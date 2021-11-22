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Игрок «Мальме»: «Будем делать всё возможное, чтобы победить „Зенит“»

вчера, 21:54
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Полузащитник «Мальме» Сёрен Риекс поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

У нас есть план на игру, надеемся на поддержку болельщиков. Естественно, матч будет сложным, но мы надеемся на положительный исход. Игра будет такой же сложной, как и все остальные в Лиге чемпионов, «Зенит» — очень сильная команда, мы постараемся сделать всё возможное. Нам нужно стараться не бояться играть, хорошо сыграть в обороне, потому что у «Зенита» хорошие нападающие.

Чтобы выиграть матч, нужно обязательно забить. Мы чувствуем себя в домашних играх довольно уверенно, что показали в матче с «Челси». В том матче мы бились командой, были как одно целое, связки между защитой, полузащитой и нападением работали хорошо, это мы хотим взять к игре с «Зенитом». Будем делать всё возможное, чтобы победить завтра.

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Риекс Сёрен
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:03
ничьей добьются
ДСА
ДСА
сегодня в 05:36
Азмуна не будет, шансы растут.
Roman73
Roman73
вчера в 23:27
в 1979 ом Мальмё был силён , играл в финале Кубка Чемпионов, Зенит так высоко никогда не взлетал...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:49
Им победа не нужна
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:32
Похоже, Сёрену выдали затертую до дыр распечатку "мнения", где в пробелы карандашом вписали названия новых команд. Можно зачитывать перед любым матчем.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:02
Два два будет.
санек002
санек002
вчера в 22:01
ЗЕНИТ ДОЛЖЕН ВЫИГРЫВАТЬ!
drug01
drug01
вчера в 21:58
Ждём победы
Cat01
Cat01
вчера в 21:58
Будем смотреть что будет
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:56
Посмотрим на ваше возможное....
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