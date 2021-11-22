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В каждом из последних пяти сезонов тренер Роналду покидал свою должность

вчера, 20:08

Вчера «Манчестер Юнайтед» официально объявил об отставке Оле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера клуба.

Таким образом, в каждом из последних пяти сезонов тренер Криштиану Роналду покидал свой пост:

2017/18 — Зинедин Зидан принял решение не продлевать контракт с «Реалом»

2018/19 — Массимилиано Аллегри не продлил соглашение с «Ювентусом»

2019/20 — Маурицио Сарри был уволен из «Ювентуса»

2020/21 — Андреа Пирло отправлен в отставку с должности тренера «Ювентуса»

2021/22 — Оле-Гуннар Сульшер уволен из «Манчестер Юнайтед»

В каждом из последних пяти сезонов тренер Роналду покидал свою должность

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 19:47
играли с Лестером, проиграли 2-4,но то да ладно,НО где хотя бы Гол престижа от Роналду? А вот какой то Рюдигер смог забить. Ливерпуль - игроки Брентфорда забили трижды, МЮ- Ноль с Роналду.Но хоть Шпорам один голешник отгрузил - может получит за это ЗМ.Дальше - МС(куда ъхотел перейти) - ни одного.хотя бы со злости мог упаковать?1 Но уж Уотфорду - ну можно хоть один забить?! Забьёт лавочник из голландии,которого и толком уже никто не знает.Может Роналду в Турине принял подстриг в монашество и дал обет молчания? Без КР7,Сульшер подобные команды,щёлкал как семечки. Да,может тренер и не совсем соотвествует требованиям МЮ,но прошлый сезон стартовали на 10-14 местах и на финише где оказались - математики,прозреваем...А Бруно вообще рассеялся в тени Мячиста.
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 14:00
Эту абсолютно провокационное мнение , если сказать не хуже !!!
Давайте по-порядку .
1. Зидан возглавил Реал , когда у Роналду был уже Кубок ЛЧ в составе команды.
С португальцем в составе Зидан выиграл 3(три!!!) ЛЧ подряд ! Как только Роналду ушел из Королевского клуба Реал не выиграл ничего , даже с возвращением Зидана. Вывод напрашивается однозначный.
2. Роналду пришел в Ювентус и в первом же сезоне наколотил более 30 голов. И это в Италии , где проповедуется глубокая оборона. В ЛЧ он совершил невероятный подвиг (камбег)- хет-трик во втором матче с Атлетико , показав обратный жест Симеоне ! Оба мяча в ворота Аякса забил именно Роналду , что не помогло команде пройти дальше . После этого Аллегри, не дождавшись от руководства усиления команды для следующего сезона , ушел .
3. И пришел недотренер -Сарри , приведя с собой далеко не первой свежести игроков Игуаина и Ремзи . Он стал ломать Ювентус через колено , подстраивая её под себя . Команда деградировала на глазах у всего мира . Это видели все , кроме руководства клуба. И только после того , как в команде стал назревать бунт, его уволили . Все ждали , что в команду придет топ -тренер , однако к изумлению фанатов Ювентуса , да и не только , назначен был абсолютно "зеленый" Пирло.
4. Пирло пришел в команду для того, чтобы разгрести кучу де..ма , оставленную Сарри. От него не стоило ждать прорыва . Сезон был провален и Пирло уволили.
За три сезона в Италии в 113 матчах Криштиану забил 101 мяч !!! Вдумайтесь !!!
5. Сульшер . А разве не видно было , что Сульшер не тот тренер , который должен возглавлять легендарный Манчестер Юнайтед !? При таком наборе звезд , команды не было от сова СОВСЕМ ! Приход Роналду лишь придал ускорение процессу замены норвежца на топ-тренера , который объединит команду и даст новый импульс. А Роналду не придется постоянно исправлять на поле тренерские косяки .
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 11:15
Просто Роналду большой эгоист на поле, поэтому страдает командная игра, соответственно и результат, тренера с ним не справляются
112910415
112910415
сегодня в 09:02
нет-нет, это всё - чистая случайность, совпадение
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Zhgoon (раскрыть)
сегодня в 07:22
ну так для Аллегри Рон и подходит, забил гол и жуй жвачку,а вот в АПЛе ещё забить надо и не пропустить тройку.Так что для Сульшера всё намного сложнее.
Вот бы этих тренеров поменять местами.посмотреть кто на что способен.
Землянин
Землянин
сегодня в 07:03
Сейчас тренеры чаще игроков меняют. Легче тренера уволить, чем всю команду по новой собирать под тренера
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:56
Совпадение? Не думаю...
pendulum47
pendulum47
сегодня в 02:18
Пирло свою карьеру таким назначением чуть подпортил еще не его уровень
Сульшер и до Роналду был на волоске
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:50
Что-то я сомневаюсь, что Пирло, Сульшер и Сарри сохранили бы свои позиции без Рона. Может еще больше встряли бы.
А Зидан и Аллегри просто устали. Аллегри бы, кстати, с его тактикой такой игрок бы и не помешал сейчас, который сам вытаскивает откуда-нибудь один-два гола на опыте, а затем вся команда тянет кота за хвост до конца и побеждает 1-0. Выпустил на старте, тот забил, заменил и жуй жевачку 60 минут.
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 22:49
Ювентус настолько слаб,что один игрок может сделать его середняком😂 Бедняги)))))
juvenale
juvenale ответ FERIS (раскрыть)
вчера в 22:40
уже всем понятно,что после Реала ,Роналду развалил все команды,все это видят и теперь крепкий мю,котрорый был вторым в апл и играл в финале ле с его приходом разваливается на глазах....вся командная игра пропала,так же было и в Ювентусе
alexgurzan
alexgurzan ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 22:34
.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:27
Роналду - чёрная метка.
FERIS
FERIS ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 22:13
Особенно Пирло и Сульшер с Сарри просто боги и гении тренерского цеха,самому не смешно?
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 21:43
При месси сменилось 4-5 тренеров барсы)))))))
протон
протон
вчера в 21:42
Если ваш тренер еще не физрук, тогда я иду к Вам!
К. Роналду
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 21:40
Не 5 из 5, а 4 из 4, Зидан уходил вместе с Роналду. Из 4 топ-тренер только Макс, курильщик весьма сер, а Пирло и рыбак даже не тренеры. Особенно учитывая, что в среднем тренеры работают год-два.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:30
Не уверен, что Сульшер и Пирло тренера...
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:16
Да ладно, хотите сказать Сарри, Пирло и Сульшер гении тренерского цеха. Очень слабые и посредственные, на то что они ставили без слез взглянуть невозможно было.. Зидан ушёл одновременно с Роналду потому что понял, что команда уже не та, да и если честно как тактик он ужасен, это я как болельщик Реала вам скажу, в последнем сезоне смотреть на бесконечные навесы невозможно было. Насчёт Аллегри ничего сказать не могу.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:15
Кислотный игрок.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:06
Его присутствие идёт во вред команде, а как известно за результат отвечает тренер.
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 21:00
Особенно с Зиданом, Сарри, Пирло и Сульшером смешно))
Зидан 3 лч выиграл с КР, а у остальных просто в целом не получалось в клубе сразу.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:54
Это злой рок тренерского цеха. Роналду очень силён индивидуально, но разваливает командный дух и игру, пытается подмять всё и вся под себя, а вследствие этого и не очень хорошие отношения с окружающими.
juvenale
juvenale
вчера в 20:53
конечно виноваты тренеры))а это просто совпадение))))
FERIS
FERIS
вчера в 20:41
Роналду их лично увольнял)
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:36
Трофеи говорят об обратном.
Pervomaez
Pervomaez
вчера в 20:26
Сульшера надо было убрать ещё год назад, видно что он не тянет такой клуб, а теперь всех собак на роналду он то причём что защита проходной двор
alexgurzan
alexgurzan ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
А телефон смотрите на сайте сдека, я не справочная.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:22
Совпадение? Не думаю.
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:22
но ведь он такой атлет и суперпрофессионал, а как тащит против Люксембурга!
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