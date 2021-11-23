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Петржела: «„Мальме“ является фаворитом в матче с „Зенитом“»

вчера, 11:17
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о предстоящем матче питерцев с «Мальме».

«Мальме» дома играет очень хорошо, сильная команда, поэтому «Зенит» ждет тяжелая игра. Я думаю, что встреча завершится вничью, но команда сможет гарантировать себе участие в еврокубках весной.

«Мальме» играет дома, команда подойдет по-другому к этой игре, не как в Санкт-Петербурге, поэтому можно говорить и о победе «Мальме». Там играть очень тяжело.

Думаю, можно сказать, что «Мальме» является фаворитом в этой игре. Они не выиграли еще ни одного матча в Лиге чемпионов, поэтому будет возможность. Я думаю, что «Зенит» является второй слабой командой в группе, потому что «Ювентус» и «Челси» сильны.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:02
странно, но пан Властимил оказался полностью прав !
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:34
Мальмё фаворит? Шведы растеряли половину состава из-за травм и не забили ни одного мяча в четырех матчах.
Если не обыгрывать такой Мальмё то о чем вообще можно говорить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:51
Он прав, и Мальмё не проиграет как минимум. Обосновывать наше с Петржелой мнение можно долго, но нЕ к чему.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:28
С этим можно поспорить...
ДСА
ДСА
вчера в 13:26
Одного Азмуна нет и сразу Мальмё фаворит?
makkie
makkie
вчера в 13:05
Зениту достаточно сыграть вничью и 3-е место в группе обеспечено.
Но для очков страны в рейтинге УЕФА всё же лучше побеждать.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:57
Не соглашусь...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:48
Пургу гонит Власта 😁
112910415
112910415
вчера в 12:40
ну, предостережение лишним не бывает !
протон
протон
вчера в 12:23
Власта правильно говорит, надо к этой игре отнестись как можно серьёзно, избежав недооценки после первой игры.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:21
Вот предатель! Хотя я тоже думаю,что лучший исход матча 2-2.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 11:58
Ещё до начала турнира все знали кто есть кто в этой группе. Петржела как ребёнок.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:56
Думаю, что даже среди ярых фанатов нашего чемпиона не осталось болельщиков, питающих иллюзии по поводу выхода их любимцев в 1/8 Лиги Чемпионов, но продолжение участия в весенних матчах в Еврокубках подопечным Семака вполне реально. Уже в сегодняшнем противостоянии со шведами питерцам достаточно не проиграть, чтобы окончательно решить эту задачу, а победа так вообще позволила бы Семаку наконец-то одержать первую выездную победу со своими подопечными в ЛЧ. К тому же было бы неплохо заработать дополнительные зачётные очки в таблицу УЕФА, которые мы катастрофически теряем в последние годы. Даже с учётом отсутствия в заявке лидера атак Азмуна, у нашей команды есть кому забивать, трио бразильцев и Дзюба в полном порядке, в опрной зоне за Барриоса можно быть спокойным и в обороне тоже боле менее ОК. Ну а вратарская позиция никогда не была сильной стороной в команде из северной столицы, Бог даст, всё обойдётся. Так что не считаю хозяев явными фаворитами, удачи сегодня нашим и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:55
Я думаю что Зенит фаворит, даже играя в гостях!
ОПС
ОПС
вчера в 11:44
А мы надеемся на противоположный исход.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:44
Не думаю, что зенит потеряет очки если даже нет Азмуна.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:38
На этот раз Петржела ошибается.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:32
Петржела: «„Мальме“ является фаворитом в матче с „Зенитом“».
Очень даже спорно всё это . И даже не соответствует действительности. Нужно просто заглянуть в турнирную таблицу, как всё становится на свои места . В четырёх играх Мальмё ни просто не выиграли ни одного матча, но даже не забили ни одного мяча , при этом пропустили аж двенадцать. И как эта команда с такими показателями может считаться фаворитом в матче против Зенита, который разгромил Мальмё играя у себя дома со счётом 4:0 . Может быть конечно команда хозяев и постарается сыграть у себя дома в присутствии своих болельщиков более агрессивно и сможет даже забить первый гол в турнире, но ничего большего создать не сможет.
Тем более что за Зенит сегодня будет играть как говорит Кавазашвили: «Дзюба сейчас лучший нападающий в стране» . А это очень серьёзно !!!
Так что думаю в сегодняшнем противостоянии Победа будет за нами. Зенит как Дзюбанёт сегодня, что мало не покажется !!! Зениту Удачи !!! Всем Добра !!!
shlomo
shlomo
вчера в 11:31
Ну тут двояко.... все может случиться...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:17
О да - как же.
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