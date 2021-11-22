Тренер «Мальме»: «Дзюба — это звезда, шикарный футболист»

Главный тренер «Мальме» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

В прошлом матче с «Зенитом» мы хорошо показали себя в защите, особенно в первом тайме, шансов было довольно много. Постараемся показать это в предстоящей игре. У всех команд есть сильные и слабые стороны, мы знаем их у «Зенита», постараемся это использовать.

Как важно исторически для «Мальме» занять третье место в группе? Мы боремся за третье место, мы верим в это. У нас есть амбиции и команда. Мы надеемся, что мы это сделаем, это наша цель.

Дзюба — это звезда, он забил три гола в недавней игре, шикарный футболист. Но есть и другие футболисты. Увидим, будет ли он играть завтра с первых минут.