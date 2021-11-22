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Мерсон считает, что Роналду — причина неудач Сульшера в этом сезоне

вчера, 19:04

Бывший футболист сборной Англии Пол Мерсон, который сейчас работает экспертом издания SkySports, считает, что подписание Криштиану Роналду является одним из главных факторов неудачных результатов «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

Мне жаль Оле-Гуннара Сульшера. У него был план на начало сезона, в прошлом сезоне он финишировал вторым. Он долгое время хотел подписать Джейдона Санчо, он получил его и продлил контракт с Эдинсоном Кавани. Вы могли видеть его план: Кавани играет в каждом втором матче, у него есть Санчо на одном фланге, Маркус Рэшфорд — на другом, а также Мэйсон Гринвуд. У Сульшера был темп, сила, энергия, молодость, навыки и много другого.

Затем, незадолго до начала сезона, ему покупают Роналду. Я думаю, это разрушило все его планы. С первого дня после прихода Роналду «Манчестер Юнайтед» не был лучшей командой. С Криштиану впереди у МЮ больше нет оружия для контратаки, а Бруну Фернандеш, который был их лучшим игроком в прошлом сезоне, в этом сезоне блеклая тень себя.

Для Сульшера всё пошло как снежный ком. У него был план, и ситуация с Роналду разрушила этот план. «Манчестер Юнайтед» решил купить Криштиану только потому, что слухи связывали его с переходом в «Манчестер Сити». Руководство МЮ не звонило «Ювентусу», чтобы узнать о доступности Роналду, потому что он является недостающим звеном для победы команды в Премьер-Лиге. Абсолютно нет! В «Манчестер Юнайтед» подумали: «Мы не можем позволить ему уйти в „Манчестер Сити“. И так плохо, что они каждый год финишируют выше нас!»

Болельщики любят Роналду, он король. Не поймите меня неправильно, он был одним из лучших игроков в мире, но это ахиллесова пята «Манчестер Юнайтед». Этот парень — легенда, с рекордами, которые он поставил, но уже не сегодня. Это нормально, когда люди говорят: «Он сделал своё дело, он забил голы». Но чтобы выиграть трофеи, «Манчестер Юнайтед» нужно играть как команда, а не иметь кого-то, кто стоит впереди и забивает мяч в сетку 20 раз за сезон. Им нужен командный футбол.

Статистика показывает, что без Роналду в составе в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» забивает больше голов (2.0 против 1.5), пропускает меньше мячей (0.8 против 2.3), имеет лучший показатель побед (50% против 37.5%), а также зарабатывает больше очков за игру в среднем (2.0 против 1.1).

Мерсон считает, что Роналду — причина неудач Сульшера в этом сезоне

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 07:09
После Фергюсона МЮ так и шарахается, кто ни ни был у руля 🧐
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 22:38
Роналду в нападении и делает камбэки,и виноват что команда пропускает)))))))))))))))))))))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:33
Посмотрим как теперь шхуна будет без рыбака...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:18
Сульшер ничего не показал за всё время руководства командой. А виноват португалец)))
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 21:43
0 трофеев у МЮ при сульшере,о какой команде идет речь)))))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Grouch (раскрыть)
вчера в 20:59
Да не нужен он был Гвардиоле. Это своеобразный ход, интересуются специально в прессе, пускают пыль в глаза МЮ. Прекрасно понимают, что подпишут с большой долей вероятности, а в случае перехода это минус один конкурент, потому что он убивает командный футбол 😂
Нашарлатанил Пеп на МЮ.
Zhgoon
Zhgoon ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 20:56
Серия была когда только пришел, команда на радостях от ухода Моура выдала праздник, а финал ЛЕ это точно не повод для гордости у команды масштаба МЮ.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:53
Вот каждый здравомыслящий понимает и говорит о командной игре, а с этим любителем статы нет командной игры, вот от чего все эти беды. В Ювентусе тоже самое было. Свои 20 голов он забьёт, но в целом он балластом стал. Вот и сборная встряла с ним.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:42
FERIS
FERIS
вчера в 20:40
Ну да давайте опять всех собак на Рона вешайте хейтеры упоротые)
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Евгений Стренадко (раскрыть)
вчера в 20:26
ну микроклимат важная штука, а когда тот же Сарри говорил, что их главная цель - помочь Роналду выиграть Золотой мяч, это явно не вдохновляло команду
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:13
Провал М.Ю виноват первый очередь Погба, он ведёт себя как Балотели . Потом Марсял Решфорд не забывает голы не создают момент. Данный момент только Роналду тащить команду
juvenale
juvenale ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 19:55
сульшер был вторым в апл и играл в финале ле...и серия без поражений была
Murod Kenjaev
Murod Kenjaev
вчера в 19:54
Думаю это неправда. Напремер Решворд уже сколько лет играет и не забивает болше 15 в сезон. Марсиал тоже. Они обо распиаренные все. Левандовский, Роналду, месси, Ибра, Холланд, Салах .... вот они настоящие бомбардири. Вы неувидите искру в играх Решворда, марсиала и Гринвуда все они средники. Их уровень максимум Евертон
juvenale
juvenale
вчера в 19:54
аллегри, сарри, пирло, сульшер....тренеры виноваты
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:50
Роналду теперь всегда виноват виноват что ушёл из Реала виноват что при нём Бензема мало забивал виноват что Ювентус всё проср...л теперь виноват в МЮ может уйти ему в РПЛ чтобы он был виноват что наш чемпионат самый слабый в Европе как самый не эффективный тратим денег немерено а выхлоп в трубу или в чьи то карманы
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 19:47
Перхоть свалилась ,как снег на голову Рыбаку.
112910415
112910415
вчера в 19:47
Мерсон не одинок в этом мнении, мягко говоря !
Grouch
Grouch
вчера в 19:38
Если Роналду причина неудач МЮ, то зачем его брали? Пусть бы в МанСити с ним мучились!
Elliada
Elliada
вчера в 19:26
Статистика показывает, что без Роналду команда играет лучше и добывает больше очков. Без него, как минимум на 4-ом месте могли бы быть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:24
Давно говорю, что Рон тянет одеяло на себя во всех клубах. Выбипает тренера под себя, пробивает пенальти и штрафные (причём последние в последнее время только портил). Но он скорее всего свалит с МЮ, они же ж в ЛЧ могут не попасть....
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:24
у рыбачка времени было достаточно, конечно Нырялду привносит некоторую смуту в любую команду, любая команда потеряет коллективизм частично, но рыбачок и до него не справлялся
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:24
Да ладно, Сульшер провел 3 сезона. Ноль трофеев, ноль раскрытых звезд, мало того того же ван де Бека законсервировал, хотя последний матч показал весь его потенциал. ЛЕ мог выиграть хотя бы, но продул команде стоимостью в десять раз меньше своей. Игры лиги через скрип на индивидуальном опыте и ценнике игроков вытаскивал. Три года у него не было плана, а тут вдруг появился. Не было у него ни плана, ни видения. Даже если Рон виноват, то где оборона, где прессинг, где контроль мяча и ситуации? Против того же «Уотфорда» ни защиты, ни опеки. Как по маслу забегают с мячом аж до вратарской площадки. Причем тут Роналдо, у него же работа далеко впереди, которую он выполнял, кстати. А МЮ и до Рона не прессинговал никогда высоко, чтобы обвинять его в лени при разрушении билдапов соперников.
particular
particular
вчера в 19:23
Некоторым болельщикам Юве тоже есть, что сказать по схожему поводу...
Elliada
Elliada
вчера в 19:23
Ждем ответа на это заявление от сестры Роналду
Евгений Стренадко
Евгений Стренадко ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:18
а кого это волнует???довольны они или нет
BENFICA
BENFICA
вчера в 19:18
Рон все карты спутал своим переходом в МЮ!
протон
протон
вчера в 19:12
Если Сульшер такой гениальный тактик, была налажена командная игра, то почему сами болельщики призывали к его отставки минимум дважды в сезоне – когда не вышел из группы ЛЧ и когда проиграл финал ЛЕ?
Можно подумать МЮ Сульшера до прихода Роналду выигрывали титулы и забивали по 100 мячей за сезон
youtomee
youtomee
вчера в 19:11, ред.
Если у Сульшера был план, то нужно было его отстаивать и убедить руководство, что Роналду им не нужен, что у нас ставка на командную игру, таких-то игроков, будем развивать вот это и вот это, Роналду нам только помешает. Если он этого не сделал, то это тоже его проблема. Если он не может донести свою позицию, то он все равно не нужен в командах такого уровня.

А вообще что это мистический план, который у него появился впервые за 3 года его присутствия в МЮ?) 3 года никаких планов у него не было, а тут вдруг ему все нарушили и поломали)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:09
Все правильно говорит, из-за Роналду страдают все в клубе. те же Санчо, Марсьяль, Гринвуд, Кавани.... навряд ли довольны положением своим
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