Тухель: «Мы хотим, чтобы Рюдигер остался в „Челси“. Он это знает»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признал, что существует задержка в вопросе о контракте защитника Антонио Рюдигера.
Ситуация такая, какая есть. Мы хотим, чтобы он остался, это совершенно ясно, и он это знает. Но иногда в таких ситуациях возникает определенная задержка, и, очевидно, есть задержка в этих переговорах и его решении.
Контракт немца с «синими» истекает летом 2022 года.
Однако недавние сообщения предполагают, что он может покинуть западный Лондон по истечении срока его контракта в конце сезона. В интервью Тухель рассказал о ситуации с защитником в клубе на фоне недавних слухов, сказав: «Все хотят, чтобы он остался, это совершенно ясно».
Несмотря на переговоры между Рюдигером и клубом, проходящие в последние несколько недель, считается, что ни одна из сторон не смогла прийти к соглашению по новой сделке. Эта новость привлекла внимание таких клубов, как «Бавария» и «ПСЖ», которые потенциально могут сделать ход за него, если он покинет клуб.
Рюдигер открыл счет «синих» на 14-й минуте игры против «лис», головой переиграв Каспера Шмейхеля с углового Бена Чилвелла. Он хорош, и в «Челси» он очень хорошо играет. Пусть останется там.
Однако недавние сообщения предполагают, что он может покинуть западный Лондон по истечении срока его контракта в конце сезона. В интервью Тухель рассказал о ситуации с защитником в клубе на фоне недавних слухов, сказав: «Все хотят, чтобы он остался, это совершенно ясно».
Несмотря на переговоры между Рюдигером и клубом, проходящие в последние несколько недель, считается, что ни одна из сторон не смогла прийти к соглашению по новой сделке. Эта новость привлекла внимание таких клубов, как «Бавария» и «ПСЖ», которые потенциально могут сделать ход за него, если он покинет клуб.
Рюдигер открыл счет «синих» на 14-й минуте игры против «лис», головой переиграв Каспера Шмейхеля с углового Бена Чилвелла. Он хорош, и в «Челси» он очень хорошо играет. Пусть останется там.