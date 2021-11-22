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Тухель: «Мы хотим, чтобы Рюдигер остался в „Челси“. Он это знает»

вчера, 08:25

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признал, что существует задержка в вопросе о контракте защитника Антонио Рюдигера.

Ситуация такая, какая есть. Мы хотим, чтобы он остался, это совершенно ясно, и он это знает. Но иногда в таких ситуациях возникает определенная задержка, и, очевидно, есть задержка в этих переговорах и его решении.

Контракт немца с «синими» истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:26
По сути хочет повышения в 3 раза.Как по мне ,игрой заслужил.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:09
Босс «Челси» Томас Тухель говорил о будущем центрального защитника Антонио Рудигера на фоне сомнений по поводу ситуации с его контрактом в клубе. Немец забил гол в субботней победе своей команды над «Лестер Сити» со счетом 0:3, при этом Н'Голо Канте и Кристиан Пулишич также забили.

Однако недавние сообщения предполагают, что он может покинуть западный Лондон по истечении срока его контракта в конце сезона. В интервью Тухель рассказал о ситуации с защитником в клубе на фоне недавних слухов, сказав: «Все хотят, чтобы он остался, это совершенно ясно».

Несмотря на переговоры между Рюдигером и клубом, проходящие в последние несколько недель, считается, что ни одна из сторон не смогла прийти к соглашению по новой сделке. Эта новость привлекла внимание таких клубов, как «Бавария» и «ПСЖ», которые потенциально могут сделать ход за него, если он покинет клуб.

Рюдигер открыл счет «синих» на 14-й минуте игры против «лис», головой переиграв Каспера Шмейхеля с углового Бена Чилвелла. Он хорош, и в «Челси» он очень хорошо играет. Пусть останется там.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:34
Значит он останется. Тухель сказал !!!
jvstskf82vfc
jvstskf82vfc
вчера в 11:06
Прибавляйте зарплату и он останется.
Gahi
Gahi
вчера в 09:27, ред.
Если Томас Тухель так сказал, значит он его будет отстаивать перед руководством "Челси". Скорее всего найдут компромисс по новому соглашению в контракте. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:11
До лета ещё далеко!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:08
Синие сейчас на ходу, надо прислушаться к тренеру
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:53
Нужно найти компромисс.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:44
Ясно, что дело в нескольких миллионах по зарплате.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:35
Было лучше чтобы он не знал.
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