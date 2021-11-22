Хави — о матче с «Бенфикой»: «Мы победим. Почему я должен думать иначе?»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

Я предвижу победу. Почему я должен думать иначе?

«Бенфика» — отличная команда. Я очень восхищаюсь и уважаю Жорже Жезуша. Он отличный тренер. Мы будем играть против команды с отличными центральными защитниками, очень сильными футболистами в линии атаки и талантливыми полузащитниками. Нас ждёт сложный матч. Мы будем планировать игру так, чтобы выиграть.

Почему завтрашний матч — это финал? Очень просто: мы проиграли «Баварии» и «Бенфике». Сценарий прост, мы должны выиграть одну из двух оставшихся игр. Я предпочитаю мыслить позитивно и думать, что мы наберём три очка, показав хорошую игру.

Что будет, если «Барселона» проиграет завтра? Я дам вам ответ, когда это произойдет, но этого ещё не произошло. Я пытаюсь донести до команды, что мы должны победить. Если я буду говорить о поражении сейчас, это будет негативный сигнал для игроков.