Петржела: «„Мальме“ является фаворитом в матче с „Зенитом“».

Бывший главный тренер «Зенита» порассуждал о предстоящем матче питерцев с «Мальме».

«Мальме» дома играет очень хорошо, сильная команда, поэтому «Зенит» ждет тяжелая игра. Я думаю, что встреча завершится вничью, но команда сможет гарантировать себе участие в еврокубках весной.

«Мальме» играет дома, команда подойдет по-другому к этой игре, не как в Санкт-Петербурге, поэтому можно говорить и о победе «Мальме». Там играть очень тяжело.

Думаю, можно сказать, что «Мальме» является фаворитом в этой игре. Они не выиграли еще ни одного матча в Лиге чемпионов, поэтому будет возможность. Я думаю, что «Зенит» является второй слабой командой в группе, потому что «Ювентус» и «Челси» сильны.