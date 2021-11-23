Ордец продлил контракт с «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником Иваном Ордецом.
Новый договор рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.
Ваня Ордец 🤝 «Динамо»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 23, 2021
Центральный защитник продлил контракт с клубом по схеме 2+1 ✍️#ДинамоМосква #Ордец #футбол pic.twitter.com/qddDtr1js3
В сегодняшнем Динамо, на мой взгляд, можно и нужно продлевать всех, кроме Игбуна.
А Сильвестра, раз уж его никак не удаётся пристроить за деньги, отпускать с миром уже зимой, выплатив ему остаток контракта, который у него до лета 2022.
Конечно, легко быть щедрым за чужой счёт, но при текущем лимите ценность легионерского места в команде, собирающейся побороться за еврокубковые места, повыше будет, кмк, чем этот остаток.
В сегодняшнем Динамо, на мой взгляд, можно и нужно продлевать всех, кроме Игбуна.
А Сильвестра, раз уж его никак не удаётся пристроить за деньги, отпускать с миром уже зимой, выплатив ему остаток контракта, который у него до лета 2022.
Конечно, легко быть щедрым за чужой счёт, но при текущем лимите ценность легионерского места в команде, собирающейся побороться за еврокубковые места, повыше будет, кмк, чем этот остаток.
Несколько двойственное к нему у меня отношение.
Вроде парень хороший, выдает надежные матчи часто... но - если уж лажает в эпизоде - то сразу на гол. Потому и "фаталити".
Честно говоря, я бы их с Евгеньевым поменял бы на посильнее.
Нужен к Бальбо игрочек типа нашего бывшего Леандро Фернандеса - реактивный деф, можно не очень высокого но прыгучего.
И еще одного типа Кристофера Самба в его лучшей форме. И выставлять их в зависимости от того условный дзюба будет против нас играть или условный азмун.
Не совсем устраивает меня наша оборона в центре.
Несколько двойственное к нему у меня отношение.
Вроде парень хороший, выдает надежные матчи часто... но - если уж лажает в эпизоде - то сразу на гол. Потому и "фаталити".
Честно говоря, я бы их с Евгеньевым поменял бы на посильнее.
Нужен к Бальбо игрочек типа нашего бывшего Леандро Фернандеса - реактивный деф, можно не очень высокого но прыгучего.
И еще одного типа Кристофера Самба в его лучшей форме. И выставлять их в зависимости от того условный дзюба будет против нас играть или условный азмун.
Не совсем устраивает меня наша оборона в центре.