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Хави — о матче с «Бенфикой»: «Мы победим. Почему я должен думать иначе?»

вчера, 18:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

Я предвижу победу. Почему я должен думать иначе?

«Бенфика» — отличная команда. Я очень восхищаюсь и уважаю Жорже Жезуша. Он отличный тренер. Мы будем играть против команды с отличными центральными защитниками, очень сильными футболистами в линии атаки и талантливыми полузащитниками. Нас ждёт сложный матч. Мы будем планировать игру так, чтобы выиграть.

Почему завтрашний матч — это финал? Очень просто: мы проиграли «Баварии» и «Бенфике». Сценарий прост, мы должны выиграть одну из двух оставшихся игр. Я предпочитаю мыслить позитивно и думать, что мы наберём три очка, показав хорошую игру.

Что будет, если «Барселона» проиграет завтра? Я дам вам ответ, когда это произойдет, но этого ещё не произошло. Я пытаюсь донести до команды, что мы должны победить. Если я буду говорить о поражении сейчас, это будет негативный сигнал для игроков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:41
только так и никак иначе !
Кыш Мыш
Кыш Мыш ответ Евгений Стренадко (раскрыть)
вчера в 21:36
М-да...А ну,ещё раз,таки кто победил?..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:03
Смелое заявление,но так и надо вселить дух победы в команду.
Евгений Стренадко
Евгений Стренадко
вчера в 19:23
ага,ты уже победил в 1 туре 0-3)))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:11
Всё правильно сказал.
alexgurzan
alexgurzan
вчера в 18:56
Количество очков с создания команды до текущего момента сходится с общей суммой. Т.е. и должно быть 188,
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:55
Правильный настрой. Удачи Барсе!
BENFICA
BENFICA
вчера в 18:54
Завтра всё увидим своими глазами.
Cat01
Cat01
вчера в 18:47
Мысли верные
sbk
sbk
вчера в 18:46
На начало вчерашнего дня было 176. За день-17.
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 18:46
Правильно, заряжает уверенностью! Главное - не переборщить. Удачи Хави!
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