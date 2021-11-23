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Ордец продлил контракт с «Динамо»

вчера, 12:15

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником Иваном Ордецом.

Новый договор рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:08
и это логично
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 17:29
Она самая)
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:05
А что за позиция новая у Морозова? Не опорная зона случайно?
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 15:32, ред.
Слежу, из-за него Урал и смотрю всё время.
Впечатление двойственное- из дела он там вроде и не выпадает, но до серьёзной роли далеко, конечно, при его позиции. И леговское место занимать под него не надо, так что на следующий сезон опять в аренду его стоили бы.

А насчёт Гришки..
Ну, если он, как сейчас, будет согласен на Динамо2, так почему бы ему не поиграть там ещё, он там новую позицию себе нашёл, смотрится нормально на ней. Может помог бы в пердив Динамо2 вывести, там играть в разы продуктивнее..
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 15:26
Да и я не против бы в ЛЧ, конечно. Хочется же)
Но слишком круто забираться- это ведь легко хребет сломать..
Лучше бы постепенно, начать с низов (ЛК и ЛЕ), осевши прочно на высоких местах в РПЛ и просто попривыкнув играть в Европе, хотя бы сезон-другой, пусть и далеко не с грандами поначалу.

Очень важно также, что процесс разбора у нас сильных игроков, который неминуемо начнётся, в этом случае тоже будет постепенным, т.е. у клуба будет время и возможность как-то реагировать на это более-менее адекватно.

А то у меня вот, когда я думаю в тайных снах о хотя бы относительных успехах в ЕК, сразу встаёт перед глазами Униря Дана Петреску, и сладкий сон мгновенно разворачивается в кошмар))
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 14:54
Кстати по легионерам, у нас же еще молодое дарование из Грузии есть, в аренде бегает. Не следишь за ним? Помоему не очень пока он освоился, краем глаза так наблюдал.

Ну и неплохо было бы Гришу Морозова пристроить, кажется с ним все уже.
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 14:51
Да пока против дзюб/азмунов пытаюсь не проиграть:)
Ну а вообще, если этих сможем сдерживать - то можно попробовать уже и в ЛЧ.
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 14:26
В Лигу Чемпионов собрался?..))
баск
баск ответ Алексей Филин (раскрыть)
вчера в 14:24
Может быть.
Но он реально "в команде" (в отличие от Игбуна), а это важно, даже если игрок почти не играет. Ну, мне так кажется. Субъективно конечно, просто по-болельщицки..)
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 14:20
Иван "фаталити" Ордец.
Несколько двойственное к нему у меня отношение.
Вроде парень хороший, выдает надежные матчи часто... но - если уж лажает в эпизоде - то сразу на гол. Потому и "фаталити".
Честно говоря, я бы их с Евгеньевым поменял бы на посильнее.
Нужен к Бальбо игрочек типа нашего бывшего Леандро Фернандеса - реактивный деф, можно не очень высокого но прыгучего.
И еще одного типа Кристофера Самба в его лучшей форме. И выставлять их в зависимости от того условный дзюба будет против нас играть или условный азмун.
Не совсем устраивает меня наша оборона в центре.
Алексей Филин
Алексей Филин ответ баск (раскрыть)
вчера в 14:09
плиева забыл
баск
баск
вчера в 14:00
С чем Ваню и остаётся только поздравить)
В сегодняшнем Динамо, на мой взгляд, можно и нужно продлевать всех, кроме Игбуна.

А Сильвестра, раз уж его никак не удаётся пристроить за деньги, отпускать с миром уже зимой, выплатив ему остаток контракта, который у него до лета 2022.

Конечно, легко быть щедрым за чужой счёт, но при текущем лимите ценность легионерского места в команде, собирающейся побороться за еврокубковые места, повыше будет, кмк, чем этот остаток.
Cat01
Cat01
вчера в 13:08
Значит нужен команде
Gahi
Gahi
вчера в 13:05
Это очень хорошо как для клуба "Динамо" так и для игрока команды Ордеца. Удачи
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:02
Удачи ему в "Динамо"!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:47
Продлили значит Динамо без него не обойтись.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:28
Значит верят в него.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:19
Ордец : "Слухам капец!".
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:18
Ждите до 13:24, чтобы он был на вершине - это не впервые...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:16
Очень хорошо!
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