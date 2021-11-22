Глеб: «Хави — настоящий учёный, только в бутсах и с мячом»

Бывший футболист «Барселоны» оценил перспективы Хави на должности главного тренера каталонского клуба.

Хави — гениальнейший футболист. Он настоящий учёный, только в бутсах и с мячом. Уверен, что как тренер он тоже себя проявит и добьётся результата. В любом случае, хуже чем есть, уже не будет.

Сейчас у Хави полностью развязаны руки и можно строить команду, подбирать нужных игроков. Хави в «Барсе» все знают, любят и уважают. Ему будет гораздо проще, чем Куману. Хави был мозгом той «Барселоны», в которой я играл. Все говорили Месси-Месси… Месси, конечно, гений, но что творил Хави на своей позиции… Это было чудо, поверьте. Он просто видел всё поле, вёл игру. А в раздевалке — это душа компании, с большим чувством юмора: и подколоть, и пошутить, и атмосферу создать. Он всегда подходил, пытался подбодрить, пошутить как-то. В том числе благодаря ему я быстро влился в коллектив.

У него уже тогда были задатки тренера? Сто процентов. Он настолько видел игру, чувствовал, подсказывал какие позиции занимать, какие движения делать, как выжидать. У него это с рождения, мне кажется.