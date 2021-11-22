В каждом из последних пяти сезонов тренер Роналду покидал свою должность

Вчера «Манчестер Юнайтед» официально объявил об отставке Оле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера клуба.
Таким образом, в каждом из последних пяти сезонов тренер Криштиану Роналду покидал свой пост:
2017/18 — Зинедин Зидан принял решение не продлевать контракт с «Реалом»
2018/19 — Массимилиано Аллегри не продлил соглашение с «Ювентусом»
2019/20 — Маурицио Сарри был уволен из «Ювентуса»
2020/21 — Андреа Пирло отправлен в отставку с должности тренера «Ювентуса»
2021/22 — Оле-Гуннар Сульшер уволен из «Манчестер Юнайтед»
А Зидан и Аллегри просто устали. Аллегри бы, кстати, с его тактикой такой игрок бы и не помешал сейчас, который сам вытаскивает откуда-нибудь один-два гола на опыте, а затем вся команда тянет кота за хвост до конца и побеждает 1-0. Выпустил на старте, тот забил, заменил и жуй жевачку 60 минут.
А Зидан и Аллегри просто устали. Аллегри бы, кстати, с его тактикой такой игрок бы и не помешал сейчас, который сам вытаскивает откуда-нибудь один-два гола на опыте, а затем вся команда тянет кота за хвост до конца и побеждает 1-0. Выпустил на старте, тот забил, заменил и жуй жевачку 60 минут.