Петржела: «„Мальме“ является фаворитом в матче с „Зенитом“».

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о предстоящем матче питерцев с «Мальме».
«Мальме» дома играет очень хорошо, сильная команда, поэтому «Зенит» ждет тяжелая игра. Я думаю, что встреча завершится вничью, но команда сможет гарантировать себе участие в еврокубках весной.
«Мальме» играет дома, команда подойдет по-другому к этой игре, не как в Санкт-Петербурге, поэтому можно говорить и о победе «Мальме». Там играть очень тяжело.
Думаю, можно сказать, что «Мальме» является фаворитом в этой игре. Они не выиграли еще ни одного матча в Лиге чемпионов, поэтому будет возможность. Я думаю, что «Зенит» является второй слабой командой в группе, потому что «Ювентус» и «Челси» сильны.
Очень даже спорно всё это . И даже не соответствует действительности. Нужно просто заглянуть в турнирную таблицу, как всё становится на свои места . В четырёх играх Мальмё ни просто не выиграли ни одного матча, но даже не забили ни одного мяча , при этом пропустили аж двенадцать. И как эта команда с такими показателями может считаться фаворитом в матче против Зенита, который разгромил Мальмё играя у себя дома со счётом 4:0 . Может быть конечно команда хозяев и постарается сыграть у себя дома в присутствии своих болельщиков более агрессивно и сможет даже забить первый гол в турнире, но ничего большего создать не сможет.
Тем более что за Зенит сегодня будет играть как говорит Кавазашвили: «Дзюба сейчас лучший нападающий в стране» . А это очень серьёзно !!!
Так что думаю в сегодняшнем противостоянии Победа будет за нами. Зенит как Дзюбанёт сегодня, что мало не покажется !!! Зениту Удачи !!! Всем Добра !!!
Очень даже спорно всё это . И даже не соответствует действительности. Нужно просто заглянуть в турнирную таблицу, как всё становится на свои места . В четырёх играх Мальмё ни просто не выиграли ни одного матча, но даже не забили ни одного мяча , при этом пропустили аж двенадцать. И как эта команда с такими показателями может считаться фаворитом в матче против Зенита, который разгромил Мальмё играя у себя дома со счётом 4:0 . Может быть конечно команда хозяев и постарается сыграть у себя дома в присутствии своих болельщиков более агрессивно и сможет даже забить первый гол в турнире, но ничего большего создать не сможет.
Тем более что за Зенит сегодня будет играть как говорит Кавазашвили: «Дзюба сейчас лучший нападающий в стране» . А это очень серьёзно !!!
Так что думаю в сегодняшнем противостоянии Победа будет за нами. Зенит как Дзюбанёт сегодня, что мало не покажется !!! Зениту Удачи !!! Всем Добра !!!