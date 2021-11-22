Тухель: «Мы хотим, чтобы Рюдигер остался в „Челси“. Он это знает»

Главный тренер «Челси» признал, что существует задержка в вопросе о контракте защитника .

Ситуация такая, какая есть. Мы хотим, чтобы он остался, это совершенно ясно, и он это знает. Но иногда в таких ситуациях возникает определенная задержка, и, очевидно, есть задержка в этих переговорах и его решении.