Игрок «Мальме»: «Будем делать всё возможное, чтобы победить „Зенит“»

Полузащитник «Мальме» поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

У нас есть план на игру, надеемся на поддержку болельщиков. Естественно, матч будет сложным, но мы надеемся на положительный исход. Игра будет такой же сложной, как и все остальные в Лиге чемпионов, «Зенит» — очень сильная команда, мы постараемся сделать всё возможное. Нам нужно стараться не бояться играть, хорошо сыграть в обороне, потому что у «Зенита» хорошие нападающие.

Чтобы выиграть матч, нужно обязательно забить. Мы чувствуем себя в домашних играх довольно уверенно, что показали в матче с «Челси». В том матче мы бились командой, были как одно целое, связки между защитой, полузащитой и нападением работали хорошо, это мы хотим взять к игре с «Зенитом». Будем делать всё возможное, чтобы победить завтра.