ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Тренер «Мальме»: «Дзюба — это звезда, шикарный футболист»

вчера, 21:31
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

В прошлом матче с «Зенитом» мы хорошо показали себя в защите, особенно в первом тайме, шансов было довольно много. Постараемся показать это в предстоящей игре. У всех команд есть сильные и слабые стороны, мы знаем их у «Зенита», постараемся это использовать.

Как важно исторически для «Мальме» занять третье место в группе? Мы боремся за третье место, мы верим в это. У нас есть амбиции и команда. Мы надеемся, что мы это сделаем, это наша цель.

Дзюба — это звезда, он забил три гола в недавней игре, шикарный футболист. Но есть и другие футболисты. Увидим, будет ли он играть завтра с первых минут.

Все новости
Петржела: «Думаю, „Зенит“ сегодня проиграет „Мальме“»
Сегодня, 20:34 Комментарии5
Джон Терри похвалил Кьеллини за фол на Сака в финале Евро
Сегодня, 15:46 Комментарии5
Месси поддержал Кумана после увольнения из «Барселоны»
Сегодня, 12:48 Комментарии17
Это'О: «Месси — лучший игрок в истории футбола»
Вчера, 23:43 Комментарии15
Де Лигт: «Мечтаю выиграть с „Ювентусом“ Лигу чемпионов» 
Вчера, 23:12 Комментарии15
Дрогба: «Если Салах продолжит так играть, то побьет все мои рекорды»
Вчера, 23:02 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
mag157
mag157
сегодня в 16:55
Завидуйте молча...
mag157
mag157 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 16:54
спартак 71
локо6-1
д-мо4-1
цска4-0
и это не весь список кого......Зенит!!!
А вам -слабо?!?
Константин Белых
Константин Белых ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 10:11
Это пять баллов!!!
112910415
112910415
сегодня в 05:41
покупайте его, будет вам счастье !
particular
particular
вчера в 22:34, ред.
Даже у датчанина может быть извращённое представление слова "шикарный"...
Тогда не лишним будет упомянуть роскошного Оздоева, изящного Ловрена и элегантного Караваева :)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:28
У этого льва остроты клыков и силы челюстей только на "Нижний" и "Тамбов" хватает. В Швеции как бы сам на клык не принял.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 22:14
Это он еще не видел ролик,где дзюба рукоблудил
Сантус
Сантус
вчера в 22:10
Тут он прав.Я бы даже уточнил-видеозвезда..
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:46
Лион Месси - это звезда
Артем Дзюба просто пи@да.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:44, ред.
Скоро всё сами поймёте. Приедет завтра и Дзюбанёт вас пару раз !!!)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:43
Пригласите,пригласите,пригласите Дзюбу станцевать.
Futurista
Futurista
вчера в 21:38
Дзюба - звезда ютуба...
протон
протон
вчера в 21:34
Удачи Зениту в игре с Мальме! Верю, что пройдете их и займете 3 место в группе.
протон
протон
вчера в 21:33
Дзюбу нельзя со старта ставить.У Мальмё высокая линия обороны,дома они пойдут в атаку,надо их на этом ловить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:32
Та ещё звезда,звездище!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100