат появится. Абсолютно не переживаю за поражение. "Спартак" прогрессирует от игры к игре. Так что в руководстве "Спартака" и всем её уважаемым ветеранам нужно понять одну вещь если вы выбрали тренера для команды, так дайте ему срок добиться нужного результата, а не так чтобы каждый день его прессовать и спрашивать о том когда его уволят, потому что он плохой тренер. Удачи
И этого результата у Спартака нет. А откуда ему взяться при такой нестабильности в руководстве?
Лебедь, рак и щука ©
И этого результата у Спартака нет. А откуда ему взяться при такой нестабильности в руководстве?
Лебедь, рак и щука ©