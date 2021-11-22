Мерсон считает, что Роналду — причина неудач Сульшера в этом сезоне

Бывший футболист сборной Англии , который сейчас работает экспертом издания SkySports, считает, что подписание является одним из главных факторов неудачных результатов «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

Мне жаль Оле-Гуннара Сульшера. У него был план на начало сезона, в прошлом сезоне он финишировал вторым. Он долгое время хотел подписать Джейдона Санчо, он получил его и продлил контракт с Эдинсоном Кавани. Вы могли видеть его план: Кавани играет в каждом втором матче, у него есть Санчо на одном фланге, Маркус Рэшфорд — на другом, а также Мэйсон Гринвуд. У Сульшера был темп, сила, энергия, молодость, навыки и много другого.

Затем, незадолго до начала сезона, ему покупают Роналду. Я думаю, это разрушило все его планы. С первого дня после прихода Роналду «Манчестер Юнайтед» не был лучшей командой. С Криштиану впереди у МЮ больше нет оружия для контратаки, а Бруну Фернандеш, который был их лучшим игроком в прошлом сезоне, в этом сезоне блеклая тень себя.

Для Сульшера всё пошло как снежный ком. У него был план, и ситуация с Роналду разрушила этот план. «Манчестер Юнайтед» решил купить Криштиану только потому, что слухи связывали его с переходом в «Манчестер Сити». Руководство МЮ не звонило «Ювентусу», чтобы узнать о доступности Роналду, потому что он является недостающим звеном для победы команды в Премьер-Лиге. Абсолютно нет! В «Манчестер Юнайтед» подумали: «Мы не можем позволить ему уйти в „Манчестер Сити“. И так плохо, что они каждый год финишируют выше нас!»

Болельщики любят Роналду, он король. Не поймите меня неправильно, он был одним из лучших игроков в мире, но это ахиллесова пята «Манчестер Юнайтед». Этот парень — легенда, с рекордами, которые он поставил, но уже не сегодня. Это нормально, когда люди говорят: «Он сделал своё дело, он забил голы». Но чтобы выиграть трофеи, «Манчестер Юнайтед» нужно играть как команда, а не иметь кого-то, кто стоит впереди и забивает мяч в сетку 20 раз за сезон. Им нужен командный футбол.